Lífið samstarf

Myndir frá Akur­eyri þar sem Bylgjan var í beinni

Bylgjan
Bylgjulestin brunaði norður um helgina og tók þátt í dagskrá helgarinnar en bæði Pollamótið og N1 mótið fóru fram.
Bylgjulestin brunaði norður um helgina og tók þátt í dagskrá helgarinnar en bæði Pollamótið og N1 mótið fóru fram. Viktor Freyr

Bylgjulestin var í blússandi stuði á Akureyri á laugardaginn. Svali og Bolli stýrðu lestinni og fengu til sín góða gesti.

Fjölmenni var mætt til Akureyrar um helgina þar sem tvenn fótboltamót fóru fram,  N1 mótið sem er eitt stærsta og vinsælasta knattspyrnumót landsins, og Pollamótið þar sem fótboltakempur í eldri kantinum spila.

Svali og Bolli stóðu vaktina í lestinni um helgina og fengu til sín góða gesti.Viktor Freyr

Lukkkuhjól Bylgjunnar snérist að venju og unnu heppnir gestir gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Þá voru Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.

Næstu stopp Bylgjulestarinnar:

  • 11. júlí Kótelettan á Selfossi
  • 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum
  • 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum

Myndir frá helginni má sjá hér fyrir neðan.

Viktor Freyr
Viktor Freyr
Viktor Freyr
Viktor Freyr
Viktor Freyr
Viktor Freyr
Viktor Freyr
Viktor Freyr
Viktor Freyr
Bylgjan Bylgjulestin


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