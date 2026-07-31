Nýlega kynnti veitingastaðurinn Sbarro til sögunnar sólarhringsopnun á nokkrum sölustöðum á höfuðborgarsvæðinu.
„Þetta er frábær leið til að auka þjónustuna við viðskiptavini okkar en hingað til hefur úrval af heitum mat yfir nóttina verið takmarkað. Nú er hægt að fá heitan og ferskan mat allan sólarhringinn og þar mætum við þörfum fjölmargra, til dæmis ferðamanna og þeirra sem vinna óhefðbundinn vinnutíma,“ segir Martin Kijovsky, rekstrarstjóri hjá Sbarro.
Sólarhringsopnunin nær til þeirra Sbarro staða sem eru á Orkustöðvum en þær eru staðsettar við fjölfarnar umferðargötur. „Þetta eru stöðvarnar í Suðurfelli, við Vesturlandsveg, á Dalvegi og á Fitjum í Reykjanesbæ. Fimmti staðurinn bætist svo við á næstu dögum þegar við opnum Sbarro stað á Orkustöðinni á Miklubraut.“
Hann segir viðtökurnar hafa verið mjög góðar frá því breytingin var kynnt og að viðskiptavinir séu mjög ánægðir. „Við gerum ferskt deig á hverjum degi og á þeim stöðum sem nú eru opnir allan sólarhringinn bjóðum við upp á pizzur, brauðstangir og stromboli, sem er okkar vinsæla pizzusamloka í rúlluformi sem inniheldur pepperoni eða skinku. Það er mjög þægilegt að grípa þetta með í bílinn og það sama gildir um pizzurnar sem koma í mjög hentugum umbúðum.“
Einnig er hægt að panta mat á netinu og sækja hann á þeim stöðum sem eru opnir allan sólarhringinn.
Sbarro opnaði fyrst í Kringlunni árið 2006 og hefur staðurinn vaxið jafnt og þétt undanfarin ár. „Við höfum ávallt sérhæft okkur í nýbökuðum pizzum og notum ferskt deig og gott hráefni. Við verðum með einfaldara úrval á næturnar til þess að byrja með og þannig geta viðskiptavinir alltaf treyst á sömu gæði, hvort sem þeir koma um hádegi eða um miðja nótt.“
Þar sem Sbarro er alþjóðleg keðja með staði um allan heim segir Martin að stöðugt sé verið að fylgjast með nýjungum. „Síðan metum við hvaða nýjungar henta íslenska markaðnum best. Nýjasta viðbótin á matseðlinum okkar er New York pepperoni og jalapeño pizzan sem inniheldur, eins og nafnið gefur til kynna, pepperoni og ferskan jalapeño. Hún hefur svo sannarlega slegið í gegn og viðskiptavinir hafa haft það á orði að það hafi vantað smá hita í sumarið!“