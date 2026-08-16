Dorrit Moussaief fyrrverandi forsetafrú vill fá að ræða við eigendur kaffihússins Lava Sweets í Keflavík og biðja þau afsökunar.
Palestínskir eigendur staðarins segja fjóra menn hafa ógnað starfsmanni staðarins og valdið tjóni eftir að hafa séð að á veggnum var kort af Palestínu með vinsælu slagorði.
Farah Al-Qasem, sem á Lava Sweets ásamt eiginmanni sínum Diyaa Atatri, sagði ísraelska ferðamenn hafa komið inn á kaffihúsið eftir að hafa hoggið eftir mynd á vegg staðarins.
„Einn úr hópnum kom að starfsmanninum við afgreiðsluborðið og sagði: af hverju eruð þið með þessa mynd hérna? Þið eruð að hvetja til þjóðarmorðs, til ofbeldis og svo framvegis,“ sagði Farah og sagði hann hafa ógnað starfsmanni kaffihússins.
Í kjölfar atviksins segir Farah að fjöldi neikvæðra umsagna hafi birst um staðinn á Google Maps á skömmum tíma. Staðurinn hafi áður verið með fimm stjörnu einkunn úr um þrjú hundruð umsögnum en falli nú niður í 4,8 stjörnur eftir að átta nýjar einnar stjörnu umsagnir bárust, frá fólki sem hún segir ekki hafa heimsótt staðinn.
Málið hefur vakið mikla athygli á heimsvísu og fréttaveita á samfélagsmiðlum birti meðal annars myndina sem um ræðir ásamt upptöku úr öryggismyndavél frá atvikinu. Þessi færsla hefur dreifst víða og hafa þúsundir gert athugasemdir við hana.
Meðal þeirra er Dorrit Moussaief sem er sjálf ísraelsk og fæddist í Jerúsalem.
„Getur einhver komist að því hvað staðurinn heitir og hver síminn þeirra er? Ég vil fá að biðja þau afsökunar og ræða við þau,“ skrifar hún í athugasemd við færsluna.