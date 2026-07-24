Í festival gír með Icewear Icewear 24. júlí 2026 11:50 Icewear er með festival fatnaðinn fyrir útihátíðarnar Stærsta ferða- og festivalhelgi ársins er á næsta leiti og undirbúningur landsmanna í hámarki. Hjá Icewear fæst allt sem þarf fyrir festivalið en réttur fatnaður skiptir sköpum þegar kemur að því að njóta upplifunarinnar til fulls, óháð veðri. „Það er greinilegt að landsmenn hlakka til Verslunarmannahelgarinnar og margir farnir að huga að hátíðarfatnaðinum og fylgihlutunum,“ segir Sigrún Edda Elíasdóttir, markaðsstjóri Icewear. Hún leggur áherslu á að lagskipting og gæðaefni séu lykilatriði þegar eyða á tíma undir berum himni, svo hvorki vindur né bleyta spilli gleðinni: „Til þess að njóta augnablikanna sem lengst er mikilvægt að vera í rétta fatnaðinum, og þá eru góðar regnbuxur og jakkar hreinlega ómissandi.“ Gígur-fatnaðurinn fæst í nýjum lit og er tilvalinn í brekkuna Litagleði og nýjungar í ár Festival úrvalið hjá Icewear í ár er bæði fjölbreytt og litríkt en regnfatnaðurinn hefur verið sérstaklega vinsæll í útihátíðarnar. „Gígur-regnfatnaðurinn okkar kemur í mismunandi litum og hefur verið langvinsælasta varan fyrir Verslunarmannahelgina, enda kemur fatnaðurinn í skemmtilegum litum sem lífga upp á stemninguna ásamt því að vera áreiðanleg vörn gegn rigningu og bleytu. Í ár kynnum við til leiks nýjan lit í ljósbrúnum camo-stíl sem er að slá í gegn“ segir Sigrún. Gígur-regnfatnaðurinn er hannaður með rúmgóðu sniði og er unisex sem gerir það auðvelt að klæðast honum yfir þykkar peysur þegar kvöldar, ásamt því að vera léttur og meðfærilegur í bakpokann. Einnig hentar Vatnstangi línan einstaklega vel fyrir festivalið og sameinar töff útlit við hentugleika sem smellpassar inn á hátíðarsvæðin. Hjá Icewear er hægt að finna útilegupeysur í mismunandi stílum og litum Útilegupeysan sem er alltaf í tísku Þótt margir tengi ullarpeysuna fyrst og fremst við kalda vetrardaga, henta Icewear útilegupeysurnar eins og Snorragarður og Fróði vel í sumarævintýrin. Íslenska ullin er einstök á heimsmælikvarða vegna náttúrulegra eiginleika sinna því hún veitir frábæra einangrun og hitastýringu ásamt því að hrinda frá sér vætu. Hún er einnig náttúrulega lyktareyðandi sem lágmarkar þörfina á þvotti og er því tilvalin í langar útilegur eða þegar reynt er að halda farangri í lágmarki. Til að fullkomna lúkkið og halda uppi gleðinni er tilvalið að allur vinahópurinn eða fjölskyldan skarti kúrekahöttunum Hesteyri eða Hestadalur. Hlýtt og gott grunnlag er ómissandi hluti af ferðalaginu Grunnurinn að góðri upplifun Til þess að halda fjörinu gangandi langt fram á nótt er vandað grunnlag nauðsynlegt á Íslandi. Hvítanes-línan hjá Icewear samanstendur af mjúkum og hlýjum merino buxum og peysum sem anda vel og halda raka í burtu. Hægt er að velja um hálfrennda eða lokaða boli í mismunandi litum en tilvalið er fyrir vinahópa eða fjölskyldur að vera í grunnlagi í stíl. Grunnlagið nýtist jafnt undir festival fatnaðinn á daginn sem og fullkominn náttfatnað þegar líður á nóttina, en það tryggir jafnan hita í svefnpokanum svo fólk vakni endurnært fyrir ævintýri næsta dags. Icewear er með fjölbreytt úrval af fylgihlutum í ferðalagið Fylgihlutir í ferðalagið Nýjasta línan af fylgihlutum sem er ómissandi í festival-ferðalagið og útileguna er mætt í Icewear en Búðardalur húfurnar og eyrnaböndin koma í tímalausu og töff camo-mynstri, á meðan Laxárdalur línan kemur í ferskum og líflegum litum. Góðir ullarsokkar eru síðan lykilatriði til að halda hita á fótunum, en einnig er upplagt að hafa með sér stígvél í útileguna þar sem þau henta vel þegar skottast þarf út úr tjaldinu á morgnana eða ef það skyldi rigna. Hlýlegt teppi dregur úr kvöldkólnuninni og skapar huggulega stemningu við tjaldið, en til þess að hafa pláss fyrir allt er nauðsynlegt að vera með rúmgóða tösku eins og Akureyri helgartöskuna. Litríkar nýjungar fyrir útíhátíðarnar Stærsta ferðahelgin fram undan „Icewear rekur yfir 36 verslanir um allt land og ef eitthvað gleymist heima eða veðrið breytist skyndilega, eins og gerist svo oft á Íslandi, er minnsta mál að kíkja við og græja sig fyrir hátíðina, útileguna eða aðra útivist,“ segir Sigrún. Hún segir sumarið hafa verið einstaklega skemmtilegt og hlakkar til Verslunarmannahelgarinnar „Dagarnir fram undan verða mjög spennandi með sérstaklega flottum tilboðum fyrir Vini Icewear, og við hvetjum alla til að fylgjast vel með svo ekkert fari fram hjá þeim.“ Enda er slagorð Icewear einfalt og skýrt: Þín útivist, þín ánægja. 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