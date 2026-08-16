Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan

„Maður verður að treysta fólkinu í kringum sig, öðrum leikurum, og mér líkar sá hluti starfsins, að geta horft í augun á einhverjum og veist svo að þeim, á öruggan hátt,“ segir Ólafur Darri í nýlegu viðtali en hann fer með eitt aðalhlutverkið í spennuþáttunum The Tourist. Þættirnir eru framleiddir fyrir BBC og HBO Max en á móti honum leikur meðal annars írski leikarinn Jamie Dornan.
Í þáttunum, sem verða aðgengilegir hérlendis í lok ágúst á Sjónvarp Símans Premium, leikur Jamie Dornan mann sem vaknar á sjúkrahúsi í áströlsku óbyggðunum eftir harkalegt bílslys.
Hann man hvorki hver hann er né hvernig hann endaði þar. Þegar hann reynir að púsla saman fortíð sinni kemur fljótt í ljós að einhverjir vilja síður en svo að hann finni svörin.
Ólafur Darri leikur Billy Nixon, dularfullan og ógnvænlegan mann sem kemur til Ástralíu í leit að aðalpersónunni. Billy er ekki maður sem auðvelt er að hrista af sér og nærvera hans setur svip sinn á atburðarás þáttanna.
Hann hefur áður farið með hlutverk í stórum erlendum verkefnum svo sem The Secret Life of Walter Mitty, Severence, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald og The Meg svo fáein dæmu séu nefnd.
Með önnur stór hlutverk fara Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Damon Herriman og Alex Dimitriades. Höfundar þáttanna eru bræðurnir Harry og Jack Williams, sem einnig stóðu að baki þáttum á borð við The Missing og Baptiste.
Hér fyrir neðan má sjá hluta af viðtalinu.
Leikarinn Ólafur Darri Ólafsson hefur tekið að sér að leika guðinn Þór í nýjum þáttum Amazon MGM og Sony. Þættirnir byggja á gífurlega vinsælum leikjum um spartverjan og seinna stríðsguðinn Kratos.
Vegur Ólafs Darra Ólafssonar leikara fer nú vaxandi vestan hafs og eftir hálfan mánuð heldur hann utan til Bandaríkjanna þar sem hann mun leika í sjónvarpsþætti sem bundnar eru vonir við.