Síðasti viðkomustaður Bylgjulestarinnar þetta sumarið var á Flúðum síðasta laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli fengu til sín góða gesti og sáu til þess að allir farþegar skemmtu sér konunglega.
Lukkkuhjól Bylgjunnar var á yfirsnúningi og heppnir gestir unnu gjafabréf frá N1, frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Á svæðinu voru til sýnis Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld auk þess sem Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.
Um kvöldið var boðið upp á brekkusöng við veitingastaðinn Grund þar sem myndaðist mjög góð stemning.
Starfsfólk Bylgjulestarinnar þakkar fyrir frábært sumar – sjáumst hress næsta sumar!
Myndir frá deginun má sjá hér fyrir neðan.