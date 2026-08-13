Yfir landinu er nú allmikil lægð sem þokast norðaustur og fylgir henni úrkomusvæði, sem liggur yfir öllu landinu og þokuloft, einkum við sjávarsíðuna.
Á vef Veðurstofunnar segir að lægðin verði komin út af Norðausturlandi síðdegis, en stytti þá upp að mestu suðvestanlands. Hiti verður á bilinu átta til tuttugu stig, hlýjast á Austurlandi.
Gengur í norðankalda á morgun og léttir smám saman til á Suður- og Vesturlandi og rofar síðan til norðaustanlands um kvöldið.
Um helgina þokast hæðarhryggur yfir landið og stefnir því í hæglætisveður, stöku skúri sunnanlands, en bjart með köflum fyrir norðan. Á mánudag er þó útlit fyrir vaxandi suðaustanátt með rigningu sunnantil, en áframhaldandi hlýindum.
Á föstudag: Norðlæg átt, 8-15 m/s, en hægari norðvestantil. Dálítil rigning eða skúrir framan af degi, en léttir síðan til sunnan- og vestanlands og styttir upp norðaustantil. Hiti víða 9 til 19 stig, hlýjast sunnanlands.
Á laugardag: Fremur hæg breytileg átt og léttskýjað, en stöku skúrir sunnantil. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag: Suðaustlæg átt, 3-8 m/s og skýjað með köflum, en stöku skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 9 til 15 stig.
Á mánudag: Austlæg átt og dálítil væta um landið sunnanvert, en hægari og bjart með köflum fyrir norðan. Hiti 12 til 19 stig, hlýjast um landið norðan- og vestanvert.
Á þriðjudag og miðvikudag: Útlit fyrir hæga vinda, stöku skúri, en áfram milt veður.