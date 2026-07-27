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Optical Studio með vin­sælan Pop Up markað með allt að 70% af­slætti

Optical Studio
Tilvalið að kíkja á pop up markaðinn í Hæðasmára 4 og græja sig upp fyrir verlsunarmannahelgina. Auk pop up verslunarinnar í Hæðasmára eru verslanir Optical Studio staðsettar í Smáralind, Kringlunni, Hafnartorgi og Reykjanesbæ.
Tilvalið að kíkja á pop up markaðinn í Hæðasmára 4 og græja sig upp fyrir verlsunarmannahelgina. Auk pop up verslunarinnar í Hæðasmára eru verslanir Optical Studio staðsettar í Smáralind, Kringlunni, Hafnartorgi og Reykjanesbæ.

Optical Studio hefur opnað sumar Pop Up markað í Hæðasmára 4 þar sem boðið er upp á mikið úrval af vönduðum sólgleraugum og gleraugnaumgjörðum með allt að 70% afslætti.

Þetta er þriðja sumarið í röð sem Optical Studio stendur fyrir Pop Up markaði og hafa viðtökurnar verið afar góðar. Að sögn Huldu Guðnýjar Kjartansdóttur, framkvæmdastjóra Optical Studio, verður markaðurinn opinn fram eftir sumri eða svo lengi sem eftirspurn er.

Fendi derhúfa með clip on sólgleraugum. Verð áður 142.900 kr. nú 84.900 kr.

„Við fyllum á úrvalið í hverri viku og því er sífellt eitthvað nýtt að finna. Þetta er ekki hefðbundinn útsölumarkaður því um er að ræða nýlegar vörur frá þekktum tískuhúsum. Við lítum frekar á þetta sem einstakt tækifæri fyrir fólk til að eignast vönduð gleraugu og sólgleraugu á verði sem sést sjaldan,“ segir Hulda.

Miu Miu sólgleraugu verð áður 76.600 kr. nú 45.900 kr.

Á markaðnum má meðal annars finna vörur frá þekktum merkjum á borð við Gucci, Dior, Saint Laurent, Celine, Fendi, Ray-Ban og Tom Ford.

Auk sólgleraugna er einnig mikið úrval af gleraugnaumgjörðum. Gestir geta valið sér umgjörð á staðnum og, ef þörf er á sjónmælingu, bókað tíma hjá sjóntækjafræðingi í verslun Optical Studio í Smáralind, í næstu götu við. Þar er síðan hægt að fá gler í nýju umgjörðina.

Dior sólgleraugu verð áður 105.000 kr. nú 55.900 kr.
Pop Up markaðurinn er staðsettur í Hæðasmára 4, í sama húsi og Bílaapótekið. Opið er alla virka daga frá kl. 12:00 til 18:00 og einnig á laugardögum frá kl. 12:00 til 18:00.

Einnig er hægt að skoða stóran hluta af úrvalinu á vefsíðu Optical Studio, opticalstudio.is.

Tilvalið að kíkja á pop up markaðinn og græja sig upp fyrir verlsunarmannahelgina.

Celine gleraugu, clip on sólgler fylgja með. Verð áður 82.800 kr. nú 39.900 kr.
Bolltega Veneta sólgleraugu verð áður 75.900 kr. nú 39.900 kr.
Dior sólgleraugu verð áður 94.700 kr. nú 65.900 kr.
Givenchy sólgleraugu. Verð áður 88.500 kr. nú 43.900 kr.
Fendi sport sólgleraugu. Verð áður 84.400 kr. nú 41.900 kr.
Loewe sólgleraugu verð áður 88.000 kr. nú 43.900 kr.
Fendi sólgleraugu verð áður 82.800 kr. nú 42.900 kr.
Fendi derhúfan er einnig til í ljósbleikum og hvítum lit.
Dior sógleraugu verð áður 80.800 kr. nú 59.900 kr.
Svo ótrúlega mikið úrval af fallegri vöru á einstöku verði!
Dior sólgleraugu verð áður 105.000 kr. nú 55.900 kr.
Dior sólgleraugu verð áður 75.400 kr. nú 39.900 kr.
Tom Ford sólgleraugu verð áður 61.900 kr. nú 33.900 kr.
Dior sólgleraugu verð áður 99.900 kr. nú 55.900 kr.
Gucci umgjörð verð áður 40.900 kr. nú 20.900 kr.
Prada sógleraugu verð áður 79.900 kr. nú 44.900 kr.
Dior sógleraugu verð áður 73.400 kr. nú 39.900 kr.
Glæsilegt úrval af flottri merkjavöru og hægt að gera frábær kaup.

Tíska og hönnun


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