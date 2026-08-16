Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Freyja Þórisdóttir skrifar 16. ágúst 2026 23:03 Það var margt um manninn og mikið um dýrðir í brúkaupinu ef marka má samfélagsmiðlafærslur en brúðhjónin voru stórglæsileg sem og fyrrverandi forsetafrú Íslands, Eliza Reid. Facebook/Eliza Reid Fyrrverandi forsetafrúin, sagnfræðingurinn og rithöfundurinn Eliza Reid var meðal þeirra sem komu saman og fögnuðu nýkvæntu hjónunum Þórdísi Elvu og Jann Arden. Þær voru gefnar saman í gær, laugardaginn 16. ágúst, en þær höfðu verið trúlofaðar frá því um síðustu áramót. Í færslunni sem Eliza Reid birti á Facebook-síðu sinni segir að hún og nokkur Erica Jacobs Green, sem stofnaði með henni Iceland Writers Retreat , hafi reglulega grínast með það hversu gaman það væri ef tveir gestir ritsmiðjunnar myndu fella saman hugi, gifta sig og bjóða þeim loks í brúðkaupið. Sú varð svo raunin á dögunum en rithöfundurinn og baráttukonan Þórdís Elva Þorvalsdóttir og hennar heittelskaða, kanadíska söngkonan Jenn Arden, gengu í það heilaga um helgina. „Það sem meira er, þetta var kanadísk-íslenskt par, uppáhalds blandan mín. Endalausar hamingjuóskir til Jann Arden og Þórdísar Elvu. Takk fyrir að leyfa mér að vera með ykkur á þessum sérstaka degi.“ Arden er ein þekktasta söngkona Kanada, meðal annars fyrir lögin „Insensitive“, sem varð hennar stærsti smellur, „Could I Be Your Girl“, „Cherry Popsicle“ og „I Would Die for You“. Hún hefur einnig gefið út metsölubækur. Ástin og lífið Brúðkaup Kanada Reykjavík Tengdar fréttir Þórdís Elva er gengin út Rithöfundurinn og baráttukonan Þórdís Elva Þorvalsdóttir og hennar heittelskaða, kanadíska söngkonan Jenn Arden, eru giftar. Þórdís bað poppstjörnunnar um áramótin en þær höfðu verið saman síðan í apríl 2025. 16. ágúst 2026 20:52 Mest lesið Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Lífið Þórdís Elva er gengin út Lífið Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan Bíó og sjónvarp Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Efna til söfnunar í minningu Hennings Lífið Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Lífið Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Tónlist Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Lífið Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Lífið Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Lífið Fleiri fréttir Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Þórdís Elva er gengin út Efna til söfnunar í minningu Hennings Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Sjá meira