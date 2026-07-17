Lífið samstarf

Bylgjan í beinni frá Götubitahátíðinni

Bylgjan
Svansí og Svali taka púlsinn á gestum á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum á morgun.
Svansí og Svali taka púlsinn á gestum á Götubitahátíðinni í Hljómskálagarðinum á morgun.

Bylgjulestin stoppar í Hljómskálagarðinum á morgun og verður í beinni frá Götubitahátíðinni milli klukkan 12 og 16. Svali og Svansí taka púlsinn á hátíðinni og fá til sín góða gesti.

Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður landsins en yfir 40 söluaðilar, matarvagnar, sölubásar og bjórvagninn verða á staðnum. Keppnin um "Besti Götubiti Íslands 2026" í samstarfi við European Street Food Awards verður á sínum stað. Að auki verður leiksvæði fyrir yngri kynslóðina, leiktæki, hoppukastalar og skemmtiatriði og Bylgjulestin missir ekki af neinu.

Lukkkuhjól Bylgjunnar verður á yfirsnúningi og gestir geta unnið gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld verða á svæðinu og Samgöngustofa fjallar um umferðaröryggi.

mynd/Viktor Freyr.

Næstu stopp Bylgjulestarinnar:

18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum

25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum

Mynd/Viktor Freyr.
Viktor Freyr
Bylgjulestin Bylgjan


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