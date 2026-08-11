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Pylsur eins og þú hefur lík­lega aldrei grillað þær áður

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Samfélagsmiðlastjarnan og ástríðukokkurinn Adam K. Helgason er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn.
Samfélagsmiðlastjarnan og ástríðukokkurinn Adam K. Helgason er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn. Myndir/Hallur Karlsson.

„Það er ekki víst að þetta klikki, þótt ég hafi aldrei prófað þetta áður,“ segir grillari dagsins um áhættugrillréttinn sinn. 

Adam Karl Helgason, betur þekktur sem samfélagsmiðlastjarna og ástríðukokkur, er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn. Adam elskar fátt meira en að taka áhættu þegar grillað er og prófa ný trix með það að markmiði að slá í gegn.

„Adam bauð mér upp á frumlegasta og bragðbesta pylsuréttinn sem ég hef bragðað, ómótstæðilega góðar chili-ostapylsur með heimagerðu guacamole og ferkum jalapeño-pipar sem hann bar fram í hvítlaukspylsubrauði.“

„Hann kenndi mér líka nýja aðferð við að grilla pylsurnar sem steinliggur. Þetta verður einn af grillréttunum í grillveislunni á Menningarnótt,“ segir Sjöfn eftir matarupplifunina með Adami.

Þáttinn og allar uppskriftirnar má finna hér fyrir neðan. Uppskriftirnar miðast við fjóra og allt hráefnið fæst í Krónunni.

Grillaðar chili-ostapylsur með heimagerðu guacamole og ferskum jalapeño-pipar, bornar fram í hvítlaukspylsubrauði. 

Chili-ostapylsur með hvítlauksbrauði, guacamole og jalapeño

Pylsur og brauð

4 SS Chili osta-pylsur (eða aðrar stórar pylsur að eigin vali)

4 pylsubrauð að eigin vali

Grillteinar

Hvítlaukssmjör

75 g smjör

3–4 hvítlauksrif, fínt rifin

Salt og svartur pipar eftir smekk

Rifinn ostur (valfrjálst)

Adam notaði Chili osta-pylsur en hægt er nota aðrar stórar pylsur. Pylsubrauðin voru þrædd upp á grillpinna til að auðvelda grillun.

Guacamole

1 avókadó

1-2 tómatar, saxaðir

1/2 rauðlaukur, saxaður eða skorinn smátt

2-3 hvítlauksgeirar, franskur hvítlaukur

Handfylli ferskt kóríander, saxað smátt

Salt og pipar eftir smekk

Til að klára

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Steiktur laukur

Ferskur jalapeño-pipar, skorinn í þunnar sneiðar

1 límóna, skorin í báta

Aðferð:

Undirbúningur pylsanna.

Þræðið grilltein í gegnum hverja pylsu. Skerið síðan pylsuna í spíral með því að skera hana á ská allan hringinn frá öðrum endanum að hinum. Þannig lengist pylsan og bil myndast í spíralnum, sem gefur meira pláss fyrir áleggið og auðveldar jafna grillun.

Grillið pylsurnar þar til þær eru fallega brúnaðar og osturinn inni í þeim orðinn mjúkur.

Hvítlauksbrauð

Bræðið smjörið í potti við vægan hita. Bætið rifnum hvítlauk saman við og kryddið með salti og pipar.

Penslið pylsubrauðin vel með hvítlaukssmjörinu og ristið þau létt á grillinu þar til þau verða gyllt og stökk að utan. Ef þið viljið bæta við osti, stráið rifnum osti yfir brauðin á meðan þau eru á grillinu svo hann nái að bráðna.

Adam finnst best að guacamole sé gróft og með góðri áferð.

Guacamole

Stappið avókadó gróflega í skál. Bætið tómötum, rauðlauk, hvítlauk og kóríander út í. Kryddið með salti og pipar og blandið varlega saman. Adam finnst best að guacamole sé gróft og með góðri áferð.

Hér er eitthvað gott að fæðast!

Samsetning

Setjið pylsuna í ristaða hvítlauksbrauðið. Dreifið ríkulegu lagi af guacamole yfir pylsuna og toppið með sterku sósunni. Bætið síðan við steiktum lauk og ferskum jalapeño-sneiðum.

Berið fram með límónubát á hliðinni svo hver og einn geti kreist ferskan límónusafa yfir fyrir extra ferskleika og sýru.

„Adam bauð mér upp á frumlegasta og bragðbesta pylsuréttinn sem ég hef bragðað," segir Sjöfn.

Njótið vel.

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