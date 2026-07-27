Optical Studio hefur opnað sumar Pop Up markað í Hæðasmára 4 þar sem boðið er upp á mikið úrval af vönduðum sólgleraugum og gleraugnaumgjörðum með allt að 70% afslætti.
Þetta er þriðja sumarið í röð sem Optical Studio stendur fyrir Pop Up markaði og hafa viðtökurnar verið afar góðar. Að sögn Huldu Guðnýjar Kjartansdóttur, framkvæmdastjóra Optical Studio, verður markaðurinn opinn fram eftir sumri eða svo lengi sem eftirspurn er.
„Við fyllum á úrvalið í hverri viku og því er sífellt eitthvað nýtt að finna. Þetta er ekki hefðbundinn útsölumarkaður því um er að ræða nýlegar vörur frá þekktum tískuhúsum. Við lítum frekar á þetta sem einstakt tækifæri fyrir fólk til að eignast vönduð gleraugu og sólgleraugu á verði sem sést sjaldan,“ segir Hulda.
Á markaðnum má meðal annars finna vörur frá þekktum merkjum á borð við Gucci, Dior, Saint Laurent, Celine, Fendi, Ray-Ban og Tom Ford.
Auk sólgleraugna er einnig mikið úrval af gleraugnaumgjörðum. Gestir geta valið sér umgjörð á staðnum og, ef þörf er á sjónmælingu, bókað tíma hjá sjóntækjafræðingi í verslun Optical Studio í Smáralind, í næstu götu við. Þar er síðan hægt að fá gler í nýju umgjörðina.
Einnig er hægt að skoða stóran hluta af úrvalinu á vefsíðu Optical Studio, opticalstudio.is.
Tilvalið að kíkja á pop up markaðinn og græja sig upp fyrir verlsunarmannahelgina.