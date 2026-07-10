Það er fátt sem jafnast á við góða grillveislu á fallegu sumarkvöldi. Hvort sem kveikt er á grillinu fyrir fjölskylduna, vinahópinn eða jafnvel nágrannana er góður grillmatur yfirleitt það sem skapar bestu stemninguna.
Í sumar býður Kjarnafæði grillunnendum að taka þátt í Sumarleik þar sem vikulega er dregið út eitt heppið nafn sem vinnur glæsilegan grillveislupakka fyrir fjóra. Að leik loknum síðar í sumar verður síðan einn stálheppinn þátttakandi dreginn út og hlýtur sannkallaðan draumavinning: glæsilegt Napoleon-gasgrill frá BYKO ásamt grillveislu fyrir fimmtán manns þar sem meðlimir Kokkalandsliðsins sjá um matargerðina.
Leikurinn er kynntur á Facebook- og Instagram-síðum Kjarnafæðis. Einnig er hægt að skrá sig á póstlista fyrirtækisins á kn.is til að fylgjast með leiknum og fá nánari upplýsingar. Leikurinn stendur yfir til 7. ágúst.
Pylsur hafa lengi verið ómissandi hluti af íslenska grillsumrinu og úrvalið hefur sjaldan verið meira. Kjarnafæði býður upp á fjölbreyttar pylsur sem henta jafnt fyrir fljótlegan kvöldverð sem glæsilega grillveislu.
Meðal vinsælla pylsa frá Kjarnafæði eru Kielbasa-pylsur, Bacon-pylsur, Bratwurst-pylsur, Pólskar pylsur, Mexico-smápylsur og Chilli Cheddar-pylsur. Hver tegund hefur sinn sérstaka karakter og býður upp á nýja möguleika við grillið, hvort sem fólk kýs klassískt meðlæti eða vill prófa sig áfram með súrkáli, steiktum lauk, ostum, sinnepi, fersku grænmeti eða öðrum spennandi bragðsamsetningum.
Eitt einfalt ráð getur skipt miklu þegar kemur að því að ná sem bestum árangri á grillinu: Leyfið grillinu að hitna vel áður en pylsurnar fara á ristina. Þegar hitinn er nægur myndast falleg steikingaráferð á meðan pylsurnar halda safaríku bragði og góðri áferð. Þetta er einföld aðferð sem getur lyft jafnvel einföldustu grillmáltíð upp á næsta stig.
Þau sem vilja prófa eitthvað nýtt geta sótt innblástur í nýtt myndband þar sem áhrifavaldurinn Kristinn Soð útbýr Pólskar pylsur frá Kjarnafæði á óhefðbundinn hátt.