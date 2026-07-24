Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Iceland Eclipse 24. júlí 2026 09:51 „Þetta er ekki viðburður sem fólk getur einfaldlega ákveðið að sækja næst þegar hann kemur hingað. Næsti almyrkvi yfir Íslandi verður ekki fyrr en árið 2196." „Við erum þegar búin að selja stóran hluta af miðunum enda gríðarlegur áhugi frá fólki sem vill koma til Íslands og upplifa eitthvað alveg einstakt. Hátíðir sem byggja á almyrkva hafa sterkt aðdráttarafl fyrir fólk sem sækist eftir óvenjulegri upplifun,“ segir Jón Bjarni Steinsson, einn af forsvarsmönnum Iceland Eclipse hátíðarinnar sem haldin verður á Hellissandi á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Þar koma saman tónlist, myndlist, vísindi, geimferðir, tækni og vellíðan í kringum almyrkva á sólu og takmarkaður miðafjöldi í boði. Jón Bjarni segir hátíðina einstaka upplifun sem geti aðeins átt sér stað á þessum stað og á þessari stundu. „Þetta er ekki viðburður sem fólk getur einfaldlega ákveðið að sækja næst þegar hann kemur hingað. Þetta verður fyrsti almyrkvinn sem sést frá Íslandi síðan árið 1954. Næsti almyrkvi yfir Íslandi verður ekki fyrr en árið 2196.“ „Hugmyndin er að fólk komi ekki eingöngu til að sjá ákveðna tónlistarmenn heldur til að taka þátt í heildstæðri ferð sem hefst með almyrkvanum sjálfum miðvikudaginn 12. ágúst og heldur svo áfram fram á sunnudagsmorgun. Iceland Eclipse er fimm daga alþjóðleg hátíð og samkoma sem er byggð frá grunni í kringum almyrkvann og á einum sérstæðasta stað landsins,“ segir Jón Bjarni. Ólíkir heimar mætast Boðið er upp á hundruð viðburða og þó tónlist sé stór hluti hátíðarinnar segir Jón Bjarni dagskrána spanna miklu breiðari upplifun. „Raftónlist er vissulega áberandi en dagskráin er mjög fjölbreytt. Þarna koma meðal annars fram Above & Beyond, CloZee, Berlioz, Nightmares on Wax og fjöldi íslenskra tónlistarmanna. Má þar nefna GusGus, Vök, Hjálma, Hjaltalín, Emilönu Torrini ásamt þeim Daða Frey og Ásgeiri Trausta. Samhliða tónlistinni verða fyrirlestrar og samtöl með geimförum og vísindafólki. Þar má nefna NASA-geimfarann Jeanette Epps, geimfarana Sian Proctor og Ron Garan og fjölda sérfræðinga á sviði geimvísinda, tækni, umhverfismála og framtíðarfræða. Yfir 200 tónlistarmenn, listamenn, vísindamenn, geimfarar og aðrir þátttakendur eru kynntir í dagskránni. Þetta á því að vera staður þar sem ólíkir heimar mætast. Ein manneskja gæti komið vegna tónlistarinnar, önnur vegna almyrkvans og sú þriðja vegna geimvísinda eða listar, en þær enda allar á sama stað þegar skugginn gengur yfir. Tugþúsundir sótt fyrri sólmyrkvahátíðir Jón Bjarni segir ákveðna hefð hafa skapast fyrir því að leiða saman tónlist, listir, vísindi og samfélag í tengslum við almyrkva. Tugþúsundir gesta sæki slíkar hátíðir. 30.000 manns sóttu stóra sólmyrkvasamkomu Í Queensland í Ástralíu árið 2012 og þá sóttu einnig um 30.000 manns Oregon Eclipse í Bandaríkjunum árið 2017. Texas Eclipse var svo haldin árið 2024 þar sem mættu yfir 30.000 manns. Jón Bjarni leggur þó áherslu á að hátíðin hér sé sjálfstæður íslenskur viðburður og verði skipulögð með tilliti til aðstæðna. Í samvinnu við samfélagið á Snæfellsnesi „Við nýtum reynslu sem hefur byggst upp við sambærilega viðburði en lögum allt skipulag að íslenskum aðstæðum, Snæfellsnesi og samfélaginu á svæðinu,“ útskýrir Jón Bjarni. „Hellissandur er eitt af bestu svæðunum til að upplifa almyrkvann og staðsetningin býður upp á víðsýni, sterka tengingu við náttúruna og stórkostlegt útsýni yfir hafið. Það sem ekki margir vita er að við almyrkva verður 360 gráðu „sólsetur“ sem verður stórbrotið að sjá frá Hellissandi. En þetta snýst ekki bara um staðsetningu á korti. Á Hellissandi er skapandi samfélag, öflugir heimamenn og fólk sem hefur byggt upp menningarstarf, gallerí, vinnustofur og viðburði á svæðinu. Við viljum að hátíðin tengist staðnum og samfélaginu en verði ekki bara erlendur viðburður sem er settur niður í nokkra daga og hverfur síðan,“ segir Jón Bjarni. Undirbúningurinn gangi vel en að mörgu er að huga við svo yfirgripsmikla hátíð. „Við höfum alltaf lagt áherslu á að þetta sé gert af ábyrgð. Það verður mikill fjöldi ferðamanna á Vesturlandi vegna myrkvans, óháð hátíðinni, og því þarf að horfa á samgöngur, öryggi og þjónustu á öllu svæðinu sem eina heild. Undirbúningurinn er því orðinn mjög umfangsmikill. Við vinnum að skipulagi svæðisins, samgöngum, gistingu, rafmagni, heilbrigðis- og öryggismálum, veitingasölu og allri þeirri þjónustu sem þarf til að reisa tímabundið hátíðarsamfélag á Snæfellsnesi,“ útskýrir Jón Bjarni. „Það er náið samstarf við sveitarfélagið, lögreglu, slökkvilið, heilbrigðisyfirvöld, viðbragðsaðila, landeigendur, fyrirtæki og íbúa. Nú þegar nær dregur verður vinnan líka sífellt sýnilegri á svæðinu, þegar uppbygging hátíðarsvæðisins, tjaldsvæða og annarra innviða hefst af fullum krafti.“ Augnablik sem aldrei gleymist Hvað vonist þið til að hátíðin skilji eftir sig? „Fyrst og fremst vonumst við til að þetta verði augnablik sem fólk muni eftir alla ævi. Það verða örfáar mínútur þar sem dagsbirtan hverfur, hitastigið breytist og allt umhverfið verður framandi. Að upplifa það með þúsundum annarra er erfitt að líkja við nokkuð annað. Við viljum líka að viðburðurinn skili einhverju til samfélagsins á Snæfellsnesi, bæði í formi viðskipta og verkefna fyrir heimafólk en einnig með alþjóðlegum tengingum, listsköpun og athygli sem getur lifað áfram eftir að hátíðinni lýkur. Almyrkvinn er ástæðan fyrir því að fólk kemur til Íslands. Hátíðin er okkar leið til að safna fólki saman og gera þessa einstöku stund að sameiginlegri menningarupplifun.“ Almyrkvi 12. ágúst 2026 Tónlist Menning Vísindi Mest lesið Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Lífið Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Lífið Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden Lífið Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Lífið Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs Gagnrýni Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Tónlist Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Bíó og sjónvarp „La La Höndin“ úr sögunni Lífið Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Lífið Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Lífið samstarf Fleiri fréttir Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Uppskriftir: Axel bauð í þriggja rétta grillveislu Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól? 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