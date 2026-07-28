Ragna Björg Ársælsdóttir, sem margir þekkja sem súrdeigsbrauðdrottninguna, er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn. Ragna hefur gert súrdeigsbakstur að sinni listgrein og töfraði fram nokkra af sínum uppáhaldsréttum á grillinu fyrir Sjöfn. Það sem gerir þessa rétti svo skemmtilega er að þeir eru allir byggðir á sama pítsadeiginu.
„Ragna er sniðugri en flestir þegar kemur að pítsadeigi. Hún galdraði fram ómótstæðilega ljúffenga þriggja rétta máltíð þar sem pítsadeigið lék aðalhlutverkið. Ég missti mig alveg þegar ég smakkaði eftirréttapítsuna – þvílíkt sælgæti!“
„Þetta eru fullkomnir réttir fyrir grillveisluna um verslunarmannahelgina. Það er ótrúlega einfalt að grilla pítsadeig og það þarf engan sérstakan pítsaofn til að ná frábærum árangri.“
Þáttinn og allar uppskriftirnar má finna hér fyrir neðan. Uppskriftirnar eru miðaðar við fjóra og allt hráefnið fæst í Krónunni.
Fyrst gerir Ragna grunninn að réttunum sem er pítsadeig og býr til fjórar deigkúlur. Í forrétt er boðið upp á bakaðan brie í pítsadeigi með hunangsgrilluðum ferskjum. Grillað flatbrauð með rækjum og mangósalsa er í aðalrétt og í eftirrétt er boðið upp á grillaða eftirréttarpítsu með berjasultu og súkkulaði.
Miðað er við deigmagn fyrir fjóra en ein uppskrift af pítsadeigi gefur um það bil 1000 g eða um fjórar kúlur. Til að eiga nóg í alla réttina er gott að gera eina og hálfa til tvær uppskriftir. Skipting í réttina er að í forrétt þarf eina litla kúlu, í aðalrétt 110 g á mann og eftirréttinn um það bil 250 g pítsu eða tvær pítsur. Allt byggt á sama pítsadeiginu og það fyrsta sem best er að gera er að útbúa það og vigta kúlurnar.
Grunnurinn í alla réttina, gerir 4 deigkúlur, u.þ.b. 250 g hver (1000 g samtals).
390 g ískalt vatn
600 g hveiti, 00 eða Manitoba
3 g þurrger, 1 tsk.
13 g salt
Setjið allt hráefnið saman í skál og hnoðið í 7 til 10 mínútur. Deigið má vera örlítið klístrað en á ekki að festast við fingurna. Það á að vera vel teygjanlegt. Skiptið deiginu í jafn stórar kúlur og setjið í bakka sem hægt er að loka eða plasta yfir. Geymið í ísskáp í 1 til 3 daga eða frystið beint.
Köld hefun þróar dýpra og betra bragð sem kemur í ljós þegar deigið er bakað. Viðmið um stærð deigkúlna er 9" pizza er um 180 g, 12" pizza er um 250 g og 16" pizza um 340 g. Ekki bæta meira hveiti við. Ef deigið er mjög klístrað má láta það standa aðeins og hnoða varlega áfram, eða setja örlítið af olíu.
2 stk. ferskjur
Hunang eftir smekk (til að grilla ferskjurnar)
1 stk. brie-ostur
1 lítil kúla pítsudeig
Ferskt timian eftir smekk
Skerið ferskjurnar í báta og penslið eða dreifið hunangi á þær. Setjið á grillið og grillið þar til þær mýkjast og karamelliserast á köntunum.
Takið litla deigkúlu, þrýstið niður í miðjuna og mótið góða kanta. Ekki fletja deigið út. Skerið rákir í toppinn á brie-ostinum og leggið hann í miðjuna á deiginu.
Bakið fremst á grillinu þar til brauðið er bakað og osturinn byrjaður að brúnast. Setjið síðan hunangsgrilluðu ferskjurnar ofan á og stráið fersku timíani yfir. Berið fram og njótið.
800 g argentínskar risarækjur frá Fiskverslun Hafliða, afþýddar
3 stk. rifin hvítlauksrif
4 msk. ólífuolía frá Olifa
1 tsk. salt (meira í lokin)
Í lokin:
Ferskur kóríander, smátt saxaður og magn eftir smekk.
Ferskur límónusafi eftir smekk
Salt eftir smekk
Setjið rækjurnar í meðalstóra skál. Takið til aðra minni skál og setjið í hana olífuolíu, rifin hvítlauksrif og 1 tsk. af salti. Blandið saman vel saman. Hellið síðan yfir risarækjurnar og blandið saman.
Látið rækjurnar liggja í marineringunni í a.m.k. klukkustund í kæli. Þið megið geyma þær í kæli í allt að tvo daga fyrir eldun. Takið síðan út úr kæli og þræði upp á grillteina.
Raðið teinunum á bakka og dreifið fersku kóríander, límónusafa og salti yfir rækjurnar fyrir grillun. Raðið síðan teinunum með rækjunum á grillgrindina og grillið á funheitu grilli á báðum hliðum. Það tekur um það bil 5-7 mínútur að grilla rækjurnar á funheitu grilli.
4 deigkúlur, 110 g (1 deigkúla á mann), sjá uppskrift að ofan.
Hafið grillið funheitt. Fletjið deigið út með höndunum, 4 flatbrauð. Setjið deigin á grillið og grillið á báðum hliðum, þetta tekur um það bil 3-4 mínútur á fyrri hliðinni, skemmri tíma á seinni hliðinni.
1 stk. mangó, saxað í frekar litla bita
1 tsk. rautt chili, fræhreinsað og mjög fínt saxað
2 msk. ferskt kóríander, þvegið og fínt saxað (mælt eftir söxun).
4 msk. rauð paprika, söxuð (má sleppa)
1 msk. límónusafi (ferskur eða úr flösku)
1 msk. ólífuolía frá Olifa
Takið til meðalstóra skál og blandið öllu hráefni vel saman í skálinni. Geymið í kæli fyrir notkun.
1 lítil dós grísk jógúrt
1 msk. límónusafi úr ferskri límónu
½ tsk. salt
2 stk. rifin hvítlauksrif
Fersk steinselja eftir smekk
Takið til skál og setjið allt hráefnið ofan í. Hrærið öllu saman. Geymið í kæli fyrir notkun.
Leggið ferskt salat og mangósalsa á grillaða brauðið, raðið grilluðu rækjunum yfir og berið fram með jógúrtsósu.
Gerið minnst tvær pítsur fyrir fjóra
250 g pítsadeig
Góð berjasulta að eigin vali
Rjómaostur eftir smekk
Hunang eftir smekk
Ávextir eða ber að eigin vali
Súkkulaði að eigin vali
Fletjið deigið út, pítsadeig sem er 250 g, og grillið öðrum megin á heitu grillinu. Snúið deiginu við, dreifið góðri berjasultu yfir og grillið áfram. Þegar deigið kemur af grillinu, hrærið þá rjómaosti saman við hunangið og dreifið yfir. Skreytið síðan með ávöxtum, berjum og súkkulaði að eigin vali.