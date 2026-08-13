Allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar Fjörður 13. ágúst 2026 10:34 Verslunarmiðstöðin Fjörður í Hafnarfirði hefur stækkað mikið undanfarna mánuði og hýsir nú enn fleiri verslanir og veitingastaði. Nýtt Bókasafn Hafnarfjarðar opnaði þar nýlega og hefur slegið í gegn. Guðrún María Guðmundsdóttir er markaðs- og verkefnastjóri Fjarðar. Það hefur heldur betur færst aukið líf í Fjörð í Hafnarfirði að undanförnu. Eftir umfangsmiklar framkvæmdir hýsir húsið nú enn meira úrval verslana, veitingastaða og þjónustu, nýjar og glæsilegar íbúðir og síðast en ekki síst nýtt Bókasafn Hafnarfjarðar sem opnaði í byrjun ágúst. Fyrir Hafnfirðinga þýðir þetta fyrst og fremst aukin þægindi enda hægt að sinna ótrúlega mörgum erindum á einum og sama staðnum. „Ég held að verslanirnar og þjónustuaðilarnir séu í kringum tuttugu í dag og hér er í raun ótrúlega fjölbreytt úrval verslana og þjónustu að finna,“ segir Guðrún María Guðmundsdóttir, markaðs- og verkefnastjóri Fjarðar. Hér má sjá brot af úrvali verslana í Firði. Ýtið á hvítu örina til að sjá fleiri myndir. Hún segir breytingarnar á Firði hafa verið miklar og framkvæmdirnar umfangsmiklar. „Auk fjölgunar verslana og þjónustuaðila hafa nýjar íbúðir verið teknar í notkun á efri hæðum nýbyggingarinnar ásamt hóteli. Flutningur Bókasafns Hafnarfjarðar í Fjörð var svo einn af síðustu stóru áföngunum í framkvæmdunum.“ Hafnfirðingar vilja versla í heimabyggð Guðrún María segir Hafnfirðinga almennt duglega að nýta þá verslun og þjónustu sem í boði er í heimabænum. Með auknu úrvali í Firði hafi það orðið enn auðveldara. Hér er í raun ótrúlega fjölbreytt úrval verslana og þjónustu að finna. „Hafnfirðingar eru svolítið sérstakir að þessu leyti,“ segir Guðrún. „Þeir vilja gjarnan sækja verslun og þjónustu innan bæjarins. Ég finn það bara sjálf eftir að ég flutti hingað. Ég reyni að gera allt sem ég get í Hafnarfirði og ef ég þarf að fara til Reykjavíkur eða Kópavogs er ég yfirleitt búin að safna saman á lista mörgum erindum.“ Í Firði má sinna ýmsum hversdagslegum erindum án þess að þurfa að fara langt. Þar eru verslanir, veitingastaðir, heilsugæsla, apótek og ýmis önnur þjónusta auk póstboxa frá öllum þremur helstu póstdreifingaraðilunum. Með tilkomu bókasafnsins hefur enn ein mikilvæg þjónusta bæst við flóruna. Nýja bókasafnið opnaði á annarri hæð Fjarðar í byrjun ágúst. Í dag fimmtudag verður formleg opnunarhátíð milli kl. 16 og 18. Bókasafnið strax fullt af lífi Nýtt Bókasafn Hafnarfjarðar opnaði á annarri hæð Fjarðar í byrjun ágúst og verður formleg opnunarhátíð haldin fimmtudaginn 13. ágúst milli klukkan 16 og 18. Guðrún María segir viðtökurnar hafa farið fram úr björtustu vonum. „Það hefur eiginlega verið fullt hús síðan safnið opnaði. Maður er stöðugt að ganga fram hjá fólki á leiðinni þangað og það er sérstaklega gaman að sjá krakkana sem voru búin að bíða spennt eftir nýja bókasafninu. Viðtökurnar hafa verið alveg frábærar.“ Aðstaðan á nýja bókasafninu er til fyrirmyndar og þar fer vel um fólk á öllum aldri. Nýja safnið er mun aðgengilegra en eldra húsnæðið, sem var á fjórum hæðum og sjö pöllum. Þar má m.a. finna glæsileg barnadeild, listasmiðju og fjölnota sal sem nýta má fyrir tónleika, upplestur og fjölbreytta viðburði. „Barnadeildin er sjúklega flott. Maður óskar sér nánast að vera barn aftur þegar maður sér hana,“ segir Guðrún María. Nýja bókasafnið snýst ekki bara um nýtt húsnæði heldur líka um nýjan kafla í menningarlífi bæjarins. Hún bendir á að bókasöfn séu löngu hætt að vera eingöngu staðir þar sem fólk kemur til að fá lánaðar bækur. Þau gegni sífellt stærra hlutverki sem lifandi menningar- og samkomustaðir. „Nýja bókasafnið snýst ekki bara um nýtt húsnæði heldur líka um nýjan kafla í menningarlífi bæjarins. Það er ótrúlega gaman að sjá hvað það er strax orðið vinsælt og hvað það færir mikið líf inn í húsið.“ Hluti af hjarta Hafnarfjarðar Verslunarmiðstöðin Fjörður er staðsett í hjarta Hafnarfjarðar og telur Guðrún María að uppbyggingin styrki enn frekar þann líflega miðbæ sem fyrir er. Í næsta nágrenni eru t.d. Strandgatan með fjölbreyttu úrvali smærri verslana, Bæjarbíó og Thorsplan við Fjörð, þar sem ýmsir viðburðir eru haldnir allt árið um kring. Þar er einnig fjölbreytt veitinga- og menningarlíf og á aðventunni breytist svæðið í jólaþorpið sem flestir landsmenn þekkja. „Við tölum stundum um miðbæ Hafnarfjarðar sem hinn miðbæinn á höfuðborgarsvæðinu. Strandgatan er svolítið eins og okkar Laugavegur og hér er mikið líf allt í kring. Fjörður er hluti af þessu hjarta Hafnarfjarðar.“ Með nýjum íbúðum, aukinni verslun og þjónustu og bókasafni sem þegar er orðið vinsæll áfangastaður hefur Fjörður þannig þróast frá því að vera hefðbundin verslunarmiðstöð yfir í fjölbreyttan áfangastað þar sem daglegt líf bæjarbúa mætist á einum stað. „Það er eiginlega það skemmtilega við Fjörð í dag. Hér er svo margt undir einu þaki og fólk getur komið hingað og sinnt ótrúlega mörgu í einni ferð. Það er einfaldlega gott að búa í Hafnarfirði.“ Verslun Hafnarfjörður Mest lesið Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Lífið Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Lífið Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Lífið Frægustu mágar landsins Lífið Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð Lífið Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Tónlist Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Lífið Heiður að endurvekja falda perlu Palla Tónlist „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Lífið samstarf Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Lífið Fleiri fréttir Allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Afmælisbomba í Beautybox og verk Sögu Sig í pottinum Þurrsjampó eru ekki öll eins, svona velur þú réttu vöruna fyrir þitt hár Pylsur eins og þú hefur líklega aldrei grillað þær áður The ABBA Tribute snýr aftur í Hörpu og Hof Frá jólamörkuðum Evrópu til ævintýra í Asíu og Afríku Grillaður Gaggalagú með leynisósu landsliðskokksins Litavalið sem breytti öllu á nýja heimilinu Sbarro tekur næsta skref: Heitar pizzur allan sólarhringinn Myndaveisla: Bylgjulestin kvaddi sumarið á Flúðum Súrdeigsbrauðdrottningin breytti pítsadeigi í þriggja rétta grillveislu Ekki ofpeppast í áfenginu, plastpoka á táslurnar og forðast tjörnina Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Bylgjulestin brunar á Flúðir Í festival gír með Icewear Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Uppskriftir: Axel bauð í þriggja rétta grillveislu Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól? Bylgjan í beinni frá Götubitahátíðinni Myndir frá Selfossi þar sem Bylgjulestin var í beinni Uppskrift: Bragðmikill grillaður kjúklingaborgari að hætti Rakelar Maríu Hitavörn, blástursvörn eða UV-vörn? Hvað þarf hárið þitt í raun og veru? Mikil gleði á glæsilegri frumsýningu Disney Vaiana í Sambíóunum Egilshöll Glæsilegir vinningar í boði í Sumarleik Kjarnafæðis Bylgjulestin brunar á Kótelettuna Myndir frá Akureyri þar sem Bylgjan var í beinni Nýtir íslenska skessujurt með grillmatnum Sjá meira