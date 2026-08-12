Veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag, fimm til þrettán metrum á sekúndu, og hvassast við suðurströndina. Spáð er rigningu eða skúrir víða um land, en lengst af þurrt norðanlands fram eftir degi.
Almyrkvi verður á landinu síðdegis og gera spár ráð fyrir skýjuðu veðri á vestanverðu landinu seint í dag.
„Líkur á að skýjahulan muni brotna eru eins og áður frekar litlar, en ef það gerist þá er það líklegast á norðvestanverðu landinu.
Lægir og dregur smám saman úr vætu í kvöld. Hiti 8 til 20 stig, svalast við sjóinn norðan- og austantil.
Á morgun verður norðlæg eða breytileg átt 5-10 m/s á norðanverðu landinu, en annars hægari. Dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum, en úrkomulítið suðvestantil eftir hádegi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast sunnan- og austanlands,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Norðvestlæg átt 3-10 m/s, en heldur hvassara norðan- og norðvestantil. Rigning eða skúrir, en styttir upp suðvestantil. Hiti 7 til 18 stig, svalast norðvestanlands.
Á föstudag: Norðlæg átt 8-15 og rigning eða skúrir, en hægari norðvestantil. Léttir til á Vesturlandi eftir hádegi. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast sunnan- og vestanlands.
Á laugardag: Fremur hæg breytileg átt og léttskýjað, en stöku skúrir sunnan- og vestantil. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag: Breytileg átt og skýjað með köflum. Stöku skúrir á sunnanverðu landinu, en þurrt að kalla fyrir norðan. Hiti 9 til 15 stig.
Á mánudag: Austlæg átt og skýjað að mestu. Dálítil væta í flestum landshlutum, en lengst af þurrt á Norðausturlandi. Hiti 11 til 16 stig.
Á þriðjudag: Útlit fyrir austlæga átt. Rigning á sunnanverðu landinu, en úrkomuminna norðanlands. Hiti breytist lítið.