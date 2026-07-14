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Upp­skrift: Bragð­mikill grillaður kjúklingaborgari að hætti Rakelar Maríu

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Kolagrillaður og bragðmikill kjúklingaborgari er réttur sem allir geta töfrað fram leikandi létt að mati Rakelar Maríu, gestagrillara í nýjasta þætti af Grillað með Sjöfn Þórðar.
Kolagrillaður og bragðmikill kjúklingaborgari er réttur sem allir geta töfrað fram leikandi létt að mati Rakelar Maríu, gestagrillara í nýjasta þætti af Grillað með Sjöfn Þórðar. Hallur Karlsson

Rakel María Hjaltadóttir hlaupadrottning og samfélagsmiðlari er gestagrillari í nýjasta þætti Grillað með Sjöfn. Rakel María bauð Sjöfn í kolagrillaðan kjúklingaborgara með rauðkálssalati og Big Mac-sósu sem sló í gegn.

„Rakel María er snillingur í því að útbúa ómótstæðilega góða rétti sem allir geta gert á augabragði. Þessi kjúklingaborgari er algjör negla og rífur aðeins í, alveg eins og við Rakel María viljum hafa það en við eigum það sameiginlegt að elska bragðsterkan mat.“

Þáttinn og uppskriftirnar er að finna hér fyrir neðan.

Klippa: Grillað með Sjöfn - Rakel María

Kjúklingaborgari að hætti Rakelar Maríu - fyrir 4

  • 1 pk. Saffran Piri piri úrbeinuð kjúklingalæri (450-500 g)
  • Ísbúi ostur, 8 sneiðar
  • 1 pk Lífskornabollur, (4 stk)
  • Rauðkálssalat, sjá uppskrift fyrir neðan
  • Big Mac-sósa, sjá uppskrift fyrir neðan
  • 1 bakki tilbúnar sætar kartöflur í bitum, fást í Krónunni.

Kjúklingaborgarinn

Byrjið á því að hita grillið og ná góðum hita áður en þið byrjið að grilla borgarana.  Gott er að byrja á meðlætinu á meðan grillið hitnar.  Laga rauðkálssalatið og gera Big Mac-sósuna.  Setjið síðan úrbeinuðu kjúklingalærin á funheitt grillið og grillið á hvorri hlið í um það bil 7–10 mínútur, það fer svolítið eftir hitanum.  Þegar þið snúið lærinu við leggið þá tvær ostsneiðar yfir hvert læri og látið bráðna vel.  Takið af grillinu, setjið á bakka og byrjið að setja saman borgarann.

Hallur Karlsson

Sætar kartöflur í bitum

Setjið bakkann á grillið þegar grillið er orðið og heitt og leyfið að vera þangað til þið eruð búin að grilla lærin.

Rauðkálssalat

  • ½ haus rauðkál
  • 4-6 raspaðar gulrætur
  • 2-3 msk. grísk jógúrt
  • ½ límóna, safinn
  • 1 tsk. siracha-sósa
  • Salt og pipar eftir smekk

Byrjið á því að raspa rauðkálið gróft niður, það má líka skera þunnt niður.  Raspið síðan niður gulræturnar eftir að hafa skolað þær.  Setjið til hliðar.  Takið til miðlungsstóra skál og setjið í hana gríska jógúrt og hrærið.  Bætið síðan við safa af hálfri límónu og siracha-sósu og kryddið til með salti og pipar eftir smekk.  Bætið síðan við rauðkálinu og rifnum gulrótunum og blandið vel saman.  Megið geyma í kæli meðan þið grillið borgarana.

Hallur Karlsson

Big Mac-sósa

  • 1 dós sýrður rjómi (250 g)
  • 2 msk. sætt sinnep
  • 2 msk. tómatsósa
  • Súrar gúrkur, magn eftir smekk, smátt saxaðar
  • 1 tsk. paprikukrydd
  • ½ til 1 tsk. chilikrydd

Byrjið á því að setja sýrða rjómann ásamt tómatsósunni og sinnepinu í skál og hrærið vel saman. Skerið næst sýrðu gúrkurnar smátt og bætið þeim saman við blönduna. Kryddið til með paprikukryddi og chilikryddi. Lokið skálinni og geymið í kæli fyrir notkun.

Hallur Karlsson

Samsetning

Takið lífskornum brauðbollunum í sundur og setjið á hvolf á grillið í stutta stund. Setjið botnana síðan á bretti eða fat sem þið ætlið að bera borgarana fram á. Smyrjið Big Mac-sósu á botnana og bætið síðan við rauðkálssalatinu. Setjið síðan grilluðu kjúklingaborgarana með osti ofan á og setjið lok á lokið. Berið fram og njótið.

Eftirrétturinn Smores-ídýfa með grilluðum sykurpúðum

„Þessir sykurpúðar eru rosalegir, klístraðir og gott að stinga þeim upp í sig með bræddu súkkulaði og Póló kexi. Ekta útileguréttur sem krakkarnir eiga eftir að elska.“
Hallur Karlsson

Lítil pottjárnspanna sem má leggja á grill hentar vel með þessum rétti.

  • 8–10 stórir sykurpúðar, meira ef vill
  • Handfylli af suðusúkkulaðidropum, meira ef vill
  • 1 pk Pólókex

Byrjið á því að setja suðusúkkulaði í botninn á lítilli pottjárnspönnu eða í annað hitaþolið fat eða álbakka. Raðið síðan sykurpúðum þétt yfir súkkulaðidropana. Setjið pönnuna eða það ílát sem þið veljið fyrir réttinn á funheitt grillið í nokkrar mínútur og lokið. Hafið á grillinu þar til sykurpúðarnir eru farnir að brúnast aðeins. Berið síðan sykurpúðaréttinn fram með Póló kexi eða því sem ykkur þykir gott til að dýfa í sykurpúðasúkkulaðiblönduna og njótið.

Hallur karlsson

*Allt hráefnið fæst í Krónunni

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