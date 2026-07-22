Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Bylgjulestin 22. júlí 2026 14:02 Mikið fjör var á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum um helgina. Svali og Svansí tóku púlsinn á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum um liðna helgi þar sem Bylgjulestin var í beinni. Fölmenni var í garðinum og lét ekki rigninguna trufla sig. Yfir 40 söluaðilar, matarvagnar, sölubásar og bjórvagninn voru á staðnum. Gotti Lukkkuhjól Bylgjunnar var á yfirsnúningi og gestir unnu gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld voru á svæðinu og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi. Síðasta stopp Bylgjulestarinnar í sumar verður á Bylgjulestarútilegu á Flúðum þann 25. júlí. Hér fyrir neðan má sjá myndir úr Hljómskálagarðinum um helgina. Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Bylgjulestin Bylgjan Mest lesið Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Lífið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Lífið Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið Lífið Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Lífið Barnastjarnan Kaylee Hottle látin Lífið Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Lífið samstarf Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Lífið „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Lífið Feimnin við að rukka: Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“ Áskorun „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Lífið Fleiri fréttir Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Uppskriftir: Axel bauð í þriggja rétta grillveislu Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól? Bylgjan í beinni frá Götubitahátíðinni Myndir frá Selfossi þar sem Bylgjulestin var í beinni Uppskrift: Bragðmikill grillaður kjúklingaborgari að hætti Rakelar Maríu Hitavörn, blástursvörn eða UV-vörn? Hvað þarf hárið þitt í raun og veru? Mikil gleði á glæsilegri frumsýningu Disney Vaiana í Sambíóunum Egilshöll Glæsilegir vinningar í boði í Sumarleik Kjarnafæðis Bylgjulestin brunar á Kótelettuna Myndir frá Akureyri þar sem Bylgjan var í beinni Nýtir íslenska skessujurt með grillmatnum Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Bylgjulestin fer norður á morgun Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Sjá meira