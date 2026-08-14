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„Ís­land, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilm­vötn á Boozt

Boozt
Nú er loksins hægt að kaupa ilmvötn og rakspíra á Boozt og fá sent til landsins
Nú er loksins hægt að kaupa ilmvötn og rakspíra á Boozt og fá sent til landsins

Boozt fagnar stórum áfanga í vöruúrvali undir slagorðunum „Ísland, biðin er á enda“ og „2000 nýjar ástæður að versla á Boozt“. Íslenskir neytendur geta nefnilega loksins pantað ilmvötn og rakspíra beint heim að dyrum.

Norrænar stjörnur og heitustu straumarnir

En það eru ekki bara ilmvötnin sem stela senunni. Eins og slagorðið gefur til kynna eru yfir tvö þúsund nýjar snyrtivörur og vörumerki að bætast við íslenska hluta vefsins á þessum tímapunkti.

Boozt leggur mikla áherslu á að bjóða upp á þau vörumerki sem tróna á toppnum á Norðurlöndunum. Þar má nefna dönsku merkin Rudolph Care og Tromborg, auk hins eina sanna Ole Henriksen sem virðist eiga fastan sess á baðherbergjum landsmanna. 

Samhliða þeim reynast kóresku húðvörurnar (K-Beauty) á borð við Medicube, Anua Celimax og Beauty of Joseon ástæða þess að það leynast óteljandi perlur á síðunni.

Ilmvötn og rakspírar sem slá í gegn

Nú þegar úrvalið er loksins aðgengilegt á Boozt eru hér nokkrir af vinsælustu ilmunum sem vert er að skoða nánar.

Valentino, Carolina Herrera & Zarkoperfume

Valentino – Donna Born In Roma (Eau de Parfum). Nútímalegur rómverskur glæsileiki með fersku jasmín, Bourbon-vanillu og hlýjum viðartónum. La Bomba Eau de Parfum frá Carolina Herrera er nýr blómlegur og ávaxtaríkur kvenilmur í glæsilegu, áfyllanlegu fiðrildaglasi. Zarkoperfume ilmurinn er tær og einstaklega fíngerð villiblómablanda, með madagaskar-vanillu.

Jean Paul Gaultier

Þessi himneski ilmur Jean Paul Gaultier er eins og geisli suðrænnar sólar, með seiðandi ilmtónum sem allir eru sóttir í garð Gaultier. Ferskt og örlítið salt kókosvatn rennur saman við græna fíkju og sandelvið. Kryddað engifer, frískandi mynta. 

Parfums de Marly, Gucci Flora & Yves Saint Laurent

Parfums de Marly er ilmur töfrandi andstæðna með tónum af nerolí og yuzu-kjarna ríkulegir tónar appelsínublóma. Gucci Flora Ilmurinn er byggður á gardeníublóminu sem hefur frá örófi alda verið sagt notað í töfraseyði og galdradrykki. YSL Ilmurinn einkennist af kraftmiklum, gullnum vanillukavíar og ríkulegum, dökkum Bourbon-vanillukavíar frá Madagaskar.

Armani, Prada & Gucci

Ilmurinn frá Giorgio Armani er nýstárlegur sólberjailmur með umvefjandi og munúðarfullri vanillu. Prada Paradoxe ilmurinn er nýr einkennisilmur Prada og afar kvenlegur blómailmur.  Gucci ilmurinn þykir "spicy" og spennandi.

Narciso Rodriguez

For Her ilmirnir frá Narisco Rodriguez þykja einstaklega mjúkir og fágaðir. Þá má nota eina og sér eða saman.

Það hafa sjaldan verið fleiri ástæður til að kíkja við á Boozt. Að geta sest niður upp í sófa, vafrað í gegnum eitt stærsta úrval Norðurlandanna af farða, húðvörum og nú loksins ilmvötnum og rakspírum, og fengið það sent heim fljótt og örugglega, breytir leiknum.

Biðin er svo sannarlega á enda. Hægt er að kynna sér nýja og glæsilega ilmvatnsúrvalið hér.

Tíska og hönnun Boozt


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