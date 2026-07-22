Lífið samstarf

Myndaveisla: Götubitinn í Hljóm­skála­garðinum

Bylgjulestin
Mikið fjör var á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum um helgina.
Mikið fjör var á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum um helgina.

Svali og Svansí tóku púlsinn á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum um liðna helgi þar sem Bylgjulestin var í beinni. Fölmenni var í garðinum og lét ekki rigninguna trufla sig. Yfir 40 söluaðilar, matarvagnar, sölubásar og bjórvagninn voru á staðnum.

Gotti

Lukkkuhjól Bylgjunnar var á yfirsnúningi og gestir unnu gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld voru á svæðinu og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.

Síðasta stopp Bylgjulestarinnar í sumar verður á Bylgjulestarútilegu á Flúðum þann 25. júlí.

Hér fyrir neðan má sjá myndir úr Hljómskálagarðinum um helgina.

Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Gotti
Bylgjulestin Bylgjan


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.