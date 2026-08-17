Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu

Stjörnur landsins virðast njóta veðurblíðu síðsumarsins til hins ítrasta og þreytast ekki á því deila gleðinni á samfélagsmiðlum, þar sem sjaldan er lognmolla.
Ástin, stórafmæli og skvísurferðir á framandi slóðir voru meðal þess sem blasti við fylgjendum fræga fólksins á samfélagsmiðlinum Instagram á liðnum dögum.
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Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime skellti sér til New York borgar og sá sólmyrkvann út um gluggan í fluginu. Hann skartaði ýmsum glæsilegum dressum í stórborginni og klæddi sig í snípstuttan kjól fyrir ferð á veitingastaðinn Sake No Hana á Manhattan.
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Fyrirsætan og fegurðardrottningin Birta Abiba flaug heim til Íslands frá Los Angeles í ýmsar læknisskoðanir eftir fótbrot en er blessunarlega farin að geta gengið um með hækjur.
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Partýdrottningin, útvarpskonan og sjónvarpsstjarnan Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, átti afmæli í síðustu viku og fagnaði því með svakalegum stæl á næturklúbbnum Auto um helgina.
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Fasteignasalinn, dansarinn og þjálfarinn Tara Sif Birgisdóttir fór í lónið í Laugarási í síðustu viku og hagaði sér eins og sönn hafmeyja.
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Einn stærsti tónleikaáhugamaður landsins, Heimir Ingi, fór að sjá stórstjörnuna Ariönu Grande á tónleikum í Boston um helgina.
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Heimir er ofboðslega duglegur að ferðast um heiminn að sækja tónleika með vinsælum popplistamönnum og ræddi meðal annars við Vísi um þessa ástríðu fyrir rúmum tveimur árum.
Fegurðardrottningin Sóldís Vala Ívarsdóttir er búin að eiga gott sumar bæði hér heima og á Grikklandi.
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Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir fór í sveitaferð og baðaði sig undir fallegum fossi.
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Fasteignasalinn Móeiður Svala baðaði sig í sólinni í Napolí á Ítalíu og sötraði á ítalska kokteilnum Hugo spritz.
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Íslenska fyrirsætan Alísa Helga Svansdóttir hefur verið að gera magnaða hluti í tískuheiminum og nýtur lífsins á Ítalíu. Á nýrri Instagram mynd rokkar hún stutt hár við 70's fitt og er algjör töffari.
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Framkvæmdastjórinn og áhrifavaldurinn Birgitta Líf Björnsdóttir skellti sér til Los Angeles og skartaði silfurlituðum kjól. Birgitta var gestur í kynningapartýi á nýjum drykk.
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Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstýran Sunneva Einarsdóttir fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu með miklum stæl, í glæsilegum bleikum kjól frá ítalska lúxus-tískuhúsinu Pucci.
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Ungstirnið Maron Birnir hitaði upp fyrir tónlistarmanninn Swae Lee á tónleikum um helgina og birti rándýra rokkstjörnumynd af þeim saman.
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Fyrirsætan Helena Davíðsdóttir er búsett í Barcelona þar sem hún lærir tæknilega arkítektúrfræði og var að sama skapi uppgötvuð af módelskrifstofu á götum borgarinnar. Hún skálaði um helgina og birti pæjumyndir af því.
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Ljósmyndarinn Hildigunnur Ólafsdóttir giftist sínum heittelskaða Hlyni Haukssyni við fallega athöfn um helgina.
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Áhrifavaldurinn Eva Einarsdóttir fagnaði tíu ára sambandsafmæli með ástinni sinni Jakobi Steini um helgina.
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Þóra Valdimarsdóttir, listrænn stjórnandi hjá tískuhúsinu Rotate, birti skvísumyndir af sér frá tískuvikunni í Kaupmannahöfn.
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Sálfræðineminn og þjálfarinn Telma Fanney er kampakát með lífið og fór út að borða í góðum félagsskap um helgina.
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