Bylgjan í beinni frá Götubitahátíðinni Bylgjan 17. júlí 2026 10:32 Svansí og Svali taka púlsinn á gestum á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum á morgun. Bylgjulestin stoppar í Hljómskálagarðinum á morgun og verður í beinni frá Götubitahátíðinni milli klukkan 12 og 16. Svali og Svansí taka púlsinn á hátíðinni og fá til sín góða gesti. Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður landsins en yfir 40 söluaðilar, matarvagnar, sölubásar og bjórvagninn verða á staðnum. Keppnin um "Besti Götubiti Íslands 2026" í samstarfi við European Street Food Awards verður á sínum stað. Að auki verður leiksvæði fyrir yngri kynslóðina, leiktæki, hoppukastalar og skemmtiatriði og Bylgjulestin missir ekki af neinu. Lukkkuhjól Bylgjunnar verður á yfirsnúningi og gestir geta unnið gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld verða á svæðinu og Samgöngustofa fjallar um umferðaröryggi. mynd/Viktor Freyr. Næstu stopp Bylgjulestarinnar: 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum Mynd/Viktor Freyr. Viktor Freyr Bylgjulestin Bylgjan Mest lesið Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Bíó og sjónvarp Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Lífið Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Tónlist Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið Tónlist Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Brjálaðar boltamömmur berjast Bíó og sjónvarp Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Bríet sviptir hulunni af kærastanum Lífið Stytta af Charlie Kirk á Times Square Lífið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ Tónlist Fleiri fréttir Bylgjan í beinni frá Götubitahátíðinni Myndir frá Selfossi þar sem Bylgjulestin var í beinni Uppskrift: Bragðmikill grillaður kjúklingaborgari að hætti Rakelar Maríu Hitavörn, blástursvörn eða UV-vörn? Hvað þarf hárið þitt í raun og veru? Mikil gleði á glæsilegri frumsýningu Disney Vaiana í Sambíóunum Egilshöll Glæsilegir vinningar í boði í Sumarleik Kjarnafæðis Bylgjulestin brunar á Kótelettuna Myndir frá Akureyri þar sem Bylgjan var í beinni Nýtir íslenska skessujurt með grillmatnum Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Bylgjulestin fer norður á morgun Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Sjá meira