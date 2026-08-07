Sérferðir Úrvals Útsýnar bjóða fjölbreytt úrval ferðalaga fyrir þá sem vilja upplifa eitthvað einstakt, gista á góðum hótelum, njóta góðrar þjónustu og vandaðrar fararstjórnar í leiðinni. Næsta vetur er úr mörgu að velja, allt frá heillandi jóla- og aðventuferðum til evrópskra borga og aðventusiglinga milli spennandi áfangastaða yfir í ævintýraferð til Kína og Hong Kong og ógleymanlega safarí- og strandferð um Kenía.
„Í sérferðunum er lögð áhersla á góðan aðbúnað, vandaða gistingu, þægilegar dagleiðir og minni hópa þar sem ferðalangar fá tækifæri til að kynnast áfangastöðunum vel,“ segir Kristján Steinsson, einn þaulreyndra fararstjóra hjá Úrval Útsýn. „Góð fararstjórn og vel skipulögð dagskrá gera ferðalöngum kleift að njóta áfangastaðanna til fulls og þar gegna reyndir fararstjórar algjöru lykilhlutverki.“
Kynnum okkur betur nokkrar sérferðir sem Úrval Útsýn býður upp á í vetur.
Dagana 27.-30. nóvember verður boðið upp á ævintýra- og aðventuferð til Suður-Englands undir leiðsögn Tómasar Bolla Hafþórssonar. „Þetta er ferð sem sameinar konunglega sögu, dularfullar fornminjar, frábæra verslun og ósvikinn enskan jólaanda,“ segir Kristján. „Meðal viðkomustaða er söguborgin Winchester sem m.a. hýsir einn allra besta jólamarkaðinn í Evrópu. Þar skammt frá er Stonehenge sem er ein af þekktustu fornminjum Bretlands.“
Það er upplagt að kaupa nokkrar jólagjafir í ferðinni og hafnarborgin Portsmouth býður upp á frábært úrval verslana við sjávarsíðuna, sérstaklega í Gunwharf Quays. „Þar er tilvalið að kaupa nokkrar jólagjafir á sama tíma og maður upplifir sanna breska menningu með pöbbarölti.“
Lokadaginn verður konungsbærinn Windsor heimsóttur. „Þar skoðum við m.a. Windsor-kastala sem er ótrúlega fallegur. Eftir skoðunarferðina gefst fólki kostur á að njóta bæjarins, drekka í sig jólaandann og ganga frá síðustu jólainnkaupunum.“
Mörgum ferðamönnum finnst Berlín sjaldan eins falleg og þegar jólaljósin ljóma og borgin skartar sínum fegurstu jólaskreytingum á vel skreyttum torgum, götum og byggingum. „Berlín hefur lengi verið vinsæll viðkomustaður Íslendinga á aðventunni en í borginni má finna ótal jólamarkaði þar sem ilmurinn af heitu Glühwein fyllir öll vit. Ristaðar möndlur, hunangskökur og annað góðgæti má finna nánast á hverju götuhorni.“
Enginn verður svikinn af heimsókn til Berlínar á þessum árstíma enda er borgin rík af sögu, hefðum og listum. Það er auðvelt að njóta lífsins í Berlín í aðdraganda jólanna og klára jólainnkaupin snemma. Úrval Útsýn býður upp á aðventuferð til Berlínar 26.-30. nóvember.
Það er alltaf skemmtilegt að skella sér í helgarferð til Kaupmannahafnar á aðventunni, heimsækja Tívolí í jólabúningi, drekka í sig jólastemninguna og kaupa nokkrar jólagjafir á jólamarkaðnum á Kongens Nytorv. Hópurinn gistir á fallegu fjögurra stjörnu hóteli sem er staðsett í hjarta borgarinnar og er þekkt fyrir hlýlegt andrúmsloft og klassíska norræna hönnun.
„Fararstjóri er Kristín A. Árnadóttir sem hefur gegnt fjölbreyttum störfum um ævina, m.a. sem fararstjóri og sendiherra í Helsinki, Vín og Peking,“ segir Kristján. „Í þessari ferð, sem er dagana 4.-7. desember, er m.a. boðið upp á 2,5 tíma sögugöngu um Kaupmannahöfn og siglingu um síki borgarinnar auk valfrjálsrar skoðunarferðar á jólamarkaðinn í Esrum-klaustri á Norður-Sjálandi þar sem allt iðar af mannlífi, handverki og jólaljósum. Hópurinn mun borða saman tvö kvöld af þremur.“
Prag er ekki bara skemmtileg borg heim að sækja yfir sumarið. Borgin er einstaklega falleg og skemmtileg yfir aðventuna með sínum steinlögðu götum, stórkostlegri gotneskri byggingarlist og frægu jólamörkuðum á Gamla torginu og Václavstorgi.
„Það er óhætt að lofa frábærri jólastemningu í Prag yfir aðventuna hvort sem fólk er að kaupa fallegar jólagjafir eða njóta ljúffengra veitinga á einhverjum af fjölmörgum veitingahúsum og krám borgarinnar. Fararstjóri er Marta Bartoskova sem hefur áratugalanga og víðtæka reynslu af leiðsögn og fararstjórn, m.a. í Prag, á Íslandi og á vinsælum áfangastöðum á borð við Króatíu, Ítalíu og Austurríki.“
Í nóvember er boðið upp á tvær aðventusiglingar. Sú fyrri er Jólaævintýri á Dóná dagana 23.-29. nóvember en sú síðari er Aðventusigling um Rín dagana 27. nóvember-2. desember.
„Í Jólaævintýri á Dóná byrjum við á því að gista tvær nætur á hóteli í hinni sögulegu borg Passau en þannig gefst tími til að njóta jólastemningarinnar áður en gengið er um borð í glæsiskipið A-ROSA Donna þar sem allur matur og úrval drykkja er innifalið. Þá tekur við fjögurra nátta sigling um hina tignarlegu Dóná þar sem við heimsækjum jólamarkaði í Vínarborg og Linz og siglum um hinn fagra Wachau-dal. Fararstjóri í ferðinni er Kristín A. Árnadóttir.“
Aðventusigling um Rín er sex daga ferð sem sameinar það besta við evrópska aðventu: glæsilega jólamarkaði í fjórum sögufrægum borgum og afslappandi siglingu um árnar Main og Rín. Siglt er með skipinu MS Tiara og er allt fæði og allir drykkir innifaldir í verðinu. „Um er að ræða borgirnar Frankfurt, Speyer, Strasbourg og Mainz en hver viðkomustaður býður upp á sína einstöku jólatöfra og sögu. Fararstjóri er Ingibjörg Lárusdóttir en hún er reynslumikill fararstjóri sem elskar anda jólanna.“
Það er óhætt að segja að tveggja vikna ferð til Kína og Hong Kong muni seint líða úr minni farþega. Úrval Útsýn býður upp á sannkallaða ævintýraferð dagana 1.-15. nóvember.
„Þessi stórkostlega ferð býður upp á mikla náttúrufegurð, nútímalegar stórborgir og eftirminnilegar skoðunarferðir sem eiga sér vart hliðstæðu. Til að nefna nokkra hápunkta í Kína má nefna Peking, Forboðnu borgina, Kínamúrinn, leirherinn í Xi'an, Guilin sem er heimsþekkt fyrir ævintýralegt landslag, siglingu á Li-ánni, vatnaborgina Zhujiajiao og Shanghai.
Síðustu dagana dvelur hópurinn í Hong Kong þar sem m.a. farið er með Peak Tram-kláfferjunni upp á Viktoríutopp, skoðar iðandi næturmarkaði og söguleg fiskimannahverfi. Í boði er að fara í dagsferð til Makaó og upplifa einstaka og skemmtilega blöndu af portúgalskri og kínverskri menningu.“
Fararstjóri er Kristín A. Árnadóttir sem bæði hefur starfað sem sendiherra í Peking og leitt hópa frá Úrval Útsýn í ferðum til Kína og Hong Kong. „Það eru fá sæti eftir í þessa ferð og hvet ég því áhugasama til að kynna sér málið sem fyrst.“
Ef þú vilt upplifa einstaka blöndu af afrískri náttúru, dýralífi og afslöppun á strönd er Draumasafarí í Kenía ferðin fyrir þig.
„Þessi einstaka ferð hefst með safaríferðum í Amboseli og Masai Mara-þjóðgörðunum. Í þeim fyrrnefnda er frábært útsýni yfir Kilimanjaro sem er hæsta fjall Afríku og sá síðarnefndi er um 1.500 ferkílómetrar að stærð og heimili um þriggja milljóna dýra. Í báðum þjóðgörðunum munum við kynnast menningu Masai-fólksins og sjá fjölbreytt dýra- og fuglalíf, meðal annars fíla, ljón, sebrahesta, flamingóa, gíraffa, gasellur, hýenur og flóðhesta.“
Næst er flogið til strandbæjarins Watamu við tyrkisbláa Indlandshafið þar sem hópurinn mun njóta strandarinnar, sólarinnar og sólseturssiglingar. „Svo dveljum við á Diani-ströndinni þar sem við ætlum að slaka á við hvítar sandstrendur áður en ferðinni lýkur með heimsóknum í gíraffasetur, fílaathvarf og Karen Blixen-safnið í Naíróbí. Þessi ferð er því fullkomin blanda af safaríferðum, menningu og strandlífi fyrir þá sem vilja upplifa það besta sem Kenía hefur upp á að bjóða.“
Ferðin er 6.-20. nóvember og fararstjóri er Kristján Steinsson, einn reyndasti og vinsælasti fararstjóri Úrval Útsýnar, en hann hefur starfað í ferðabransanum í yfir 30 ár.
Nánari upplýsingar um þessar ferðir og fleiri sérferðir má finna á vef Úrvals Útsýnar.