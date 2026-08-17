Lífið

Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Patrekur Jaime og Gugga í gúmmíbát eiga fjöruga viku að baki sér.
Patrekur Jaime og Gugga í gúmmíbát eiga fjöruga viku að baki sér. Instagram

Stjörnur landsins virðast njóta veðurblíðu síðsumarsins til hins ítrasta og þreytast ekki á því deila gleðinni á samfélagsmiðlum, þar sem sjaldan er lognmolla. 

Ástin, stórafmæli og skvísurferðir á framandi slóðir voru meðal þess sem blasti við fylgjendum fræga fólksins á samfélagsmiðlinum Instagram á liðnum dögum. 

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

„Snípstuttur í New York“

Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime skellti sér til New York borgar og sá sólmyrkvann út um gluggan í fluginu. Hann skartaði ýmsum glæsilegum dressum í stórborginni og klæddi sig í snípstuttan kjól fyrir ferð á veitingastaðinn Sake No Hana á Manhattan.

Fótbrotin en komin á fætur

Fyrirsætan og fegurðardrottningin Birta Abiba flaug heim til Íslands frá Los Angeles í ýmsar læknisskoðanir eftir fótbrot en er blessunarlega farin að geta gengið um með hækjur.

Afmælis-Gugga

Partýdrottningin, útvarpskonan og sjónvarpsstjarnan Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, átti afmæli í síðustu viku og fagnaði því með svakalegum stæl á næturklúbbnum Auto um helgina.

Gugga klæddist rauðu fyrir afmælið sitt.Instagram

Hafmeyja í Laugarási

Fasteignasalinn, dansarinn og þjálfarinn Tara Sif Birgisdóttir fór í lónið í Laugarási í síðustu viku og hagaði sér eins og sönn hafmeyja.

Kýlir á hlutina

Einn stærsti tónleikaáhugamaður landsins, Heimir Ingi, fór að sjá stórstjörnuna Ariönu Grande á tónleikum í Boston um helgina.

Heimir er ofboðslega duglegur að ferðast um heiminn að sækja tónleika með vinsælum popplistamönnum og ræddi meðal annars við Vísi um þessa ástríðu fyrir rúmum tveimur árum.

Grískt og íslenskt sumar

Fegurðardrottningin Sóldís Vala Ívarsdóttir er búin að eiga gott sumar bæði hér heima og á Grikklandi.

 Baðaði sig undir fossi

Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir fór í sveitaferð og baðaði sig undir fallegum fossi.

Bikiní og spritz

Fasteignasalinn Móeiður Svala baðaði sig í sólinni í Napolí á Ítalíu og sötraði á ítalska kokteilnum Hugo spritz.

Ofurfyrirsæta á vappi

Íslenska fyrirsætan Alísa Helga Svansdóttir hefur verið að gera magnaða hluti í tískuheiminum og nýtur lífsins á Ítalíu. Á nýrri Instagram mynd rokkar hún stutt hár við 70's fitt og er algjör töffari.

Halló Hollywood

Framkvæmdastjórinn og áhrifavaldurinn Birgitta Líf Björnsdóttir skellti sér til Los Angeles og skartaði silfurlituðum kjól. Birgitta var gestur í kynningapartýi á nýjum drykk.

Sunneva þrítug

Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstýran Sunneva Einarsdóttir fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu með miklum stæl, í glæsilegum bleikum kjól frá ítalska lúxus-tískuhúsinu Pucci.

Maron Birnir og Swae Lee

Ungstirnið Maron Birnir hitaði upp fyrir tónlistarmanninn Swae Lee á tónleikum um helgina og birti rándýra rokkstjörnumynd af þeim saman.

Skál!

Fyrirsætan Helena Davíðsdóttir er búsett í Barcelona þar sem hún lærir tæknilega arkítektúrfræði og var að sama skapi uppgötvuð af módelskrifstofu á götum borgarinnar. Hún skálaði um helgina og birti pæjumyndir af því. 

Hildigunnur og Hlynur hjón

Ljósmyndarinn Hildigunnur Ólafsdóttir giftist sínum heittelskaða Hlyni Haukssyni við fallega athöfn um helgina.

Tíu ár af ást

Áhrifavaldurinn Eva Einarsdóttir fagnaði tíu ára sambandsafmæli með ástinni sinni Jakobi Steini um helgina.

Drama og draumar

Þóra Valdimarsdóttir, listrænn stjórnandi hjá tískuhúsinu Rotate, birti skvísumyndir af sér frá tískuvikunni í Kaupmannahöfn.

Kampakát kona

Sálfræðineminn og þjálfarinn Telma Fanney er kampakát með lífið og fór út að borða í góðum félagsskap um helgina.

Stjörnulífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.