Brynja Dan Gunnarsdóttir eigandi Extraloppunnar og Jóhann Sveinbjörnsson eiga von á barni.
Þau tilkynndu tímamótin rétt í þessu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem Bryna birtir fallegar myndir af sér að borða morgunkorn með litla óléttukúlu og skrifar: „Loksins #babyDan“.
View this post on Instagram A post shared by B R Y N J A D A N (@brynjadan)
A post shared by B R Y N J A D A N (@brynjadan)
Brynja Dan er fædd árið 1985 og Jóhann árið 1982. Þau byrjuðu saman í september 2022 og eru ástfangin upp fyrir haus. Í afmæliskveðju sem Brynja birti á Instagram til Jóhanns í vetur segir hún hann sinn besta vin sem fær hana til að hlæja alla daga og sé alltaf til í öll heimsins ævintýri með henni. Fyrir á Brynja soninn Mána sem varð átján ára í apríl og Jóhann á tvo stráka.