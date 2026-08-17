Salka Sól tekur við af óléttri Jóhönnu Guðrúnu Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. ágúst 2026 09:54 Söngdívurnar Jóhanna Guðrún og Salka Sól. Blindspot/Viktor Bogdanski Söng- og leikkonan Salka Sól Eyfeld mun taka við af Jóhönnu Guðrúnu í Jólapartýi Skoppu og Skrítlu í Hörpu og Hofi í vetur. Einnig mun dóttir hennar, hin sjö ára Una Lóa, syngja í sýningunni. Greint var frá því í síðustu viku að Jóhanna Guðrún Jónsdóttir myndi ekki vera áfram í sýningu Skoppu og Skrítlu sökum þess að hún á von á sínu fjórða barni. Nú er ljóst hvaða söngdíva tekur við hlutverkinu. „Það var yndislegt að fá að taka þátt í sýningunni síðastliðin jól en núna er fókusinn á að undirbúa komu litla jólabarnsins míns. Ég vona innilega að ég fái aftur tækifæri til að deila sviðinu með vinkonum mínum Skoppu og Skrítlu,“ segir Jóhanna Guðrún. Salka Sól og Jóhanna Guðrún með dætrum sínum.Blindspot/Viktor Bogdanski Salka er Skoppu og Skrítlu ekki ókunn því hún er ágætis vinkona þeirra, prjónaði á þær lopapeysur fyrir Þjóðhátíð í fyrrasumar og söng með þeim lagið „HæHó!“ ásamt dóttur sinni, Unu Lóu. „Á sama tíma og það er erfitt að kveðja elsku Jóhönnu Guðrúnu að þá ríkir líka mikill spenningur í leikhópnum að fá inn nýja söngdívu. Við hlökkum ótrúlega mikið til að bjóða Sölku Sól velkomna á sviðið og eigum von á sannkölluðum töfrum í jólapartýinu í ár!“ sagði í tilkynningu frá Skoppu og Skrítlu. Ánægð að sameina vinnu og samveru með dótturinni „Í dag getur barnaefni verið mjög hratt og áreitið mikið fyrir unga huga, og foreldrar eru sífellt meðvitaðri um hvaða efni þau velja fyrir börnin sín. Skoppa og Skrítla hafa alltaf lagt mikinn metnað í vandað, hlýlegt og skemmtilegt efni fyrir yngstu áhorfendurna, og mér finnst mjög gaman að fá að vera hluti af því,“ segir Salka Sól. Skoppa og Skrítla með Sölku Sól.Blindspot/Viktor Bogdanski Hin ellefu ára Margrét Lilja, dóttir Jóhönnu Guðrúnar, hefur leikið í sýningunni og mun gera það áfram þó móðirin hverfi á braut. Sömuleiðis mun hin sjö ára Una Lóa, dóttir Sölku Sólar, leika í sýningunni. „Ég er ótrúlega spennt að fá að stökkva inn í ævintýraheim Skoppu og Skrítlu um jólin. Jólin hafa alltaf verið annasamur tími hjá mér og því finnst mér sérstaklega dýrmætt að geta í þetta sinn sameinað vinnuna og samveruna með barninu mínu,“ segir Salka. Þó Salka komi inn í stað Jóhönnu þá verða engar stórvægilegar breytingar á sýningunni, Páll Óskar verður til að mynda á sínum stað sem syngjandi og dansandi jólatré. Miðasala á Jólapartý Skoppu og Skrítlu er þegar hafin inni á tix.is Leikhús Tímamót Tónlist Börn og uppeldi Mest lesið Leikkonan Hayden Panettiere er látin Lífið Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Lífið Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu Lífið Þórdís Elva er gengin út Lífið Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan Bíó og sjónvarp Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Lífið Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Tónlist Salka Sól tekur við af óléttri Jóhönnu Guðrúnu Lífið Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Efna til söfnunar í minningu Hennings Lífið Fleiri fréttir Salka Sól tekur við af óléttri Jóhönnu Guðrúnu Stjörnulífið: Stjörnur í snípstuttu Leikkonan Hayden Panettiere er látin Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Þórdís Elva er gengin út Efna til söfnunar í minningu Hennings Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Sjá meira