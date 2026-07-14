Lífið samstarf

Myndir frá Sel­fossi þar sem Bylgjulestin var í beinni

Bylgjan
Mikil stemmning á Kótelettunni sem fram fór á Selfossi um helginna. 
Mikil stemmning á Kótelettunni sem fram fór á Selfossi um helginna. 

Bylgjulestin lét sig ekki vanta á Kótilettuna árlegri fjölskyldu-, tónlistar-, og grillhátíð sem fram fór á Selfossi um helgina og var í beinni á laugardaginn.

Hátt í 30 tónlistaratriði voru á dagskrá og á BBQ Festival Kótelettunar kitluðu íslenskir kjötframleiðendur bragðlauka gesta. Lukkkuhjól Bylgjunnar var á fljúgandi ferð og gestir unnu gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld voru sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.

Næstu stopp Bylgjulestarinnar:

  • 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum
  • 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum

Myndir frá stuðinu má sjá hér fyrir neðan.

Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Mummi Lú
Bylgjulestin Kótelettan


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