Lífið samstarf

Bylgjulestin brunar á Kótelettuna

Bylgjan
Það er alltaf stemmning þar sem Bylgjulestin stoppar en hún verður í beinni á morgun milli klukkan 12 og 16 frá Selfossi.
Það er alltaf stemmning þar sem Bylgjulestin stoppar en hún verður í beinni á morgun milli klukkan 12 og 16 frá Selfossi.

Bylgjulestin verður á Selfossi á morgun í beinni frá Kótelettunni, árlegri fjölskyldu-, tónlistar-, og grillhátíð.

Á Tónlistarhátíð Kótelettunnar verður að venju  tónleistarveisla þar sem hátt í 30 tónlistaratriði verða á dagskrá. Á BBQ Festival Kótelettunar bjóða íslenskir kjötframleiðendur uppá allt það besta á grillið. Síðast en ekki síst verður einstök fjölskylduhátíð stútfull af skemmtilegri afþreyingu. Bylgjulestin missir ekki af neinu og tekur púlsinn á gestum.

Viktor Freyr

Hægt verður að snúa lukkkuhjóli Bylgjunnar og geta heppnir gestir unnið gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld verða sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallar um umferðaröryggi.

Næstu stopp Bylgjulestarinnar:

18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum

25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum

mynd/Viktor Freyr.
Bylgjan Bylgjulestin Kótelettan


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