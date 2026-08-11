Veðurstofan gerir ráð fyrir hægt vaxandi austanátt og að það verði bjart með köflum.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði skýjað að mestu á sunnanverðu landinu og sums staðar dálítil væta, en bæti í rigningu seinnipartinn.
Hiti verður á bilinu tólf til átján stig.
„Á morgun verður austan og suðaustan 5-13 m/s og rigning eða súld með köflum, en úrkomuminna norðanlands. Við sólmyrkva verður skýjað á vestanverðu landinu með rigningu, einkum suðvestantil. Dálítil væta og ekki eins þungbúið norðvestantil en líkur á að göt myndist í skýjunum eru frekar litlar. Hiti 10 til 20 stig, svalast við sjóinn norðan- og austantil.
Á fimmtudag verður norðan og norðaustan 8-13 m/s norðvestantil á landinu, en hægari í öðrum landshlutum. Víða rigning eða skúrir, en úrkomulítið suðvestantil. Hiti 12 til 19 stig,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á miðvikudag (almyrkvi á sólu): Austan og norðaustan 5-13 m/s, hvassast norðvestantil og við suðurströndina. Rigning með köflum, en úrkomulítið norðanlands fram eftir degi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á Norður- og Norðausturlandi.
Á fimmtudag: Norðvestlæg átt 3-10, en heldur hvassara norðvestantil. Rigning með köflum á norðanverðu landinu, en stöku skúrir í öðrum landshlutum. Hiti 9 til 20 stig, hlýjast syðst.
Á föstudag: Norðlæg átt 5-13 og rigning eða skúrir, en léttir til á Vesturlandi. Hiti breytist lítið.
Á laugardag: Breytileg átt og bjart með köflum, en stöku skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 8 til 14 stig.
Á sunnudag: Suðlæg átt, skýjað og sums staðar dálítil væta, en bjart að mestu norðan- og austantil. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Útlit fyrir suðlæga átt. Dálítil rigning sunnan- og vestantil, en léttskýjað norðaustanlands. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast fyrir norðan.