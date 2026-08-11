„Það er ekki víst að þetta klikki, þótt ég hafi aldrei prófað þetta áður,“ segir grillari dagsins um áhættugrillréttinn sinn.
Adam Karl Helgason, betur þekktur sem samfélagsmiðlastjarna og ástríðukokkur, er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn. Adam elskar fátt meira en að taka áhættu þegar grillað er og prófa ný trix með það að markmiði að slá í gegn.
„Adam bauð mér upp á frumlegasta og bragðbesta pylsuréttinn sem ég hef bragðað, ómótstæðilega góðar chili-ostapylsur með heimagerðu guacamole og ferkum jalapeño-pipar sem hann bar fram í hvítlaukspylsubrauði.“
„Hann kenndi mér líka nýja aðferð við að grilla pylsurnar sem steinliggur. Þetta verður einn af grillréttunum í grillveislunni á Menningarnótt,“ segir Sjöfn eftir matarupplifunina með Adami.
Þáttinn og allar uppskriftirnar má finna hér fyrir neðan. Uppskriftirnar miðast við fjóra og allt hráefnið fæst í Krónunni.
4 SS Chili osta-pylsur (eða aðrar stórar pylsur að eigin vali)
4 pylsubrauð að eigin vali
Grillteinar
75 g smjör
3–4 hvítlauksrif, fínt rifin
Salt og svartur pipar eftir smekk
Rifinn ostur (valfrjálst)
1 avókadó
1-2 tómatar, saxaðir
1/2 rauðlaukur, saxaður eða skorinn smátt
2-3 hvítlauksgeirar, franskur hvítlaukur
Handfylli ferskt kóríander, saxað smátt
Salt og pipar eftir smekk
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Steiktur laukur
Ferskur jalapeño-pipar, skorinn í þunnar sneiðar
1 límóna, skorin í báta
Undirbúningur pylsanna.
Þræðið grilltein í gegnum hverja pylsu. Skerið síðan pylsuna í spíral með því að skera hana á ská allan hringinn frá öðrum endanum að hinum. Þannig lengist pylsan og bil myndast í spíralnum, sem gefur meira pláss fyrir áleggið og auðveldar jafna grillun.
Grillið pylsurnar þar til þær eru fallega brúnaðar og osturinn inni í þeim orðinn mjúkur.
Hvítlauksbrauð
Bræðið smjörið í potti við vægan hita. Bætið rifnum hvítlauk saman við og kryddið með salti og pipar.
Penslið pylsubrauðin vel með hvítlaukssmjörinu og ristið þau létt á grillinu þar til þau verða gyllt og stökk að utan. Ef þið viljið bæta við osti, stráið rifnum osti yfir brauðin á meðan þau eru á grillinu svo hann nái að bráðna.
Guacamole
Stappið avókadó gróflega í skál. Bætið tómötum, rauðlauk, hvítlauk og kóríander út í. Kryddið með salti og pipar og blandið varlega saman. Adam finnst best að guacamole sé gróft og með góðri áferð.
Setjið pylsuna í ristaða hvítlauksbrauðið. Dreifið ríkulegu lagi af guacamole yfir pylsuna og toppið með sterku sósunni. Bætið síðan við steiktum lauk og ferskum jalapeño-sneiðum.
Berið fram með límónubát á hliðinni svo hver og einn geti kreist ferskan límónusafa yfir fyrir extra ferskleika og sýru.
Njótið vel.