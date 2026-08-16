Lífið

Eliza Reid var meðal gesta í brúð­kaupinu

Freyja Þórisdóttir skrifar
Það var margt um manninn og mikið um dýrðir í brúkaupinu ef marka má samfélagsmiðlafærslur en brúðhjónin voru stórglæsileg sem og fyrrverandi forsetafrú Íslands, Eliza Reid.
Það var margt um manninn og mikið um dýrðir í brúkaupinu ef marka má samfélagsmiðlafærslur en brúðhjónin voru stórglæsileg sem og fyrrverandi forsetafrú Íslands, Eliza Reid. Facebook/Eliza Reid

Fyrrverandi forsetafrúin, sagnfræðingurinn og rithöfundurinn Eliza Reid var meðal þeirra sem komu saman og fögnuðu nýkvæntu hjónunum Þórdísi Elvu og Jann Arden. Þær voru gefnar saman í gær, laugardaginn 16. ágúst, en þær höfðu verið trúlofaðar frá því um síðustu áramót.

Í færslunni sem Eliza Reid birti á Facebook-síðu sinni segir að hún og nokkur Erica Jacobs Green, sem stofnaði með henni Iceland Writers Retreat , hafi reglulega grínast með það hversu gaman það væri ef tveir gestir ritsmiðjunnar myndu fella saman hugi, gifta sig og bjóða þeim loks í brúðkaupið.

Sú varð svo raunin á dögunum en rithöfundurinn og baráttukonan Þórdís Elva Þorvalsdóttir og hennar heittelskaða, kanadíska söngkonan Jenn Arden, gengu í það heilaga um helgina.

„Það sem meira er, þetta var kanadísk-íslenskt par, uppáhalds blandan mín. Endalausar hamingjuóskir til Jann Arden og Þórdísar Elvu. Takk fyrir að leyfa mér að vera með ykkur á þessum sérstaka degi.“

Arden er ein þekktasta söngkona Kanada, meðal annars fyrir lögin „Insensitive“, sem varð hennar stærsti smellur, „Could I Be Your Girl“, „Cherry Popsicle“ og „I Would Die for You“. Hún hefur einnig gefið út metsölubækur.

Ástin og lífið Brúðkaup Kanada Reykjavík

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Rithöfundurinn og baráttukonan Þórdís Elva Þorvalsdóttir og hennar heittelskaða, kanadíska söngkonan Jenn Arden, eru giftar. Þórdís bað poppstjörnunnar um áramótin en þær höfðu verið saman síðan í apríl 2025. 



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