Katrín Edda Þorsteinsdóttir, vélaverkfræðingur og áhrifavaldur, flutti nýlega heim til Íslands ásamt fjölskyldu sinni og kettinum Míó eftir fjórtán ára búsetu í Þýskalandi. Fjölskyldan festi kaup á húsi í Hveragerði og var eitt fyrsta verk hennar að kíkja í Slippfélagið og skoða spennandi liti fyrir ólík rými hússins.
Hún segir það hafa verið mikil viðbrigði að flytja heim og opna dyrnar að nýja heimilinu. Tilfinningin var í senn ólýsanleg og óraunveruleg en á sama tíma líka mikill léttir og hlýja fyrir hjartað. „Ég er ennþá að átta mig á því að við séum virkilega flutt og séum ekki enn í fríi en með hverjum degi sem við komum okkur betur fyrir verður tilfinningin að við séum „heima“ sterkari,“ segir Katrín Edda.
„Ég elska að horfa út um stofugluggann og sjá fjöllin, heyra í vindinum og sjá sjóinn. Fólkið okkar setur svo punktinn yfir i-ið en það var náttúrulega ein af aðalástæðum þess að við fluttum heim.“
Þegar þið hófuð að móta heimilið að ykkar smekk, hvernig stemningu vilduð þið skapa fyrir fjölskylduna?
„Við vildum rólega, mjúka og þægilega stemningu. Þannig að þegar allir ganga inn um dyrnar eftir asa dagsins séum við á rétta staðnum til að geta slakað á, komist aftur í ró og hlaðið orku fyrir næsta dag.“
Litir skipta miklu máli á heimili. Hvernig völduð þið litina og hvað höfðuð þið að leiðarljósi?
„Ég vildi láta þá tóna við húsgögn og stíl heimilisins. Í forstofu og þvottahús settum við ½ Hör sem skapaði skemmtilega hreyfingu milli rýmanna. Við erum með dökkan við á heimilinu og því vildi ég hlýjan lit í alrýmið sem ekki væri of dökkur. ¼ Hör var því fullkomin lending en sá litur er örlítið ljósari en sá hálfi.
Í stelpuherbergið valdi dóttir þeirra sjálf litinn Paradís sem er ótrúlega fallega bleikur litur. „Í herbergi stráksins fengum við grænan af litaspjaldi (J446) sem við lýstum um helming. Ég vildi fá smá „moody“ stemningu í svefnherbergið og valdi litinn Leir sem mér finnst koma ótrúlega vel út með ljósa rúmgaflinum okkar.“
Katrín Edda deildi ferðinni í Slippfélagið á Instagram síðu sinni.
Þú féllst fyrir kalkmálningunni frá Slippfélaginu og valdir hana í eldhúsið. Hvað heillaði þig við hana og hvernig finnst þér útkoman?
„Ég elska áferðina og persónuleikann sem kemur með kalklitunum. Ég byrjaði að mála með Palladio sem kemur ótrúlega vel út en er svipað ljós og ¼ hör og sá ég þá að mig langaði í aðeins dekkri lit og valdi Aaida Secco til þess að fá auka karakter á vegginn og finnst hann gjörsamlega geggjaður!“
Þið tókuð húsið í gegn á ótrúlega skömmum tíma. Hvernig gekk verkefnið og kom eitthvað sérstaklega á óvart í ferlinu?
„Við vildum nýta tækifærið meðan húsið var tómt til þess að mála þar sem búslóðin okkar frá Þýskalandi kom fjórum dögum síðar. Því ákváðum við að fá málara til þess að sjá um verkið þar sem bæði er ekki mjög auðvelt að skipuleggja svona verkefni með börnunum okkar sem eru 1 og 3 ára og við vildum auk þess að þetta yrði almennilega gert. Þetta gekk ótrúlega vel og allt kemur mjög vel út. Það kom mér og kemur mér ennþá á óvart hvað litirnir breytast eftir birtunni, sem ég elska.“
Katrín Edda segir þjónustu og ráðgjöf starfsfólks Slippfélagsins hafa verið frábæra sem hafi auðveldað allar ákvarðanir og framkvæmdir. „Ég átti sérstaklega erfitt með valið á lit í alrýminu og að átta mig á því hvernig litirnir kæmu út þar. Eftir góða ráðgjöf vissi ég hvaða litaprufur ég vildi velja og endaði á því að velja eina þeirra. Starfsfólkið var einnig með allt á hreinu varðandi val á penslum og ýmsu öðru.“
Er einhver hluti heimilisins sem þér finnst endurspegla ykkur best sem fjölskyldu?
„Ég mundi segja að allt heimilið geri það en ef ég ætti að nefna eitt rými segi ég alrýmið. Ég vil helst hafa allt fallegt og fínt og maðurinn minn vill helst hafa öll gólf auð. En þar sem við eigum tvö ung börn má iðulega finna þar leikföng og dót sem gerir alrýmið líka heimilislegt og endurspeglar okkur svo sannarlega sem fjölskyldu.“
Þú deilir miklu af lífi þínu á samfélagsmiðlum. Af hverju heldur þú að svona margir hafi fylgst með og tengt við heimilisferðalagið ykkar?
„Ég held að punkturinn að ofan sé stór partur af því hvers vegna margir fylgist með og tengi. Ég deili lífinu eins og það er, hæðum og lægðum og því að heimili með börnum eru einmitt einstaklega ófullkomin en það er það sem gerir þau fullkomin!“
Hún hefur leyft fólki að fylgjast með lífi sínu á samfélagsmiðlum í tólf ár og alltaf verið mjög opin og það sem hægt væri að kalla „ófullkomin“ miðað við fullkomleika samfélagsmiðla. „Samfélagsmiðlar eru fullir af fullkomnum og fínum heimilum og ég held að þess vegna þyki fólki gott að fylgjast með mér og sjá líka heimili þar sem allt er í drasli líka. Það hentar mér mjög vel því ég er alls ekki týpa til að taka mig eða heimilið mitt til áður en ég birtist á samfélagsmiðlum.“
Hvað gerir hús að heimili að þínu mati?
„Heimili er staður þar sem maður skapar minningar. Þar líður manni öruggum og getur verið maður sjálfur.“
Eru fleiri framkvæmdir framundan?
„Við ætlum að láta leggja bílaplanið okkar en annars eru engar stærri framkvæmdir fyrirhugaðar. Okkur fannst ekki freistandi tilhugsun að fara í stærðarinnar framkvæmdir á þessum tímapunkti enda nægilega stórt verkefni að flytja milli landa og erum því hæstánægð með húsið okkar sem er ótrúlega nýlegt og fínt. Mig langar einhvern tíma að skipta um eldhúsplötu og þvottahúsinnréttingar en það er nægur tími til þess. Fyrst viljum við koma okkur fyrir og gera húsið heimilislegt.“
Ef einhver væri að fara af stað í sambærilegt verkefni, hvort sem það er að flytja heim, gera upp eða einfaldlega endurnýja heimilið sitt, hvaða ráð myndir þú gefa?
„Það er að gefa sér nægan tíma í að plana, skoða og bera saman og ekki gera allt í einu. Róm var ekki sköpuð á einum degi.“
Hraðaspurningar
Uppáhaldsrýmið á heimilinu?
Setustofuhornið í stofunni með útsýnið yfir fjöllin.
Uppáhaldsliturinn á heimilinu?
¼ Hör í kvöldsólinni.
Kalkmálning í einu orði?
Lifandi.
Kaffibolli við eldhúsborðið eða úti á pallinum?
Á pallinum auðvitað þó maður þyrfti að vera í dúnúlpu. En setustofan með útsýninu er samt líka frábær kaffibollastaður.
Hvaða smáatriði gerir mest fyrir heimilisstemninguna?
Lýsingin þó það sé varla hægt að kalla hana smáatriði en mér finnst hlý, mjúk lýsing frá lömpum frekar en loftljósum ótrúlega kósí og mikilvæg.