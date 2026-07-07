Myndir frá Akureyri þar sem Bylgjan var í beinni Bylgjan 7. júlí 2026 12:31 Bylgjulestin brunaði norður um helgina og tók þátt í dagskrá helgarinnar en bæði Pollamótið og N1 mótið fóru fram. Viktor Freyr Bylgjulestin var í blússandi stuði á Akureyri á laugardaginn. Svali og Bolli stýrðu lestinni og fengu til sín góða gesti. Fjölmenni var mætt til Akureyrar um helgina þar sem tvenn fótboltamót fóru fram, N1 mótið sem er eitt stærsta og vinsælasta knattspyrnumót landsins, og Pollamótið þar sem fótboltakempur í eldri kantinum spila. Svali og Bolli stóðu vaktina í lestinni um helgina og fengu til sín góða gesti.Viktor Freyr Lukkkuhjól Bylgjunnar snérist að venju og unnu heppnir gestir gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Þá voru Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi. Næstu stopp Bylgjulestarinnar: 11. júlí Kótelettan á Selfossi 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum Myndir frá helginni má sjá hér fyrir neðan. Viktor Freyr Viktor Freyr Viktor Freyr Viktor Freyr Viktor Freyr Viktor Freyr Viktor Freyr Viktor Freyr Viktor Freyr Bylgjan Bylgjulestin Mest lesið Megas er látinn Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Harry Styles setti heimsmet Lífið Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Tónlist Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Tónlist Það allra besta að gráta í gufu Lífið Listabarn á leiðinni Lífið Fleiri fréttir Myndir frá Akureyri þar sem Bylgjan var í beinni Nýtir íslenska skessujurt með grillmatnum Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Bylgjulestin fer norður á morgun Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Sjá meira