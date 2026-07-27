Ekki ofpeppast í áfenginu, plastpoka á táslurnar og forðast tjörnina FM957 27. júlí 2026 10:30 Dagskrárgerðarfólk FM957 gefur góð ráð fyrir þjóðhátíð. FM957 verður á Þjóðhátíð í Eyjum með glæsilega dagskrá. Þau Guðjón Smári, Jóna Margrét, Andri Freyr og Jóhanna Helga eru öll reynsluboltar þegar kemur að Þjóðhátíð og gefa hér góð ráð. „Ég er að fara í 26 skiptið á þjóðhátíð enda fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum. Ég hlakka alltaf mest til þegar fjöldinn mætir og fyllir eyjuna og svo elska ég brekkusönginn meira en margt annað, ekkert eðlilega rómó að vera með kæró í brekkusöngnum,“ segir Guðjón Smári. Góð ráð Guðjóns: „Ekki byrja að drekka of mikið áfengi of snemma þá lendið þið í því sem annar hver landkrabbi lendir í á þjóðhátíð sem er að ofpeppast og drepast áfengisdauða áður en haldið er niðrí dal. Þetta er maraþon ekki spretthlaup! Svo tek ég alltaf með mér ferðahleðslutæki og plastpoka, því ef það rignir þá notar maður plastpoka yfir sokkana sína svo maður sé ekki blautur um táslurnar.“ Ekki gleyma undirfötum Andri Freyr er að fara á sína þriðju Þjóðhátíð „Í fyrra var einmitt í fyrsta sinn að ég fór alla helgina! Ég hlakka mest til þess að vera með vinunum í dalnum og svo að sjálfsögðu að kíkja á allt sem er að gerast yfir daginn í Eyjum!“ Góð ráð Andra: „Ég tek með mér góð útivistarföt og undirfatnað, mér finnst það skipta mestu máli! En svo mæli ég með að taka hleðslubanka og auðvitað drykki! Ég segi að allir eigi að hoppa í sjóinn á morgnana en alls ekki hoppa í tjörnina!! Mínar heimildir segja að þetta sé það versta sem hægt er að gera,“ segir Andri og Jóna Margrét getur reyndar staðfest þetta. Æla piss og prump „EKKI FARA Í TJÖRNINA AÐ SYNDA! Enginn veit hvað er í henni en ég lyktaði allavegana eins og prump, æla og piss í marga daga eftir að ég fór í hana,“ segir Jóna Margrét. „Ég hef farið þrisvar sinnum á þjóðhátíð og hlakka mest til þess að vera innan um orkuna sem myndast í eyjunni yfir þessa helgi, peppið og ruglið! Þetta er náttúrulega fimm daga festival og alltaf eitthvað í gangi!“ Góð ráð Jónu: "Það þurfa allir að upplifa það að vakna og heyra í tónlist og fólki að opna sér einn og finna að stemningin byrjar STRAX um leið og þú vaknar! Það þurfa allir að fara á Lundann líka, bombu stemning alltaf þar, svo er brekkan alla dagana bara augljóslega best! Ég tek alltaf með mér hleðslubanka, vatnsheldu Ice wear vettlingana, sólgleraugu og fullt af nammi!“ Bannað að kvarta yfir veðrinu „Ég er að fara í tíunda skipti núna í ár en verð í fyrsta skipti í beinni útsendingu frá Eyjum. Ég verð að segja að það er mjög ofarlega á tilhlökkunarlistanum enda alltaf bullandi stemning í þjóðhátíðarþáttunum. Ég er mjög spennt að njóta með mínu besta FM957 fólki,“ segir Jóhanna Helga. Góð ráð Jóhönnu: „Hafa með sér hlý föt, góða drykki og góða skapið, klæða sig eftir veðri og hafa gaman! Það sem fólk á hins vegar ekki að gera á Þjóðhátíð er að vera í vondu skapi og kvarta undan veðri, það er ekkert eðlilega boring.“ Dagskrá FM957 á Þjóðhátíð Föstudagur á Tanganum 12 - 16 Brennslan 16 - 18 FM95BLÖ í beinni 18 - 02 FMPartý - Þjóðhátíðarútgáfa Laugardagur á Lundanum 12-14 Jaime og Gúmmí 14-16 Jóhanna Helga og Andri Björns 16-18 Traffíkin 18-02 FMPARTÝ - Þjóðhátiðarútgáfa Sunnudagur: 12-16 Andri Björns 16-02 FMPARTÝ Mánudagur: 10-16 Á leiðinni heim með Guðjóni FM957 Þjóðhátíð í Eyjum Tónlist Mest lesið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Lífið Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Lífið Emma Roberts gengin í það heilaga Lífið Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Lífið samstarf Gosling verður Skrattakollur Bíó og sjónvarp Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Lífið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Lífið Ekki ofpeppast í áfenginu, plastpoka á táslurnar og forðast tjörnina Lífið samstarf Fleiri fréttir Ekki ofpeppast í áfenginu, plastpoka á táslurnar og forðast tjörnina Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Bylgjulestin brunar á Flúðir Í festival gír með Icewear Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Uppskriftir: Axel bauð í þriggja rétta grillveislu Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól? 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