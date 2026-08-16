Lífið

Þór­dís Elva er gengin út

Freyja Þórisdóttir skrifar
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir rithöfundur og hin kanadíska Jann Arden gengu í það heilaga í gær, laugardaginn 15. ágúst.
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir rithöfundur og hin kanadíska Jann Arden gengu í það heilaga í gær, laugardaginn 15. ágúst. Facebook

Rithöfundurinn og baráttukonan Þórdís Elva Þorvalsdóttir og hennar heittelskaða, kanadíska söngkonan Jenn Arden, eru giftar. Þórdís bað poppstjörnunnar um áramótin en þær höfðu verið saman síðan í apríl 2025. 

Hinar nýgiftu Þórdís og Jann voru glæsilegar í Facebook-færslu sem þær deildu þar sem stendur einfaldlega „Eiginkona og eiginkona, 15.08.´26“ og svo er bætt við „meira í vændum“ eða á ensku „more to come“.

Arden, 63 ára, er ein þekktasta söngkona Kanada, meðal annars fyrir lögin „Insensitive“, sem varð hennar stærsti smellur, „Could I Be Your Girl“, „Cherry Popsicle“ og „I Would Die for You“. Hún hefur einnig gefið út metsölubækur.

Í lok maí í fyrra kom Þórdís Elva, 45 ára,  fram í hlaðvarpsþætti Jann Arden. Ætla má að samband þeirra hafi þróast eftir það en hún skildi við Víði Guðmundsson, tónlistarmann og leikara, síðla árs 2023.

Þær ræddu brúðkaupsundirbúninginn í hlaðvarpsþætti Jann Arden Podcast og þar kom fram að Jann myndi vera með blómvönd, ekki Þórdís, og kasta honum fyrir aftan sig eins svo að einhver lukkulegur gestur getur gripið vöndinn. 

Hlaðvarpsþáttinn er að finna hér fyrir neðan í spilaranum.

Tímamót Ástin og lífið Brúðkaup Kanada

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