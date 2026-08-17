Lífið

Svana á tíma­mótum og selur slotið

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Svana Lovísa stendur á tímamótum og er að selja íbúðina sína.
Svana Lovísa stendur á tímamótum og er að selja íbúðina sína.

Vöruhönnuðurinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir hefur í áraraðir vakið athygli fyrir litríkan og óhefðbundinn stíl. Hún stendur á tímamótum, var að hætta starfi sínu hjá Epal eftir fimmtán ár þar og opnaði nýverið blómaskreytingafyrirtækið Stúdíó Flamingo. Þá var hún að fá samþykkt kauptilboð í hús í Hafnarfirði og er með bjarta og skemmtilega íbúð sína á sölu.

Svana Lovísa er fædd árið 1986 og vakti snemma athygli sem bloggari á Trendnet. Hún er með 15,6 þúsund fylgjendur á Instagram og hefur verið dugleg að deila fallegum smáatriðum úr íbúð sinni þar. Í dag sinnir hún blómaskreytingunum að fullum krafti og segist í samtali við blaðamann opin og full tilhlökkunar fyrir fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum í þeim geira. 

Íbúð Svönu Lovísu og fjölskyldu hennar er í Köldukinn 29 í Hafnarfirði. Er um að ræða rúmgóða og mikið endurnýjaða fjögurra herbergja íbúð á efri hæð á eftirsóttum stað í Hafnarfirði í Kinnunum. Íbúðin er 118,6 fermetrar auk geymslu sem er ekki talin inn í fermetratölu og ásett verð er 95 milljónir. Hér má sjá nánari upplýsingar um eignina. 

Björt, opin og einstaklega smekklega innréttuð íbúð.Fasteignasalann Grafarvogi
Stórir gluggar við borðstofu og stofu.Fasteignasalan Grafarvogi
Íbúðin er á efri hæð hússins.Fasteignasalan Grafarvogi
Hönnun, litir og list blandast skemmtilega við rýmið.Fasteignasalan Grafarvogi
Bleikur eldhúsbekkurr við bleika veggina!Fasteignasalan Grafarvogi
Íbúðin er mikið endurnýjuð.Fasteignasalan Grafarvogi
Svana er mikil smekkskona.Fasteignasalan Grafarvogi
Hús og heimili Tímamót Fasteignamarkaður Tíska og hönnun


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