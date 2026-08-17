Auðunn tilkynnir nýja kærustu Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. ágúst 2026 10:25 Tokie og Auðunn saman. Tónlistarmaðurinn Auðunn Lúthersson, betur þekktur sem Auður, er kominn með nýja kærustu sem heitir Tokie og er kínversk-bandarískur dansari. Auðunn greindi frá kærustunni á samfélagsmiðlum og segir þau hafa kynnst við tökur á tónlistarmyndbandi Madonnu og Sabrinu Carpenter. Auðunn Lúthersson hefur búið í Los Angeles í Bandaríkjunum síðustu ár þar sem hann starfar sem tónlistarmaður. Hann flutti þangað í kjölfar ásakana í hans garð um kynferðislega áreitni og ógnandi tilburði. Gagnrýni um tónleika í Bæjarbíói: Frá slaufun í standandi fagnaðarlæti Vestanhafs hefur Auðunn gefið út tónlist undir nafninu Luthersson, þar á meðal nokkrar stuttskífur og fjölda smáskífa. Hann hefur verið duglegur að sýna frá laga- og tónlistarmyndbandgerð sinni á samfélagsmiðlum. Auðunn greindi frá því árið 2023 að hann væri kominn með kærustu, sú hét Cassandra, var mjög prívat og ekki á samfélagsmiðlum. Það samband hefur þó greinilega runnið sitt skeið fyrst Auðunn er byrjaður með Tokie. Auðunn segist hafa kynnst Tokie þegar þau fengu bæði hlutverk sem dansarar í tónlistarmyndbandinu við lagið „Bring Your Love“ hjá Madonnu og Sabrinu Carpenter. „Þetta var mjög rómantískt. Símarnir okkar voru teknir af okkur útaf leyndinni í kringum myndbandið. Ég var strax hrifinn af henni fyrsta daginn og svo annan daginn bálskotinn,“ segir Auðunn í tilkynningu. Kærustuparið Tokie og Auðunn stilla sér upp fyrir myndavélina. Samkvæmt Auðuni er Tokie upprunalega frá Kína en starfar núna sem dansari og leikkona í Los Angeles og hefur þar unnið með tónlistarfólki á borð við Tylu, Charli XCX og Lisu. Sjálfur segist Auðunn hafa fengið hlutverk í hryllingsmyndinni Crowbar sem kemur út á næsta ári og svo heldur hann tónleika með hljómsveit í Austurbæjarbíói þann 4. september næstkomandi Ástin og lífið Tónlist Tímamót Mest lesið Leikkonan Hayden Panettiere er látin Lífið Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Lífið Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu Lífið Þórdís Elva er gengin út Lífið Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan Bíó og sjónvarp Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Lífið Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Tónlist Salka Sól tekur við af óléttri Jóhönnu Guðrúnu Lífið Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Efna til söfnunar í minningu Hennings Lífið Fleiri fréttir Salka Sól tekur við af óléttri Jóhönnu Guðrúnu Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu Leikkonan Hayden Panettiere er látin Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Þórdís Elva er gengin út Efna til söfnunar í minningu Hennings Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Sjá meira