Þórdís Elva er gengin út Freyja Þórisdóttir skrifar 16. ágúst 2026 20:52 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir rithöfundur og hin kanadíska Jann Arden gengu í það heilaga í gær, laugardaginn 15. ágúst. Facebook Rithöfundurinn og baráttukonan Þórdís Elva Þorvalsdóttir og hennar heittelskaða, kanadíska söngkonan Jenn Arden, eru giftar. Þórdís bað poppstjörnunnar um áramótin en þær höfðu verið saman síðan í apríl 2025. Hinar nýgiftu Þórdís og Jann voru glæsilegar í Facebook-færslu sem þær deildu þar sem stendur einfaldlega „Eiginkona og eiginkona, 15.08.´26“ og svo er bætt við „meira í vændum“ eða á ensku „more to come“. Arden, 63 ára, er ein þekktasta söngkona Kanada, meðal annars fyrir lögin „Insensitive“, sem varð hennar stærsti smellur, „Could I Be Your Girl“, „Cherry Popsicle“ og „I Would Die for You“. Hún hefur einnig gefið út metsölubækur. Í lok maí í fyrra kom Þórdís Elva, 45 ára, fram í hlaðvarpsþætti Jann Arden. Ætla má að samband þeirra hafi þróast eftir það en hún skildi við Víði Guðmundsson, tónlistarmann og leikara, síðla árs 2023. Þær ræddu brúðkaupsundirbúninginn í hlaðvarpsþætti Jann Arden Podcast og þar kom fram að Jann myndi vera með blómvönd, ekki Þórdís, og kasta honum fyrir aftan sig eins svo að einhver lukkulegur gestur getur gripið vöndinn. Hlaðvarpsþáttinn er að finna hér fyrir neðan í spilaranum. Tímamót Ástin og lífið Brúðkaup Kanada Tengdar fréttir Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Þórdís Elva Þorvaldsdóttir rithöfundur bað kærustu sinnar, hinnar kanadísku Jann Arden. „Hún sagði já,“ skrifar Þórdís á samfélagsmiðla og birtir myndir af sér og unnustu sinni, þar sem þær tilkynna um trúlofunina. 1. janúar 2026 12:08 Mest lesið Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Lífið Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan Bíó og sjónvarp Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Þórdís Elva er gengin út Lífið Efna til söfnunar í minningu Hennings Lífið Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Lífið Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Tónlist Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Lífið Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Lífið Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Lífið Fleiri fréttir Þórdís Elva er gengin út Efna til söfnunar í minningu Hennings Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Sjá meira