Lífið samstarf

Mikil gleði á glæsi­legri frum­sýningu Disney Vaiana í Sambíóunum Egils­höll

Sambíó
Fjölskyldustemning á frumsýningunni
Fjölskyldustemning á frumsýningunni

Það var sannkölluð fjölskyldustemning í Sambíóunum Egilshöll þegar Disney Vaiana var frumsýnd við mikinn fögnuð. Bíógestir á öllum aldri fylltu salina og spennan var áþreifanleg þegar fyrstu áhorfendur fengu að upplifa þessa nýju leiknu útgáfu af einni vinsælustu Disney-mynd síðari ára.

Meðal gesta sem mættu á frumsýninguna með börnum sínum voru Jón Jónsson, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ásamt systur sinni Nínu, Karl Sigurðsson (Baggalútur), Helga Gabríela, Hugi Halldórsson, Kamilla Pálmadóttir, Kristín Avon, Marín Manda, Pattra Sriyanonge og Tara Sif.

Áslaug Arna ásamt Nínu systir sinni

Einnig voru á meðal gesta þau Orri Huginn Ágústsson, sem ljær Maui (Dwayne Johnson) rödd sína í íslensku talsetningu myndarinnar, og Rán Karlsdóttir, sem ljær Baby Vaianu rödd sína.

Rán Karlsdóttir ljær litlu Vaiönu rödd sína. 

Stemningin var einstaklega góð frá upphafi til enda. Börnin tóku virkan þátt í ævintýrinu, hlógu, og fögnuðu uppáhaldspersónunum sínum. Við lok sýningar voru viðbrögðin afar jákvæð og ljóst að Vaiana hafði heillað yngstu áhorfendurna jafnt sem foreldrana sem fylgdu þeim.

Disney Vaiana er nú komin í bíó, bæði með íslensku og ensku tali, og býður upp á stórbrotið ævintýri fyrir alla fjölskylduna.

Heiðar Austman og Kristinn Leví Austmann
Birgir Jóhanns og félagar
Hugi Halldórs, Unnur Helgadóttir og börn
Helga Gabríela og börn
Jón Jónsson og börn
Karl Sigurðsson Baggalútur og börn
Kamilla Pálma, Kristín Avon og börn
Mate Dalmay, Peter Dalmey og börn
Orri Huginn og börn
Marín Manda og börn
Íris Bachmann og börn
Tara Sif Birgisdóttir og sonur
Pattra Sriyanonge, Hjördís Perla Rafnsdóttir og börn
Orri Huginn og Dwayne Johnson
Bíó og sjónvarp


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