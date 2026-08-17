Leikkonan Hayden Panettiere er látin. Hún var 36 ára gömul. Panettiere var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og fyrir kvikmyndirnar Scream 4 og Scream 6.
Leikkonan lést í gær en ekkert hefur verið gefið upp um dánarorsökina.
Panettiere hafði verið opin um baráttu sína við fæðingarþunglyndi og fíknivanda. Hún átti dótturina Kayu með Wladimir Klitschko árið 2014. Panettiere og Klitschko voru trúlofuð á þeim tíma en það vakti athygli þegar þau hættu saman árið 2018 að leikkonan veitti Klitschko fullt forræði.
Kaya hefur síðan búið í Evrópu með Klitschko en átt í reglulegum samskiptum við móður sína.
Panettiere gaf út endurminningar sínar fyrr á árinu, This Is Me: A Reckoning. Þar greindi hún meðal annars frá því hvernig það hefði verið að vaxa úr grasi í sviðsljósinu og lýsti því einnig að missa yngri bróður sinn árið 2023.
„Hún var ótrúlegt ljós og náttúruafl sem færði öllum sem þekktu hana og milljónum sem horfðu á hana á skjánum ómælda ást og gleði,“ er haft eftir föður Panettiere í yfirlýsingu.