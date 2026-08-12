Afmælisbomba í Beautybox og verk Sögu Sig í pottinum

„Við höldum afmælisvikuna alltaf heilaga og reynum að gera eitthvað extra skemmtilegt. Við erum ekki oft með afslátt af öllu í versluninni en þessa viku er 20% afsláttur af öllu og sérfræðingar frá vörumerkjunum til taks í búðinni. Þetta er stór vika hjá okkur og hægt að gera virkilega góð kaup,“ segir Íris Björk Reynisdóttir, eigandi Beautybox en verslunin fagnar nú níu ára afmæli.
Fjölbreytt tilboð og skemmtilegir kaupaukar eru í boði alla vikuna , bæði í versluninni í Síðumúla 22 og á beautybox.is, auk þess sem viðskiptavinir geta unnið spennandi vinninga.
„Við erum á hverju ári í samstarfi við íslenska listamenn og í ár geta þau sem versla í afmælisvikunni unnið verk eftir Sögu Sig.
Verkið er úr nýjustu sýningu hennar, Ruby Woo, en þar notar Saga förðunarvörur við listsköpunina.
Hún gerir líka teikningar sérstaklega fyrir afmælisvikuna okkar,“ segir Íris. Einnig verða fleiri vinningar í boði á meðan á afmælisvikunni stendur, þar á meðal einkakennsla í förðun hjá Beautybox.
Í Beautybox fæst breitt úrval af þekktum snyrti-, húð- og hárvörumerkjum. Þar má meðal annars nefna Sensai, Estée Lauder, La Mer, Sisley Paris, Dr. Dennis Gross, Bioderma, Balmain Hair, Medik8 og COSRX. Einnig fást þar vinsælu StylePro-snyrtigræjurnar.
Íris segir Beautybox leggja mikla áherslu á faglega þjónustu og traustar vörur en umræða hefur verið um „gráa markaðinn“.
„Það eru strangar reglur í snyrtivöruheiminum og söluaðilar þurfa að fylgja þeim. Við þurfum að uppfylla ákveðna staðla áður en við fáum leyfi til að selja tiltekin merki og þess vegna eru heildsölur til. Þær passa að reglum sé fylgt.
Við kaupum vörurnar frá íslenskum heildsölum. Nokkur merki kaupum við erlendis frá en þá kaupum við beint af framleiðandanum.
Til dæmis kemur Sisley beint frá París og Dr. Dennis kemur frá umboðsaðila þess á Norðurlöndunum. Við pössum að allar leiðir séu réttar og tökum ekki þátt í gráa markaðnum,“ segir Íris.
„Það skiptir okkur miklu máli að vita hvaðan vörurnar koma, hvernig þær hafa verið geymdar og hver ber ábyrgð á þeim,“ bætir hún við og bendir á að á gráa markaðnum er uppruni, geymsluaðstæður og aldur vara ekki alltaf ljós. Vörurnar geta hafa legið lengi í vöruhúsi eða gámi, jafnvel við óheppilegt hitastig, og einnig geta falsaðar vörur ratað í sölu. Íris segir skiljanlegt að neytendur leiti að góðu verði en mikilvægt sé að þeir séu meðvitaðir um áhættuna.
Beautybox er fjölskyldufyrirtæki sem hóf reksturinn í einu herbergi. Fyrsta verslunin var opnuð við Langholtsveg í janúar árið 2020, skömmu áður en heimsfaraldurinn skall á.
„Við þurftum því að loka henni eftir mánuð og fluttum verslunina á netið. Salan fimmfaldaðist á einu ári en netverslun óx gríðarlega í faraldrinum. Við sprengdum utan af okkur húsnæðið og fluttum í Síðumúlann og höfum verið hér síðustu fimm ár. Þetta hefur verið ótrúlega gaman. Við tökum vel á móti öllum og hlökkum til að sjá sem flesta á afmælisvikunni,“ segir Íris.
Afmælistilboðin, kaupaukarnir og vinningarnir gilda bæði í verslun Beautybox í Síðumúla 22 og á Beautybox.is.