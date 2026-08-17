Lífið

Barna­lán hjá Brynju Dan

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Brynja Dan og Jóhann eiga von á barni.
Brynja Dan og Jóhann eiga von á barni. Instagram

Brynja Dan Gunnarsdóttir eigandi Extraloppunnar og Jóhann Sveinbjörnsson eiga von á barni. 

Þau tilkynndu tímamótin rétt í þessu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem Bryna birtir fallegar myndir af sér að borða morgunkorn með litla óléttukúlu og skrifar: „Loksins #babyDan“.

Brynja Dan er fædd árið 1985 og Jóhann árið 1982. Þau byrjuðu saman í september 2022 og eru ástfangin upp fyrir haus. Í afmæliskveðju sem Brynja birti á Instagram til Jóhanns í vetur segir hún hann sinn besta vin sem fær hana til að hlæja alla daga og sé alltaf til í öll heimsins ævintýri með henni. Fyrir á Brynja soninn Mána sem varð átján ára í apríl og Jóhann á tvo stráka. 

Barnalán Tímamót


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