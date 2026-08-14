Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi Jamboree Entertainment 14. ágúst 2026 13:24 „Gimme gimme gimme meiri Mania!“ The ABBA Tribute snýr aftur til Íslands. Eftir tvær metsölusýningar í Hörpu á síðasta ári snýr vinsælasta ABBA-sýning heims Mania: The ABBA Tribute aftur til Íslands og heldur tónleika í Hörpu föstudaginn 4. september og í Hofi á Akureyri í fyrsta sinn laugardaginn 5. september. Mania: The ABBA Tribute er vinsælasta ABBA-sýning í heimi og hefur verið sýnd í yfir 35 löndum síðustu tvo áratugi m.a. í West End í London og í Las Vegas. Milljónir gesta hafa skemmt sér konunglega á Mania: The ABBA Tribute. Uppselt var á tónleikana í Shaftesbury-leikhúsinu í West End 2021 og á alls 80 sýningum um öll Bandaríkin 2022 og 2023. Mania: The ABBA Tribute skartar hæfileikaríkum flytjendum og tónlistarfólki sem flytja magnaða og ógleymanlega tónleika til heiðurs hinni goðsagnakenndu sænsku hljómsveit sem hefur fangað hjörtu kynslóða aðdáenda um allan heim. Á tveggja klukkutíma tónleikum mun Mania endurskapa síðustu tónleika ABBA og vekja til lífsins glæsibrag áttunda áratugarins með upplífgandi tónlist og dansi og á köflum hjartnæmum lögum frá hljómsveitinni frægu auk flottrar sviðssetningar, búninga og lýsingar. Með kraftmiklum söng og óaðfinnanlegri tónlistarkunnáttu verða töfrar ABBA endurskapaðir í öllu sínu veldi. Á sýningunni verða öll frægustu lög ABBA eins og Mamma Mia, Voulez-Vous, Dancing Queen, The Winner Takes It All, SOS, Fernando, Does Your Mother Know, Gimme! Gimme! Gimme!, Waterloo og fleiri. „Tónlist ABBA er ómótstæðileg, glaðleg og tímalaus. Eldborgarsalurinn var troðfullur á síðustu tveimur tónleikum af áhorfendum á partífíling svo ég er hæstánægður að koma með sýninguna aftur til Reykjavíkur og einnig til Akureyrar í fyrsta skipti, þannig að fleiri Íslendingar geti notið þessarar frábæru sýningar. Ég er viss um að hljómsveitin mun gleðja áhorfendur á Akureyri eins og annars staðar," segir James Cundall, sem stýrir breska framleiðslufyrirtækinu Jamboree Entertainment sem flytur sýninguna til landsins. Tónleikarnir eru fullkomnir fyrir alla ABBA-aðdáendur sem og nýja kynslóð sem hefur aldrei séð ABBA. Þannig að allir ættu að dusta rykið af búningunum og danstöktunum," segir James ennfremur. Fleiri tónleikar á leiðinni Jamboree Entertainment kemur einnig með hinn heimsþekkta bassa-baritón Sir Bryn Terfel í Hörpu 10. október nk. þar sem hann mun halda stórbrotna tónleika sem endurspegla einstaka hæfileika hans sem listamanns. Mánuðinn á eftir munu íslenskir áhorfendur fá tækifæri til að sökkva sér ofan í tugi frægra laga þegar Celebrating George Michael kemur í Hofi á Akureyri 20. nóvember og í Hörpu 21. nóvember þar sem hinn magnaði söngvari Steve Mitchell kemur fram ásamt upprunalegum upprunalegum bassaleikara Wham!, Dave West. hinn magnaði söngvari Steve MitchellJames Cundall segir að fyrirtæki hans, Jamboree Entertainment, leggi mikið upp úr því að koma með heimsklassa listamenn til Íslands. Hann segist jafnframt spenntur fyrir því að undirbúa fleiri tónleika árið 2027. Miðar á Mania: The ABBA Tribute kosta frá 5.900 kr. til 15.990 kr. í Hörpu og frá 9.990 kr. til 14.990 kr. í Hofi. Sýningin verður flutt í Eldborgarsalnum föstudaginn 4. september og í Hofi á Akureyri laugardaginn 5. september, en báðar sýningar hefjast klukkan 20. Miðar eru komnir í sölu á Tix.is, bæði á sýninguna í Hörpu og í Hofi. 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