Lífið samstarf

Mynda­veisla: Bylgju­lestin kvaddi sumarið á Flúðum

Bylgjan
Lestarstjórarnir Svali og Bolli stýrðu síðustu Bylgjulest sumarsins á Flúðum. Þeir fengu til sín góða gesti, þar á meðal Ragnheiði Georgsdóttur rekstrarstjóra veitingastaðarins Farmers Bistro.
Lestarstjórarnir Svali og Bolli stýrðu síðustu Bylgjulest sumarsins á Flúðum. Þeir fengu til sín góða gesti, þar á meðal Ragnheiði Georgsdóttur rekstrarstjóra veitingastaðarins Farmers Bistro.

Síðasti viðkomustaður Bylgjulestarinnar þetta sumarið var á Flúðum síðasta laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli fengu til sín góða gesti og sáu til þess að allir farþegar skemmtu sér konunglega.

Lukkkuhjól Bylgjunnar var á yfirsnúningi og heppnir gestir unnu gjafabréf frá N1, frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Á svæðinu voru til sýnis Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld auk þess sem Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.

Veðrið lét við fólk á Flúðum og stemningin var góð.

Um kvöldið var boðið upp á brekkusöng við veitingastaðinn Grund þar sem myndaðist mjög góð stemning.

Starfsfólk Bylgjulestarinnar þakkar fyrir frábært sumar – sjáumst hress næsta sumar!

Myndir frá deginun má sjá hér fyrir neðan.

Bylgjulestin


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