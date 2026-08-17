Svana á tímamótum og selur slotið Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 17. ágúst 2026 10:31 Svana Lovísa stendur á tímamótum og er að selja íbúðina sína. Vöruhönnuðurinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir hefur í áraraðir vakið athygli fyrir litríkan og óhefðbundinn stíl. Hún stendur á tímamótum, var að hætta starfi sínu hjá Epal eftir fimmtán ár þar og opnaði nýverið blómaskreytingafyrirtækið Stúdíó Flamingo. Þá var hún að fá samþykkt kauptilboð í hús í Hafnarfirði og er með bjarta og skemmtilega íbúð sína á sölu. Svana Lovísa er fædd árið 1986 og vakti snemma athygli sem bloggari á Trendnet. Hún er með 15,6 þúsund fylgjendur á Instagram og hefur verið dugleg að deila fallegum smáatriðum úr íbúð sinni þar. Í dag sinnir hún blómaskreytingunum að fullum krafti og segist í samtali við blaðamann opin og full tilhlökkunar fyrir fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum í þeim geira. View this post on Instagram A post shared by Svana Lovísa Kristjánsdóttir (@svana.svartahvitu) Íbúð Svönu Lovísu og fjölskyldu hennar er í Köldukinn 29 í Hafnarfirði. Er um að ræða rúmgóða og mikið endurnýjaða fjögurra herbergja íbúð á efri hæð á eftirsóttum stað í Hafnarfirði í Kinnunum. Íbúðin er 118,6 fermetrar auk geymslu sem er ekki talin inn í fermetratölu og ásett verð er 95 milljónir. Hér má sjá nánari upplýsingar um eignina. Björt, opin og einstaklega smekklega innréttuð íbúð.Fasteignasalann Grafarvogi Stórir gluggar við borðstofu og stofu.Fasteignasalan Grafarvogi Íbúðin er á efri hæð hússins.Fasteignasalan Grafarvogi Hönnun, litir og list blandast skemmtilega við rýmið.Fasteignasalan Grafarvogi Bleikur eldhúsbekkurr við bleika veggina!Fasteignasalan Grafarvogi Íbúðin er mikið endurnýjuð.Fasteignasalan Grafarvogi Svana er mikil smekkskona.Fasteignasalan Grafarvogi Hús og heimili Tímamót Fasteignamarkaður Tíska og hönnun Mest lesið Leikkonan Hayden Panettiere er látin Lífið Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Lífið Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu Lífið Þórdís Elva er gengin út Lífið Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan Bíó og sjónvarp Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Lífið Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Tónlist Salka Sól tekur við af óléttri Jóhönnu Guðrúnu Lífið Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Efna til söfnunar í minningu Hennings Lífið Fleiri fréttir Salka Sól tekur við af óléttri Jóhönnu Guðrúnu Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu Leikkonan Hayden Panettiere er látin Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Þórdís Elva er gengin út Efna til söfnunar í minningu Hennings Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Sjá meira