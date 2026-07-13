Hitavörn, blástursvörn eða UV-vörn? Hvað þarf hárið þitt í raun og veru? Regalo 13. júlí 2026 13:10 Margir nota orðið hitavörn yfir allar vörur sem notaðar eru fyrir hitamótun, en í raun gegna þær mismunandi hlutverkum. Fríða Rut Heimisdóttir fer yfir málin. Flest okkar munum eftir sólarvörn fyrir húðina en gleymum oft að hárið og hársvörðurinn verða einnig fyrir miklu álagi á hverjum degi. Hitatæki, hárblásarar, UV-geislar, vindur, sjór og klór geta smám saman haft áhrif á styrk, glans og áferð hársins. Hárgreiðslufólk sér þetta reglulega á stofunum. Hár sem virðist þurrt, úfið og líflaust er ekki endilega vegna rangrar umhirðu, heldur fær það einfaldlega ekki þá vernd sem það þarf gegn daglegu álagi. Hvað gerist í hárinu? Hárið er að mestu byggt upp úr próteininu keratíni. Ysta lag hársins (cuticle) samanstendur af örsmáum flögum sem liggja þétt hver ofan á annarri þegar hárið er heilbrigt. Þá endurkastar hárið birtu, heldur betur raka og verður sterkara og glansmeira. Fríða Rut Heimisdóttir hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo Þegar hárið verður aftur á móti fyrir endurteknum hita eða sterkum UV-geislum byrjar ysta lagið smám saman að opnast. Þá tapar hárið raka, verður grófara, mattara og viðkvæmara fyrir hárbroti og klofnum hárendum. Ólíkt húðinni getur hárið ekki lagað skemmdir af sjálfu sér. Þess vegna er forvörnin alltaf besta leiðin til að viðhalda heilbrigðu og fallegu hári. Hitavörn, blástursvörn og UV-vörn - ekki alveg sami hluturinn Margir nota orðið hitavörn yfir allar vörur sem notaðar eru fyrir hitamótun, en í raun gegna þær mismunandi hlutverkum. Hitavörn er hönnuð til að verja hárið gegn skemmdum af völdum hita frá hitatækjum eins og sléttujárnum, krullujárnum og öðrum mótunartækjum. Þær mynda verndandi lag utan um hárið sem hjálpar til við að draga úr rakaþurrki, veikingu hárstráa og öðrum áhrifum mikils hita. Margar faglegar hitavarnir hafa verið prófaðar fyrir hitastig allt að 220–230°C, allt eftir framleiðanda og vöru. Blástursvörur eru hins vegar fyrst og fremst hannaðar til að vinna með hitanum frá hárblásaranum. Þær hjálpa til við að flýta fyrir þurrktíma, auðvelda mótun og gera hárið mýkra, sléttara eða fyllra eftir því hvaða árangri er stefnt að. Margar þeirra veita einnig hitavörn, en ekki allar, og því er mikilvægt að skoða alltaf eiginleika vörunnar ef þú notar reglulega sléttujárn eða krullujárn. UV-vörn hjálpar til við að verja hárið gegn áhrifum sólarinnar. Hún getur dregið úr litafölun, þurrki og því álagi sem UV-geislar valda, sérstaklega yfir sumarið eða í sólarlandaferðum. Í dag sameina margar faglegar hárvörur tvo eða jafnvel alla þessa eiginleika. Þær geta því veitt hitavörn, blástursaðstoð, UV-vörn, litavernd og hjálpað til við að draga úr raka og úfningu í einni og sömu vörunni. Hárið þarf líka sólarvörn Þegar við njótum sólarinnar hugsum við flest fyrst um að verja húðina, en hárið og hársvörðurinn verða einnig fyrir áhrifum UV-geisla. Sterk sól getur smám saman brotið niður próteinbyggingu hársins og haft áhrif á litarefnin. Afleiðingin getur verið þurrara, mattara og viðkvæmara hár sem brotnar auðveldar og missir glans sinn. Þetta á sérstaklega við um litað og aflitað hár, sem hefur þegar farið í gegnum efnameðferð og þarf því enn meiri vernd. En það er ekki bara sólin sem reynir á hárið yfir sumarið. Salt í sjó, klór í sundlaugum og vindur geta aukið þurrk og gert hárið grófara og erfiðara í meðförum. Þess vegna mæli ég alltaf með að nota góða leave-in vöru áður en haldið er út í sólina. Waterclouds UV Protection Treatment er létt og þægilegt UV-sprey sem hjálpar til við að verja hárið gegn skaðlegum UV-geislum og öðru ytra álagi. Fyrir þá sem vilja bæði hita- og UV-vörn í einni vöru er Joico Defy Damage Protective Shield frábær kostur, þar sem varan hjálpar til við að verja hárið bæði við daglega hitamótun og gegn áhrifum sólarinnar. Algeng mistök sem geta kostað hárið dýrmætan raka Það þarf ekki mikið til að draga úr álagi á hárið, en nokkur mistök eru sérstaklega algeng. Margir sleppa hitavörn alveg áður en þeir nota sléttujárn eða krullujárn, á meðan aðrir úða vörunni aðeins á efsta lag hársins en gleyma lengdum og endum þar sem skemmdirnar eru oft mestar. Einnig er algengt að velja hærra hitastig en hárið þarf í raun að þola eða fara yfir hárið með sléttujárni áður en það er orðið alveg þurrt. Þá halda margir að allar hárolíur veiti sjálfkrafa hitavörn, en svo er ekki. Ef hitavernd skiptir máli er mikilvægt að velja vöru sem er sérstaklega þróuð og prófuð til þess. Þær hitavarnir sem ég mæli oft með eru meðal annars Moroccanoil Perfect Defense, létt úðasprey sem hentar flestum hárgerðum og veitir hitavörn allt að 230°C. Redken Thermal Spray 11 er annar vinsæll kostur fyrir þá sem nota reglulega sléttujárn eða krullujárn og vilja bæði góða hitavörn og fallegan glans, en fyrir þá sem kjósa einstaklega létta áferð er Waterclouds Heat Protection Spray einnig frábær kostur. Nýtt á markaðinum er Shaping Heat Sprey sem sett er í þurrt hárið áður en hitamótunartæki eru notuð til að aðstoða hárið að fara í það form sem óskað er eftir. Hvaða vara hentar þínu hári? Rétt eins og við veljum sjampó og næringu eftir þörfum hársins er mikilvægt að velja þá hita, blásturs eða UV-vörn sem hentar hárgerðinni og þeim árangri sem þú vilt ná. Ef markmiðið er fylling, lyfting og endingarmeiri blástur eru Maria Nila Volume Mousse og Matrix High Amplify XXL Big góðir kostir sem hjálpa til við að lyfta hárinu frá rót og skapa meira umfang eða ef þú vilt flýta fyrir blæstrinum á hraðferð mæli ég með Quick Dry Heat Spray. Ef þú vilt auka glans og fá sléttari áferð eru Maria Nila Gloss Coat, sem veitir hitavörn allt að 230°C og dregur úr úfning og Joico Dream Blowout Glass™ sem ver hárið gegn hita allt að 204°C og skilur það eftir einstaklega mjúkt og glansandi, frábærir valkostir. Ljóst og aflitað hár þarf yfirleitt meiri umhyggju en ómeðhöndlað hár. Ein nýjasta varan frá Kérastase er Blond Absolu Blonde Guard er fjölvirkt leave in sprey sem er hannað fyrir ljóst og aflitað hár. Best er að bera það í nýþvegið, handklæðaþurrt hár áður en það verður fyrir hita, UV-geislum, klór eða saltvatni. Þannig fær hárið stöðuga vernd og djúpa rakagjöf yfir daginn. Önnur vinsæl vara í þessum flokki er Redken Acidic Perfecting Concentrate Leave-In Treatment, sem hefur meðal annars verið kynnt af söngkonunni Sabrina Carpenter. Hún hjálpar til við að draga úr hárbroti, klofnum endum og úfning um leið og hún veitir hitavörn allt að 230°C og skilur hárið eftir sýnilega heilbrigðara og glansmeira. Rétt eins og við verjum húðina fyrir sólinni ættu hita, blásturs og UV-varnir að vera sjálfsagður hluti af daglegri hárumhirðu. Með því að velja vörur sem henta þinni hárgerð og þeim áskorunum sem hárið verður fyrir á hverjum degi geturðu dregið úr hárbroti, viðhaldið raka og glans og verndað litinn til lengri tíma. Mundu að hitatæki, sól, vindur, klór og saltvatn eru allt þættir sem hárið mætir reglulega en með réttri umhirðu þarf það ekki að bera þess merki. Stundum er besta fjárfestingin í fallegu og heilbrigðu hári ekki að laga skemmdirnar þegar þær eru orðnar til, heldur að koma í veg fyrir þær. 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