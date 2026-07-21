Axel Þorsteinsson bakarameistari og konditor hjá Hygge bakaríi er gestagrillari í nýjasta þætti Grillað með Sjöfn. Axel bauð Sjöfn í þriggja rétta grillveislu þar sem öllu var tjaldað til eins og Axel er einum lagið.
„Axel nýtur þess að grilla líkt og að baka. Hann er ekki síðri grillari heldur en bakari og leggur sig fremur fram við að grilla heima en að baka.“
„Hann bauð mér upp á forrétt á ítalska vísu með grilluðu próteinflatbrauði sem við nutum þess að narta í á meðan aðalrétturinn var grillaður og settur saman. Þar voru ribeye-steikur sem bráðnuðu í munni bornar fram með heilgrilluðum maís og brokkolíni. Ómótstæðilega góðar steikur og fullkomnar á sumargrillið.“
„Íslenski rabarbarinn var í aðalhlutverki þegar kom að eftirréttinum sem á vel við í sumar, hvort sem það er í sumarbústaðnum, útilegunni eða heima í garðinum. Tær snilld að bjóða upp á grillaða böku í eftirrétt á fallegu sumarkvöldi.“
Þáttinn og uppskriftirnar er að finna hér fyrir neðan. Allar uppskriftirnar miðast við fyrir 4 og allt hráefnið fæst í Krónunni.
Takið til skál sem þið viljið bera réttinn fram í. Byrjið á því að skera rauðlaukinn niður í litla strimla og setja í skálina. Skerið síðan tómatana niður í litla bita og bætið við í skálina. Takið basilíkuna og saxið niður og bætið við. Næst takið þið hvítlaukinn í sundur, skerið hann rifinn niður og merjið til að ná meira bragði fram. Það getur verið lag að salta hann aðeins. Bætið síðan við salatblönduna. Kryddið saltið til með salti og pipar eftir smekk. Dreifið að lokum smá ólífuolíu yfir og blandið létt saman. Takið til hliðar á meðan þið grillið flatbrauðið.
Byrjið á því að blanda öllum hráefnum saman í skál. Þegar blandan er komin vel saman takið þá deigið og setjið á borð og hnoðið. Það má líka setja í hrærivél með krók ef vill. Þegar þið eruð búin að hnoða deigið í um það bil 5 mínútur ætti það að vera komið vel saman. Setjið þá deigið í plast og geymið í kæli í að lágmarki 2 klukkustundir. Það má gera deigið fyrr og geyma í 2–3 daga í kæli.
Þegar þið eruð tilbúin að nota deigið hitið þið grillið vel upp og deilið því niður í nokkrar jafnstórar kúlur, 6-8 stykki. Fletjið kúlurnar út í góðar flatkökur og grillið við háan hita. Snúið flatkökunni við þegar hún er tilbúin, ef hún festist er hún ekki tilbúin. Frábært að pensla flatbrauðin með hvítlauksolíu eða ólífuolíu eftir á og strá örlitlu salti yfir. Berið fram með ítalska tómatasalatinu og njótið meðan aðalrétturinn er grillaður.
Byrjið á því að sjóða heilan maís með hýði í 20 mínútur. Það bleytir vel upp í hýðinu og þið getið smellt maísnum beint á grillið eftir á. Grillið síðan í 20 mínútur í viðbót eða þangað til hýðið er orðið vel svart.
Eftir grillun takið þá hýðið af og smyrjið á japanskt majónes, parmesan yfir og chiliduft og kreistið svo límónusafa yfir eftir smekk. Það er hægt að skera líka maísinn beint af og setja í skál og blanda hráefnum við. Það er snyrtilegra að borða hann þannig en Axel vill frekar bera hann fram á stönglinum og finnst það meiri stemning.
Byrjið á því að skera brokkólíið í bakka, skerið chili og hvítlaukinn fínt niður og dreifið yfir. Setjið síðan ólífuolíu yfir ásamt saltinu. Setjið síðan á funheitt grillið og grillið á háum hita. Markmiðið er að fá endana svarta eins hratt og þið getið til að halda grænmetinu stökku.
Skerið gúrkuna langsum í tvennt og skafið fræin úr miðjunni með matskeið ef vill. Rífið gúrkuna niður með grófu rifjárni. Setjið rifnu gúrkuna í sigti og tyllið því ofan á skál. Bætið við sjávarsalti og hrærið annað slagið vel í til að losa gúrkuna við vökva. Það má einnig leggja rifnu gúrkuna á örk af eldhúspappír til að þurrka hana. Flysjið hvítlaukinn, saxið hann smátt eða notið rifjárnið og setjið í skál. Bætið ólífuolíunni við hvítlaukinn í skálinni. Bætið gúrkunni svo saman við og hrærið því næst grísku jógúrtinni út í og blandið vel. Skerið dillið smátt niður og hrærið saman við blönduna. Kreistið hálfa límónu og bætið safanum við. Bætið að lokum við salti og pipar eftir smekk. Takið til hliðar og geymið í kæli fyrir notkun.
Byrjið því á að láta grillið ná háum hita og byrjið að grilla steikurnar þá og lokið þeim. Færið síðan steikurnar á meðalhita og látið þær ná í 50-51°C hita. Gott er að vera með kjöthitamæli sem hægt er að stinga í steikurnar til að fylgjast með hitastiginu. Takið steikurnar af og þær munu halda áfram að eldast. Látið hvíla í um það bil 3 mínútur og þá ættu þær að hafa náð 54-55°C hita.
Ef steikurnar eru mjög þunnar þá mun hitinn ekki hækka eins mikið. Það er smá kúnst að ná rétta hitastiginu en æfingin skapar meistarann og þið munuð fullkomna þetta.
Blandið öllu hráefninu saman í skál og setjið í álbakka eða pottjárnspönnu sem passar á grillið. Setjið síðan á grillið og leyfið að malla við meðalhita. Upplagt að láta malla á meðan aðalrétturinn er snæddur. Það er í góðu lagi að setja á funheitt grillið og síðan lækkar hitinn smám saman. Fylgist með bökuninni og notið augun og tilfinninguna til að fylgjast með bakstrinum. Smakkið til og bætið við sykri ef þess þarf.
Blandið hráefninu saman og setjið í blandara eða hrærivél. Hrærið þessu vel saman með spaða.
Blandið öllum þurrefnum saman við og hrærið rólega þangað til allt er komið saman. Deilið blöndunni í bita og setjið í kæli. Þegar deigið er orðið alveg kalt rífið það þá niður með rífjárni og geymið í íláti í frysti. Þetta er frábært að eiga í svona kökur eða muffins. Axel lagar alltaf mikið af þessu og á það inni í frysti þegar á þarf að halda.
Ef þið getið líka notað Hjónabandssælu eða aðra uppskrift að kexi til að nota hér í stað þess að búa til þetta kröns. Einnig er hægt að nota afgang af kexi eða þurri köku sem ykkur finnst geta passað með rabarbarabökunni. Rífið það þá niður líka og geymið í frysti til að nýta sem kröns ofan á bökur eins og þessa. Það er líka gott að blanda hnetuflögum saman við ef vill.
Samsetning:
Þegar rabarbarabakan er tilbúin takið þið hana af grillinu, bætið krönsinu ofan á og setjið aðeins aftur á grillið við meðalhita. Þegar ykkur finnst bakan vera komin með fallegan lit takið þið hana af og berið fram með mascarpone-límónurjóma, sjá uppskrift fyrir neðan. Þið getið líka borið bökuna fram með vanilluís ef vill.
Byrjið á því að þeyta rjómann með flórsykrinum mjög vel. Skafið fræin úr vanillustönginni og bætið varlega út í rjómablönduna ásamt restinni af hráefnum. Setjið í skál og berið fram með grilluðu rabarbarabökunni. Berið fram með grilluðu bökunni.