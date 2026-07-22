Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið UMFÍ 22. júlí 2026 11:05 „Þetta er svo heilbrigð skemmtun. Krakkarnir hreyfa sig, prófa nýja hluti, og fjölskyldurnar fá dýrmæta samveru. Það er eitthvað fyrir alla." Þorbjörg Inga Þorsteinsdóttir sem verður á Unglingalandsmóti UMFÍ á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina. „Við skemmtum okkur svo vel í fyrra að það kom ekkert annað til greina en að fara aftur. Þetta er orðið að hefð hjá okkur og við ætlum að halda henni áfram svo lengi sem krakkarnir hafa aldur til að keppa,“ segir Þorbjörg Inga Þorsteinsdóttir en hún stefnir á Unglingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina. Skráning er í fullum gangi á mótið og stefnir í fjölmennt og spennandi mót. Þorbjörg verður sannarlega ekki ein á ferð, hópurinn sem hennar fjölskylda tilheyrir samanstendur af sjö fjölskyldum úr Reykjavík og verða yfir tuttugu börn og ungmenni með, sem keppa undir merkjum Fram. „Við mætum öll saman, tjöldum saman og búum til okkar eigið litla þorp. Í fyrra náðum við að vera öll á sama svæði og það skapaði alveg einstaka stemningu, bæði fyrir krakkana og fyrir okkur fullorðna fólkið. Við ætlum okkur að vera mætt snemma til að ná góðu stæði aftur.“ Hún segir Unglingalandsmótið vera allt öðruvísi upplifun en hefðbundin íþróttamót. „Börnin okkar æfa fótbolta og við erum búin að fara á ótal fótboltamót en þetta er allt öðruvísi. Hér er áhersla á að taka þátt, prófa nýja hluti og hafa gaman,“ segir Þorbjörg, ungmennafélagsandinn ráði ríkjum og mótið snúist um samveru og heilbrigða skemmtun. Á mótinu gefst börnum kostur á að keppa í fjölbreyttum greinum, frjálsar íþróttir, handbolti, fótbolti, krakkahreysti, borðtennis eða jafnvel kökuskreytingar og stafsetningarkeppni svo fátt eitt sé nefnt og segir Þorbjörg skemmtilegt að geta prófað eitthvað nýtt án þess að vera undir einhverri pressu. „Stelpurnar mínar kepptu til dæmis í handbolta, blaki og borðtennis þó þær æfi ekkert af því og skemmtu sér konunglega. Þetta er ekki þessi harða keppni þar sem allt snýst um úrslit. Hér er meira verið að hvetja fólk til að vera með, taka þátt, og njóta samverunnar. Vinahópar geta verið saman í liði og þetta hristir bæði börnin og foreldrana saman.“ Ekki er heldur nauðsynlegt að vera keppandi til að njóta helgarinnar. „Við erum með eina fimm ára sem er ekki komin með aldur til að keppa í neinni grein en það er samt nóg að gera fyrir hana. Það eru leiksvæði, afþreying og alls konar dagskrá allan daginn. Þegar keppnunum lýkur tekur við kvöldvaka, tónlist og fjölskylduskemmtun ,“ segir Þorbjörg en öll afþreying og tónleikar er innifalin í miðaverðinu. Þorbjörg hrósar einnig skipulagi mótsins. „UMFÍ stendur að þessu með sóma og skipulagið var alveg til fyrirmyndar. Þótt það væri fullt af fólki myndaðist aldrei neitt kaos. Það var svo margt í boði að fólk dreifðist vel um svæðið og allt stóðst upp á tíu.“ Það voru vinir sem sannfærðu hópinn um að prófa Unglingalandsmótið í fyrsta sinn. „Hluti af vinahópnum hafði farið áður og hvatti okkur eindregið til að koma. Við fengum að heyra frá fyrstu hendi hvað þetta væri skemmtilegt og ákváðum að slá til. Nú erum við sjálf farin að hvetja aðra til að prófa.“ Hún segir fjölskylduna þegar farin að hlakka til verslunarmannahelgarinnar á Sauðárkróki. „Þetta er svo heilbrigð skemmtun. Krakkarnir hreyfa sig, prófa nýja hluti, og fjölskyldurnar fá dýrmæta samveru. Það er eitthvað fyrir alla. Ef fólk er að velta fyrir sér hvað eigi að gera um verslunarmannahelgina myndi ég hiklaust mæla með því að skella sér á Unglingalandsmótið.“ Skráning og allar upplýsingar er að finna hér. Þar er keyptur miði á Unglingalandsmótið fyrir þátttakendur og tjaldsvæði fyrir alla fjölskylduna. Rafmagn er innifalið í verði fyrir tjaldsvæðinu. 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