Þurrsjampó eru ekki öll eins, svona velur þú réttu vöruna fyrir þitt hár

„Ég þvoði hárið í gær -hvernig getur það verið orðið feitt í dag? “
„Þetta er líklega ein algengasta spurningin sem ég fæ sem hárgreiðslumeistari og hún kemur jafnt frá unglingum sem fullorðnum. Margir halda að lausnin sé einfaldlega að þvo hárið oftar, en í raun er það sjaldnast svarið," segir Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo. Hún fjallar hér um hvaða þurrsjampó á við hverju sinni.
Það er nefnilega ekki til eitt þurrsjampó sem hentar öllum. Rétta varan fer eftir hárgerð, hársverði og ekki síst því hvaða útkomu þú vilt fá. Sumir vilja einfaldlega fríska upp á hárið á milli þvotta, aðrir sækjast eftir meiri fyllingu eða gripi og enn aðrir þurfa milda lausn fyrir viðkvæman hársvörð.
Á síðustu árum hafa þurrsjampó þróast gríðarlega. Þau eru ekki lengur aðeins neyðarlausn þegar tími gefst ekki til hárþvottar, heldur sérhæfðar vörur sem geta lengt endingu mótunar, aukið fyllingu, frískað upp á hárið og hjálpað því að haldast ferskara lengur.
Hann framleiðir náttúrulega fitu, svokallað sebum, sem gegnir mikilvægu hlutverki. Fitan ver bæði hársvörðinn og hárið, hjálpar til við að viðhalda rakajafnvægi og styður við heilbrigt hár. Hversu hratt hárið fitnar er hins vegar einstaklingsbundið og getur meðal annars ráðist af erfðum, hormónum, aldri, streitu, hreyfingu og lífsstíl.
Í raun er fitan ekki óvinurinn heldur mikilvægur hluti af náttúrulegu varnarkerfi hársvarðarins. Markmiðið er því ekki að losna við hana heldur að halda henni í jafnvægi.
Þegar fitan safnast hraðar upp en hárið ræður við leggst það niður við hárrótina, missir fyllingu og getur litið út fyrir að vera óhreint þótt aðeins sé liðinn einn dagur frá síðasta hárþvotti.
Flest þurrsjampó innihalda gleypandi innihaldsefni, til dæmis hrísgrjóna- eða kartöflusterkju, sem virka eins og örsmáir svampar og draga í sig umfram fitu við hárrótina. Um leið lyftist hárið frá rótinni, verður loftkenndara og fær ferskara yfirbragð. Nútímaþurrsjampó eru hins vegar mun þróaðri en áður og mörg þeirra innihalda einnig innihaldsefni sem geta aukið fyllingu, gefið áferð, róað hársvörðinn eða hjálpað til við að viðhalda fallegum hárlit.
Þurrsjampó koma þó ekki í stað hárþvottar. Þau hreinsa ekki svita, dauðar húðfrumur eða uppsafnaðar vöruleifar eins og vatn og sjampó gera. Þau eru því best hugsuð til að lengja tímann á milli hárþvotta en ekki sem staðgengill fyrir reglulega hreinsun hársvarðarins.
Ein algengustu mistökin sem ég sé er að bera þurrsjampó í rakt hár, til dæmis beint eftir æfingu, eða nota of mikið magn í einu. Mun betri árangur næst ef hárrótin er fyrst þurrkuð með hárblásara. Þurrsjampóið er síðan borið í rótina, látið vinna í eina til tvær mínútur og að lokum hrist eða burstað vel í gegnum hárið.
Á samfélagsmiðlum má oft sjá fullyrðingar um að þurrsjampó stífli hársekkina, valdi hárlosi eða eyðileggi hársvörðinn. Slíkar umræður geta eðlilega vakið spurningar og áhyggjur, en staðreyndir eru allt aðrar þegar varan er notuð samkvæmt leiðbeiningum.
Þurrsjampó eru örugg í notkun fyrir flesta þegar þau eru notuð á réttan hátt. Þau draga í sig umfram fitu og fríska upp á hárið á milli þvotta, en þau koma ekki í stað reglulegs hárþvottar. Þurrsjampó hafa heldur ekki áhrif á fituframleiðslu hársvarðarins og valda því ekki að hárið fitni hraðar. Þau draga einfaldlega í sig þá fitu sem þegar hefur myndast.
Eins og með aðrar hárvörur getur uppsöfnun orðið ef mikið magn er notað í langan tíma án þess að hárið og hársvörðurinn séu hreinsuð reglulega. Þá geta fita, sviti og vöruleifar safnast upp og valdið óþægindum hjá sumum, sérstaklega þeim sem eru með viðkvæman hársvörð eða húðsjúkdóma á borð við exem eða psoriasis.
Fyrir flesta snýst heilbrigður hársvörður því ekki um að forðast þurrsjampó, heldur að velja réttu vöruna, nota hana á réttan hátt og viðhalda reglulegri hreinsun hárs og hársvarðar.
Rétt notuð geta þurrsjampó verið frábær viðbót við góða hárumhirðu og auðveldað daglegt líf án þess að hafa neikvæð áhrif á heilbrigðan hársvörðþ
Í mínu starfi sé ég daglega að margir velja þurrsjampó eftir því hvað er vinsælt eða ilmar vel. Það sem skiptir þó mestu máli er að velja formúlu sem hentar bæði hárgerðinni og þeirri útkomu sem þú vilt ná. Þegar fólk finnur réttu vöruna verður þurrsjampó oft ein af þeim hárvörum sem það vill ekki vera án.
Ef markmiðið er einfaldlega að fríska upp á hárið án þess að finna mikið fyrir vörunni henta léttar formúlur sem skilja eftir sem minnsta áferð best og eru sérstaklega þægilegar í daglegri hárumhirðu, hvort sem er á milli hárþvotta eða sem fljótleg lausn fyrir bæði unglinga og fullorðna.
Góð dæmi um slíkar vörur eru Maria Nila Invisidry Shampoo, Waterclouds Instant Dry Shampoo, Joico Weekend Hair, Happy Crazy Mine Barely There og Bed Head Dirty Secret.
Þær henta þeim sem vilja létta vöru og náttúrulega útkomu án þess að finna fyrir vörunni í hárinu. Þótt hver formúla hafi sína sérstöðu eiga þær það sameiginlegt að leggja áherslu á létta tilfinningu í hárinu og náttúrulega útkomu.
Ef markmiðið er hins vegar meiri fylling getur þurrsjampó verið jafn mikilvæg mótunarvara og hreinsivara. Þegar umframfita er fjarlægð lyftist hárið náttúrulega frá rótinni. Sumar formúlur skilja jafnframt eftir létta áferð sem eykur grip og gerir hárið auðveldara í mótun.
Maria Nila Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive og L'Oréal Professionnel Tecni Art Volume Refresh eru gott dæmi um þurrsjampó sem sameina hreinsun, fyllingu og áferð. Þau henta sérstaklega vel þegar markmiðið er að fá meiri lyftingu við rótina og endingarbetri mótun.
Ef markmiðið er hins vegar eingöngu að auka áferð eða grip í hárinu eru sérhæfðar áferðarvörur oft betri kostur en þurrsjampó. Öll vörumerkin sem nefnd eru í þessari grein bjóða einnig upp á slíkar mótunarvörur, oft nefndar Texture eða Texture Spray, sem eru sérstaklega þróaðar til að gefa hárinu meiri áferð, grip og fyllingu án þess að hafa það meginhlutverk að fríska upp á hárið.
Flestir grípa í þurrsjampó þegar hárið er orðið fitugt, en það þarf ekki alltaf að vera þannig. Sumar formúlur eru þróaðar til að nota fyrirbyggjandi og þar er Redken Deep Clean Dry Shampoo gott dæmi.
Ólíkt mörgum hefðbundnum þurrsjampóum má nota það á hreint og þurrt hár strax eftir hárþvott. Hugmyndin er að draga í sig umfram fitu jafnóðum og hún myndast í stað þess að bíða þar til hárið er orðið feitt. Fyrir þá sem fitna hratt við hárrótina getur þessi aðferð hjálpað til við að halda hárinu ferskara lengur og lengja tímann á milli hárþvotta
Ef hársvörðurinn er viðkvæmur skiptir ekki aðeins máli að draga úr fitu heldur einnig að hugsa vel um húðina sjálfa. Maria Nila Soothing Dry Shampoo er þróað með það í huga og sameinar hárumhirðu og mótun í róandi duftúða. Formúlan inniheldur meðal annars aloe vera og níasínamíð sem eru þekkt innihaldsefni í húðumhirðu og hjálpa til við að styðja við jafnvægi hársvarðarins um leið og hárið er frískað upp.
Maria Nila Cleansing Powder er hreinsiduft sem dregur í sig fitu og vöruleifar á mildan hátt og gefur um leið létta matta áferð. Það hefur reynst vel að bera það í hárburstann áður en hárið er greitt. Þannig dreifist það jafnar og útkoman verður einstaklega náttúruleg. Þessi vara er einstaklega létt fyrir krakka og allar hárgerðir.
Fyrir ljóst, grátt eða aflitað hár er Moroccanoil Dry Shampoo Light með sérstökum fjólubláum litarefnum sem eyða óæskilegum gyllingum og fríska uppá ljósa litinn.Einnig er til Moroccanoil Dark Tones sem litaleiðréttir þó ekki en hentar fyrir alla aðra liti, báðar formúlurnar eyða lykt, fríska upp á hárið og eru einstaklega léttar með hrísgrjónasterkju og UV vörn.
Ég fæ reglulega spurningar frá foreldrum sem taka eftir því að hárið hjá unglingnum fitnar allt í einu mun hraðar en áður. Þetta er mjög algengt á kynþroskaaldri og getur haft áhrif á sjálfsöryggi margra unglinga.
Á þessum tíma verða hormónabreytingar sem geta aukið virkni fitukirtlanna. Þá er algengt að hárrótin verði fljótt feit á meðan lengdir og endar eru enn frekar þurrir. Í slíkum tilfellum getur rétt valið þurrsjampó hjálpað til við að lengja tímann á milli hárþvotta án þess að lengdirnar verði ofþurrar vegna of tíðs hárþvottar.
Ég mæli þá yfirleitt með léttum formúlum sem skilja eftir sem minnsta áferð í hárinu. Maria Nila Invisidry Shampoo, Maria Nila Cleansing Powder og Waterclouds Instant Dry Shampoo eru góð dæmi um vörur sem fríska upp á hárið, draga í sig umfram fitu og gefa ferskari tilfinningu án þess að þyngja hárið. Þær geta því hentað vel unglingum sem vilja að hárið líti ferskara út en finni sem minnst fyrir vörunni.
Þurrsjampó eru ekki aðeins ætluð annasömum morgnum. Þau geta líka verið ómetanleg við aðstæður þar sem hárþvottur er einfaldlega ekki mögulegur.
Þau nýtast vel eftir ræktina, á ferðalögum, í útilegu eða á löngum flugferðum þegar aðgangur að sturtu er takmarkaður. Fyrir fólk með hárlengingar geta þau einnig hjálpað til við að halda hárrótinni ferskri á milli hárþvotta án þess að lengdirnar séu þvegnar of oft.
Þurrsjampó geta jafnframt verið góð hjálp fyrir fólk sem tímabundið á erfitt með að þvo hárið vegna veikinda, aðgerða eða endurhæfingar. Þótt þau komi ekki í stað hárþvottar geta þau aukið ferskleikatilfinningu og vellíðan á dögum þegar tíminn eða orkan er af skornum skammti.
Þurrsjampó eru löngu hætt að vera aðeins skyndilausn. Í dag eru til formúlur sem eru þróaðar fyrir ólíkar hárgerðir, hársvörð og þarfir.
Mitt ráð er alltaf að velja þurrsjampó út frá þörfum hársins en ekki eingöngu eftir því hvaða vara er vinsælust. Þegar þú skilur muninn á mismunandi formúlum verður auðveldara að velja réttu vöruna og þá verður þurrsjampó ekki bara lausn þegar tíminn er naumur heldur ómissandi hluti af markvissri hárumhirðu.
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