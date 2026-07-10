Mikil gleði á glæsilegri frumsýningu Disney Vaiana í Sambíóunum Egilshöll Sambíó 10. júlí 2026 12:26 Fjölskyldustemning á frumsýningunni Það var sannkölluð fjölskyldustemning í Sambíóunum Egilshöll þegar Disney Vaiana var frumsýnd við mikinn fögnuð. Bíógestir á öllum aldri fylltu salina og spennan var áþreifanleg þegar fyrstu áhorfendur fengu að upplifa þessa nýju leiknu útgáfu af einni vinsælustu Disney-mynd síðari ára. Meðal gesta sem mættu á frumsýninguna með börnum sínum voru Jón Jónsson, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ásamt systur sinni Nínu, Karl Sigurðsson (Baggalútur), Helga Gabríela, Hugi Halldórsson, Kamilla Pálmadóttir, Kristín Avon, Marín Manda, Pattra Sriyanonge og Tara Sif. Áslaug Arna ásamt Nínu systir sinni Einnig voru á meðal gesta þau Orri Huginn Ágústsson, sem ljær Maui (Dwayne Johnson) rödd sína í íslensku talsetningu myndarinnar, og Rán Karlsdóttir, sem ljær Baby Vaianu rödd sína. Rán Karlsdóttir ljær litlu Vaiönu rödd sína. Stemningin var einstaklega góð frá upphafi til enda. Börnin tóku virkan þátt í ævintýrinu, hlógu, og fögnuðu uppáhaldspersónunum sínum. Við lok sýningar voru viðbrögðin afar jákvæð og ljóst að Vaiana hafði heillað yngstu áhorfendurna jafnt sem foreldrana sem fylgdu þeim. Disney Vaiana er nú komin í bíó, bæði með íslensku og ensku tali, og býður upp á stórbrotið ævintýri fyrir alla fjölskylduna. Heiðar Austman og Kristinn Leví Austmann Birgir Jóhanns og félagar Hugi Halldórs, Unnur Helgadóttir og börn Helga Gabríela og börn Jón Jónsson og börn Karl Sigurðsson Baggalútur og börn Kamilla Pálma, Kristín Avon og börn Mate Dalmay, Peter Dalmey og börn Orri Huginn og börn Marín Manda og börn Íris Bachmann og börn Tara Sif Birgisdóttir og sonur Pattra Sriyanonge, Hjördís Perla Rafnsdóttir og börn Orri Huginn og Dwayne Johnson Bíó og sjónvarp Mest lesið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið Töff skilnaðarhringur eða fokk-jú fortíð? Áskorun Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Björk og Yara nýtt par Lífið Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Lífið „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Lífið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Lífið Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Lífið Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Lífið Fleiri fréttir Mikil gleði á glæsilegri frumsýningu Disney Vaiana í Sambíóunum Egilshöll Glæsilegir vinningar í boði í Sumarleik Kjarnafæðis Bylgjulestin brunar á Kótelettuna Myndir frá Akureyri þar sem Bylgjan var í beinni Nýtir íslenska skessujurt með grillmatnum Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Bylgjulestin fer norður á morgun Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sjá meira