Lífið samstarf

Bylgjulestin brunar á Flúðir

Bylgjulestin
Síðasta stopp Bylgjulestarinnar í sumar verður á Flúðum þar sem Bylgjulestarútilegan verður haldin.
Síðasta stopp Bylgjulestarinnar í sumar verður á Flúðum þar sem Bylgjulestarútilegan verður haldin. Viktor Freyr

Bylgjulestin stoppar á Flúðum á morgun og verður í beinni  milli klukkan 12 og 16. Þetta verður síðasta stopp sumarsins eftir hressilegt ferðalag Bylgjulestarinnar um landið.

Nóg verður um að vera á Bylgjulestarútilegunni. Lukkkuhjól Bylgjunnar verður á yfirsnúningi og gestir geta unnið gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld verða á svæðinu og Samgöngustofa fjallar um umferðaröryggi.

Gotti
Gotti
Gotti
Viktor Freyr
Viktor Freyr
mynd/Viktor Freyr.
Viktor Freyr
Bylgjan Bylgjulestin


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