„Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“

Flóra Guðlaugsdóttir, kennari og þriggja barna móðir, glímdi í mörg ár við óútskýrða verki sem hún fékk engin svör við af hverju þeir stöfuðu. Hún gekk á milli lækna en blóðprufurnar voru alltaf eðlilegar, blóðþrýstingurinn góður og niðurstaðan oftar en ekki sú sama að halda áfram að taka verkjalyf og harka af sér.
Flóra gekk því á líkamann sinn á hverjum degi og reyndi allt til að harka af sér. Hún segist hafa farið að efast um sjálfa sig og velt fyrir sér hvort verkirnir væru jafnvel bara ímyndun.
Það var svo síðasta haust, þegar Flóra er 38 ára gömul, að hún fékk greiningu á vefjagigt og segir að það hafi breytt miklu að skilja loksins hvað líkaminn var að glíma við.
Flóra hafði í gegnum árin leitað allra leiða til að vinna á verkjunum, leitað til sjúkraþjálfa, lækna, prófað alls konar líkamsrækt og líkamsmeðferðir en það var ekki fyrr en hún hóf SILK Lipomassage-meðferðina hjá heilsuklíníkinni The House of Beauty að hún fór að finna betri líðan í líkamanum.
„Ég heyrði fyrst af SILK í gegnum vinkonu mína árið 2023. Ég var eiginlega bara að leita að einhverju sem ég gæti gert fyrir sjálfa mig. Ég bókaði ráðgjöf og ákvað svo að kaupa tuttugu skipta meðferðakort. Ég vissi í raun ekkert nákvæmlega hverju ég var að leitast eftir, þetta var fyrst og fremst forvitni og ég var í raun bara tilbúin að gera allt sem gæti virkað til að láta mér líða betur.“ Fyrstu tímarnir komu henni þó á óvart. „Ég man svo vel eftir fyrsta skiptinu. Ég var gjörsamlega búin á því eftir það. Ég gat varla beðið eftir að komast heim að sofa. Það var eins og meðferðin hefði hreyft við einhverju djúpt í kerfinu,“ segir hún.
Þrátt fyrir þreytuna ákvað hún að halda áfram.
Eftir þrjá til fjóra tíma fór ég að finna fyrir breytingu. Ég var með meiri orku og fann léttleika sem ég hafði ekki fundið lengi. Ég var vön að mæta á æfingar í ræktinni og finna í kjölfarið fyrir alls konar óútskýrðum verkjum, en það fór smám saman að breytast og verkirnir að minnka.
Eftir þessi tuttugu skipti tók Flóra sér hlé þar til hún fékk greiningu á vefjagigt tveimur árum síðar. „Ég mundi þá að mér leið miklu betur, bæði andlega og líkamlega eftir meðferðina. Húðin varð sléttari og ég fann líka að ummálið minnkaði, en það var alls ekki aðalatriðið fyrir mig. Það sem skipti mestu máli var hvað mér leið betur í eigin líkama.“ Eftir greiningu segir Flóra að allt hafi farið að púslast saman. „Ég áttaði mig á því að líkaminn hafði lengi verið að vinna á móti mér og ég hafði bara ekki skilið af hverju.“
Ég hugsaði strax til baka um tilfinninguna eftir SILK-meðferðina. Þá fyrst áttaði ég mig á því hvað hún hafði í raun breytt miklu fyrir mig.
Á afmælisdaginn sinn ákvað Flóra því að gefa sér meðferðina aftur í afmælisgjöf. „Það var meira að segja afsláttur þann dag, svo ég hugsaði bara: nú geri ég þetta fyrir mig,“ segir hún og hlær og bætir við að hún hafi aldrei áður verið dugleg að gera eitthvað fyrir sjálfa sig, en þarna vissi hún bara að þetta ætti eftir að hjálpa henni í átt að betri líðan.
Flóra hefur verið reglulega í meðferðinni síðan í upphafi árs og segist finna greinilegan mun. „Verkirnir eru minni, bólgurnar hafa minnkað og ég safna ekki lengur jafn miklum bjúg. Ég upplifi aftur að vera léttari í eigin líkama.“
Hún segir breytingarnar ekki bara snúast um verkina sjálfa. „Svefninn er betri og stífleikinn í liðunum er minni. Ég hef prófað alls konar meðferðir í gegnum tíðina en aldrei fundið svona skýran mun,“ segir hún og hlær þegar hún rifjar upp fyrstu tímana. „Ég hugsaði eiginlega fyrst: Hvers konar masókisti er ég? Ég var svo stíf og þetta var bara vont. En eftir því sem unnið var meira með bandvefinn breyttist eitthvað. Ég fór alltaf léttari út en ég kom inn og þess vegna hélt ég áfram að mæta,“ segir hún.
„Þegar ég útskýri fyrir fólki að maður fer í heilgalla sem er eins og nælonsokkur og svo sé bara einhver kona að ryksuga mann í fjörtíu mínútur hljómar það eins og eitthvað grín. En það er í raun ótrúlegt hvað það gerir fyrir mann.“
Áður en Flóra fékk vefjagigtargreininguna segir hún að lífið hafi einkennst af því að reyna stöðugt að finna lausnir.
Ég prófaði verkjatöflur, mismunandi mataræði, nýja hreyfingu, bara allt sem mér datt í hug. Ég hélt bara áfram og áfram. Ég er þrjósk að eðlisfari og tók þetta svolítið á hörkunni.
Greiningin breytti þeirri nálgun og segir hún ákveðinn létti að hafa fengið staðfestingu á að hún var ekki bara að ímynda sér þessa verki og orkuleysi. „Nú veit ég hvað ég er að vinna með og hef verkfæri til að bregðast við þegar verkirnir láta á sér kræla.“
Aðspurð hvort hún geti gert eitthvað í dag sem hún gat ekki áður segir hún breytinguna fyrst og fremst felast í því hvernig hún upplifir eigin líkama. „Ég finn að úthaldstankurinn er orðinn stærri. Ég þarf ekki lengur að hafa jafn miklar áhyggjur af því að líkaminn gefi sig við minnstu áreynslu. Það er einfaldlega auðveldara að gera hlutina,“ segir hún og bætir við að kannski sé stærsta breytingin þó sú að hún hafi lært að setja sjálfa sig ofar á forgangslistann.
„Ég elska vinnuna mína og hef alltaf viljað gera allt fyrir alla. En ég er farin að skilja að ég þarf líka að hugsa um sjálfa mig. Ég er eiginlega að endurstilla lífið mitt.“ Hún segir stærsta lærdóminn síðustu ár vera einfaldan. „Við eigum ekki bara að lifa fyrir alla aðra. Við eigum líka að leyfa okkur að anda djúpt og lifa okkar besta lífi. Ég er loksins farin að leyfa mér það. Svo ég anda og fer í SILK fyrir mig.“
Í dag hikar hún ekki við að segja öðrum frá reynslu sinni. „Ég tala um þetta við hvern sem nennir að hlusta og hef mælt með SILK við margar konur. Margar þeirra hafa farið og prófað og ekki verið sviknar.“ Flóra segist hætt að leita skyndilausna og leggur áherslu á að finna leiðir sem hjálpa líkamanum að vinna með sér í stað þess að vinna á móti sér .„Fyrir mig er SILK orðið hluti af því að halda líkamanum í jafnvægi.“
Ég segi því að The House of Beauty sé svolítill falinn demantur í Skeifunni.
Reynsla Flóru er ekki einsdæmi að sögn Sigrúnar Lilju Guðjónsdóttur, stofnanda og framkvæmdastjóra The House of Beauty. Hún segir að sífellt fleiri kjósi að koma í SILK-meðferðina vegna verkja, bólgu, bjúgs, stífleika og annarra einkenna sem hafa áhrif á daglega líðan og lífsgæði.
„Margir koma upphaflega vegna verkja eða bjúgs en finna síðan að áhrifin ná mun lengra. Þeir lýsa meiri orku, betri svefni, minni stífleika og léttari tilfinningu í líkamanum. Það er þessi heildræna upplifun sem hefur gert SILK að svo mikilvægum hluta af lífi margra skjólstæðinga okkar,“ segir Sigrún.
SILK Lipomassage™ er djúpvirk bandvefslosunar- og sogæðameðferð sem vinnur samtímis með nokkur lykilkerfi líkamans. Meðferðin örvar sogæðakerfið og blóðflæðið, vinnur á vökvasöfnun og bólgum og losar um spennu og stífleika í vöðvum, liðum og bandvef.
Það sem gerir SILK ólíka mörgum öðrum meðferðum er að við erum ekki aðeins að vinna á einu einkenni eða einu afmörkuðu svæði. Við vinnum með allan líkamann og bæði á sogæðakerfinu, vöðvum, liðum og bandvef í einu sem allt hefur áhrif hvert á annað.
Sigrún útskýrir að meðferðarferlið byggist á því að vinna sig smám saman dýpra í gegnum lög sem hafa byggst upp yfir lengri tíma.
„Í upphafi vinnum við fyrst og fremst á yfirborðslegri vökvasöfnun, bólgum og hnútum. Eftir því sem líkaminn bregst við meðferðinni og vefirnir verða mýkri getum við unnið dýpra inn í vöðva, liði og bandvef,“ segir hún.
Við erum í raun að vinda ofan af lögum sem hafa byggst upp yfir langan tíma. Þess vegna skiptir máli að gefa líkamanum þann tíma sem hann þarf.
„Við aukum styrkinn smám saman og vinnum alltaf á þeim hraða sem líkaminn ræður við.“
Meðferðin er í grunninn byggð upp á sama hátt og alltaf er unnið með allan líkamann. Áherslurnar eru þó gjarnan aðlagaðar þegar þarf að heilsufari og líkamlegu ástandi hvers og eins.
„Þetta er ekki skyndilausn sem breytir öllu á einni nóttu. En þegar fólk kemur reglulega og gefur líkamanum svigrúm til að vinna úr meðferðinni sjáum við aftur og aftur verulega breytingu á líðan og heilsu. Þegar bólgur og bjúgur minnka, vefirnir verða mýkri og hreyfanleiki eykst upplifa margir minni verki og betri líðan í eigin líkama.“
Við mælum gjarnan með því að fólk komi vikulega á meðan verið er að ná tökum á einkennum. Þegar tilætluðum árangri hefur verið náð taka svo við viðhaldsmeðferðir sem eru á 2.-4. vikna fresti.
„Það finnur hver og einn hversu oft hann þarf að koma í viðhaldsmeðferð til að halda sér góðum. Markmiðið er ekki aðeins að hjálpa fólki að líða betur tímabundið, heldur að viðhalda árangrinum til lengri tíma. Fyrir mér er kjarninn í SILK og ástæðan fyrir árangri meðferðarinnar sú að þetta er heildræn nálgun sem vinnur á mörgum þáttum í einu sem allir eru náskyldir og vinna saman, í stað þess að einblína aðeins á eitt einkenni.“
Framleiðslu upprunalega tækisins sem SILK-meðferðin byggðist á hafði verið hætt þegar Sigrún hóf rekstur The House of Beauty. Þegar ljóst varð að engin sambærileg tækni gæti tryggt framtíð meðferðarinnar ákvað hún að taka málin í eigin hendur.
„Við prófuðum fjölmörg tæki sem áttu að geta framkvæmt sambærilega meðferð, en þau skiluðu einfaldlega ekki sömu upplifun eða virkni. Við gátum einfaldlega ekki framkvæmt SILK-meðferðina með þeim tækjum sem voru fáanleg á markaðnum.“
Þá áttaði ég mig á því að ef við ætluðum að tryggja framtíð SILK stóð ég frammi fyrir ákveðnu vali: annaðhvort að sætta mig við málamiðlun eða þróa okkar eigið SILK-tæki. Þegar heilsan og líðan skjólstæðinga okkar er annars vegar kom málamiðlun aldrei til greina.
Það markaði upphafið að rúmlega fimm ára þróunarvinnu þar sem Sigrún vann með rafvirkjum, verkfræðingum og framleiðendum að nýrri kynslóð SILK-tækisins. Markmiðið var að varðveita þá eiginleika sem höfðu gert meðferðina áhrifaríka en nýta um leið þá þekkingu sem hafði safnast í gegnum þúsundir meðferða hjá The House of Beauty.
Þróunin á tækinu fól í sér óteljandi sýnishorn, prófanir og endurteknar breytingar á íhlutum og meðferðarhausum þar til tækið skilaði þeirri virkni sem einkennir SILK-meðferðina ásamt því að ytra byrði tækisins var endurhannað frá grunni.
Sigrún hannaði jafnframt útlit og vörumerki nýja tækisins, sem fékk nafnið SILK Lipomassage™ og tryggði sér formlegan eignarrétt á vörumerkjunum SILK Lipomassage™ og Silklight™ með skráningu hjá Hugverkastofunni.
„Þetta hefur verið gríðarlega stórt verkefni fyrir okkur og reyndist bæði mun umfangsmeira, flóknara og kostnaðarsamara en ég gerði mér grein fyrir í upphafi,” segir hún.
Það komu augnablik þar sem mig langaði að gefast upp, en í hvert skipti hugsaði ég um fólkið sem treystir á þessa meðferð til að halda heilsu. Það var drifkrafturinn.
Eftir blóð, svita og tár er nýja SILK Lipomassage™-tækið nú loksins komið í notkun hjá The House of Beauty. Það markar ein stærstu tímamótin í sögu fyrirtækisins og nýjan kafla í sögu meðferðarinnar. Með tilkomu þess eru nú þrjú SILK-tæki í notkun hjá fyrirtækinu.
Innleiðingin var þó ekki alveg hnökralaus. Þegar nýja tækið var tekið í notkun komu í ljós nokkur atriði sem þurfti að aðlaga og fínstilla svo meðferðin yrði nákvæmlega eins og lagt hafði verið upp með.
„Það komu upp nokkrir byrjunarhnökrar. Ég hefði auðvitað helst viljað að allt væri fullkomið frá fyrsta degi, en þróun á tæki sem þessu lýkur í raun ekki fyrr en það hefur verið prófað ítrekað við raunverulegar aðstæður. Þróuninni er nú að mestu lokið, en við höfum haldið áfram að fínstilla tækið og gera þær síðustu aðlaganir sem þarf.
„Þetta snýst um miklu meira en að taka nýtt tæki í notkun. Með nýjum SILK 2.0-tækjum erum við að tryggja framtíð meðferðarinnar og getum haldið áfram að þróa hana út frá okkar þekkingu og reynslu. Við getum einnig smám saman bætt við okkur fleiri SILK-tækjum, annað aukinni eftirspurn og hjálpað enn fleirum að bæta heilsu og auka lífsgæði. Það hefur alltaf verið markmiðið,“ segir Sigrún að lokum.
Vinsæl meðferð fyrir einstaklinga með bólgur og vefjagigt:
The House of Beauty er heilsu- og líkamsklíník sem hefur verið starfandi í rúm átta ár með góðum árangri fyrir skjólstæðinga. Stofan hefur sérhæft sig í lausnum fyrir líkamann án inngripa og aðstoð við einstaklinga með gigt, vefjagigt eða langvinna verki. Silk Lipomassage meðferðin er einstaklingsmiðuð út frá aðstæðum og heilsufari hvers og eins og alltaf unnin af sérþjálfuðu starfsfólki.
Fyrir þá sem vilja hefja SILK-ferðalagið strax þá er hægt að bóka tíma beint í SILK Lipomassage – fyrsti tími, þar sem fyrsta ráðgjöf og fyrsta meðferðin eru sameinuð í einni heimsókn. Þú getur bókað þig í fyrsta SILK-tímann þinn hér.
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