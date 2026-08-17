Lífið

Auðunn til­kynnir nýja kærustu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tokie og Auðunn saman.
Tokie og Auðunn saman.

Tónlistarmaðurinn Auðunn Lúthersson, betur þekktur sem Auður, er kominn með nýja kærustu sem heitir Tokie og er kínversk-bandarískur dansari. Auðunn greindi frá kærustunni á samfélagsmiðlum og segir þau hafa kynnst við tökur á tónlistarmyndbandi Madonnu og Sabrinu Carpenter.

Auðunn Lúthersson hefur búið í Los Angeles í Bandaríkjunum síðustu ár þar sem hann starfar sem tónlistarmaður. Hann flutti þangað í kjölfar ásakana í hans garð um kynferðislega áreitni og ógnandi tilburði.

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Vestanhafs hefur Auðunn gefið út tónlist undir nafninu Luthersson, þar á meðal nokkrar stuttskífur og fjölda smáskífa. Hann hefur verið duglegur að sýna frá laga- og tónlistarmyndbandgerð sinni á samfélagsmiðlum.

Auðunn greindi frá því árið 2023 að hann væri kominn með kærustu, sú hét Cassandra, var mjög prívat og ekki á samfélagsmiðlum. Það samband hefur þó greinilega runnið sitt skeið fyrst Auðunn er byrjaður með Tokie.

Auðunn segist hafa kynnst Tokie þegar þau fengu bæði hlutverk sem dansarar í tónlistarmyndbandinu við lagið „Bring Your Love“ hjá Madonnu og Sabrinu Carpenter.

„Þetta var mjög rómantískt. Símarnir okkar voru teknir af okkur útaf leyndinni í kringum myndbandið. Ég var strax hrifinn af henni fyrsta daginn og svo annan daginn bálskotinn,“ segir Auðunn í tilkynningu.

Kærustuparið Tokie og Auðunn stilla sér upp fyrir myndavélina.

Samkvæmt Auðuni er Tokie upprunalega frá Kína en starfar núna sem dansari og leikkona í Los Angeles og hefur þar unnið með tónlistarfólki á borð við Tylu, Charli XCX og Lisu. 

Sjálfur segist Auðunn hafa fengið hlutverk í hryllingsmyndinni Crowbar sem kemur út á næsta ári og svo heldur hann tónleika með hljómsveit í Austurbæjarbíói þann 4. september næstkomandi

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