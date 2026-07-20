Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól?

„Og ekki bara bleikan,“ segir Ívar Þórður, verslunarstjóri JYSK, með bros á vör. „Klassíska línan fæst í bláum, grænum og bleikum og bleiki stóllinn selst alltaf fyrstur. Flestir kaupa tvo,“ bætir hann við.
Útileguæðið hefur greinilega gripið landann. Fólk streymir norður og austur í hverri hitabylgju og Ívar segir að hvergi sé betra að græja sig upp en hjá JYSK.
„Við erum með mjög gott úrval af útileguvörum í góðum gæðum og á frábæru verði. Fólk getur keypt allt sem þarf fyrir útileguna hjá okkur áður en það brunar af stað að elta sólina, sem er jú eina leiðin fyrir okkur Íslendinga,“ segir hann og hlær.
Hvað þarf eiginlega í útileguna? Ívar heldur því fram að það sé ekki flókið:„Tjald, stól, svefnpoka, kælibox, vindsæng og eitthvað kalt að drekka og svo bara lets go!“
JYSK er með átta tegundir af útilegustólum, sex gerðir af tjöldum og þrjár gerðir af kæliboxum. Vinsælast er að splæsa á sig tvöfaldri vindsæng í tjaldið, hærri frá jörðu og miklu þægilegri. „Sérstaklega þegar flest tjaldsvæði eru komin með rafmagn,“ bætir Ívar við.
Fyrir þá sem vilja sleppa við að pakka saman eru Pop-up-tjöldin vinsæl. „Tveggja manna pop-up kostar aðeins 6.000 kr. og þriggja manna er 11.900 kr. sem er núna á 20% afslætti. Þau taka 30 sekúndur að setja upp og jafn langan tíma að taka niður. Stór kostur.“
En hvað selst best?
„Útilegustólar,“ svarar Ívar án þess að blikka. „Þeir halda áfram að seljast vel fram yfir miðjan ágúst. Fólk notar þá á pallinum þegar það fær gesti í kringum bæjarhátíðirnar. Við erum með klassísku línuna, deluxe-útgáfuna fyrir meiri þægindi og svo litlu barnaútilegustólana sem eru gríðarlega vinsælir.“
Svo næst þegar þú ert að pakka fyrir útilegu eða bara að gera pallinn notalegan, þá veist þú hvar þú átt að byrja.