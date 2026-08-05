Grillaður Gaggalagú með leynisósu landsliðskokksins SÝN 5. ágúst 2026 10:25 Gestur Sjafnar Þórðar í nýjasta grillþætti hennar var Hugi Rafn Stefánsson, landsliðskokkur og yfirkokkur á Black Sand Hóteli. Hann bauð upp á bjórgrillaðan Gaggalagú með leynisósunni sinni og ljúffenga samsetningu af grilluðum tómötum og jarðarberjum með skyrmús og Szechuan-sírópi í eftirrétt. Myndir/Hallur Karlsson. Hugi Rafn Stefánsson, landsliðskokkur og yfirkokkur á Black Sand Hóteli, er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn. Hugi er hugmyndaríkur og frumlegur kokkur sem kann svo sannarlega að gera grillveisluna enn skemmtilegri. Hann bauð Sjöfn meðal annars upp á bjórgrillaðan Gaggalagú með leynisósunni sinni, heimagerðri BBQ-sósu sem toppar allt. Með réttinum bar hann fram ferskt endívusalat með rabarbara, burrata-osti og pistasíum sem steinlá með kjúklingnum. Auðvitað fékk Spori að smakka. „Hugi bauð mér upp á besta grillaða kjúkling sem ég hef smakkað. Hann var einstaklega meyr og bragðgóður. Aðferðin við grillunina, bjórinn og heimagerða BBQ-sósan lyftu réttinum upp á annað stig. Ég var alveg heilluð og endívusalatið með rabarbaranum og burrata-ostinum steinlá með Gaggalagúnum, eins og Hugi kallar réttinn.“ Í eftirrétt bauð Hugi upp á ómótstæðilega ljúffenga samsetningu af grilluðum tómötum og jarðarberjum með skyrmús og Szechuan-sírópi. Fullkomið tvist fyrir bragðlaukana og tilvalið þegar gleðja á gesti með eftirminnilegum hætti. „Þegar heill kjúklingur er grillaður er langbest að nota kjúklingastand úr keramiki. Þá er hægt að heilgrilla kjúklinginn án þess að hann snerti grillgrindina og brenni,“ segir Hugi. Þáttinn og allar uppskriftirnar má finna hér fyrir neðan. Uppskriftirnar miðast við fjóra og allt hráefnið fæst í Krónunni. Kjúklingurinn sem Hugi grillaði var besti grillaði kjúklingur sem Sjöfn hefur smakkað. Með honum var borið fram endívusalat með rabarbaranum og burrata-ostinum steinlá að sögn Sjafnar. Bjórgrillaður Gaggalagú með BBQ-sósu 1 meðalstór ferskur kjúklingur Kryddblandan hans Huga, sjá uppskrift fyrir neðan BBQ-sósa, uppskrift fyrir neðan 1 (330 ml) pylsubjór eða annar uppáhaldsbjór Kjúklingastandur úr keramiki (fæst t.d. hjá Kamadobono.is) Kryddun 2 tsk. reykt paprikuduft 2 tsk. hvítlauksduft 2 tsk. laukduft 1½ tsk. sjávarsalt 1 tsk. svartur pipar 1 tsk. púðursykur BBQ-sósa, gljái 200 ml góð BBQ-sósa 1 msk. hunang 1 msk. smjör 1 tsk. Dijon sinnep 1 tsk. eplaedik ½ tsk. eplasafi ½ tsk. sojasósa ½ tsk. Worcestershire-sósa ½ tsk. reykt paprikuduft Örlítill svartur pipar Kjúklingastandur úr keramiki er settur á grillið og litlum bjór hellt ofan í hann. Aðferð: Kveikið á grillinu og náið upp háum hita. Byrjið á því að meðhöndla kjúklinginn og munið að nota hanska. Gott er að velja ferskan kjúkling. Setjið saman hráefnin fyrir kryddblönduna og blandið vel saman. Kryddið síðan allan kjúklinginn með kryddblöndunni. Blandið síðan saman hráefninu fyrir BBQ-sósuna og hrærið vel saman. Takið síðan pensil og berið BBQ-sósuna vel á allan kjúklinginn. Hugi hellir meiri sósu yfir kjúklinginn. Setjið síðan standinn á grillið og hellið bjór ofan í. Setjið loks kjúklinginn ofan á standinn með bjórnum í. Hafið kjúklinginn á grillinu í um það bil klukkustund eða lengur, það fer eftir stærð kjúklingsins, en hann þarf að ná réttum kjarnhita. Miðað er við að kjúklingurinn sé tilbúinn þegar kjarnhitinn hefur náð 75°C. Á meðan kjúklingurinn grillast er ráð að opna grillið af og til og bera á hann meiri BBQ-sósu. Spennandi endívusalat með rabarbara, burrata-osti og pistasíum er einstaklega gott með grilluðum kjúklingnum. Endívusalat með rabarbara, burrata-osti og pistasíum 5 rauð endívuhöfuð, rifin í lauf 3 burrata-ostar, rifnir 2-3 msk. rabarbara- og tómatsulta, sjá uppskrift fyrir neðan 2-3 msk. saltaðar pistasíuhnetur, sjá uppskrift fyrir neðan Rabarbara- og tómatsulta 500 g kirsuberjatómatar 100 g jarðarber 100 g rabarbari 80 g sykur 40 g ferskur sítrónusafi Aðferð: Takið til allt hráefnið og setjið í pott. Sjóðið niður um 20% og maukið síðan saman með töfrasprota. Saltaðar pistasíuhnetur 100 g pistasíuhnetur 12 g vatn (ca. 2½ tsk.) 5 g sjávarsalt (ca. 1 tsk.) Aðferð: Hitið ofn í 160 °C. Byrjið á því að setja vatn í glas eða könnu og hrærið saltinu út í. Veltið pistasíuhnetunum upp úr saltvatninu. Dreifið á bökunarpappír. Ristið við 160°C í 8–10 mínútur, þar til þær eru þurrar. Látið kólna og saxið gróft yfir salatið. Samsetning Takið til fallega grunna skál. Setjið rabarbara- og tómatsultuna í botninn á skálinni. Rífið burrata-ostinn yfir. Raðið síðan endívublöðunum óreglulega yfir réttinn. Dreifið síðan söltuðu pistasíuhnetunum yfir. Berið fram með kjúklingnum. Grillaðir tómatar og jarðarber með skyrmús og Szechuan-sírópi er ljúffengur og spennandi eftirréttur. Eftirréttur *Gott er að gera skyrmúsina og sírópið daginn fyrir notkun. Grillaðir tómatar og jarðarber með skyrmús og Szechuan-sírópi Tómatar eftir smekk, t.d. eitt box af kirsuberjatómötum Jarðarber eftir smekk, t.d. eitt stórt box Hindber eftir smekk, t.d. eitt box Nýtið hitann á kolagrillinu eftir að hafa grillað aðalréttinn. Setjið tómata, jarðarber og hindber á kolagrillið og grillið í nokkrar mínútur. Skyrmús 200 g hvítt súkkulaði 200 g rjómi 200 g skyr 1 sítróna 1 vanillustöng Aðferð: Gott er að gera skyrmúsina áður en grillað er, jafnvel kvöldið fyrir notkun. Finnið til lítinn pott til að nota fyrir rjómann. Byrjið á því að hita rjómann að suðu. Kljúfið vanillustöngina og skafið fræin út í blönduna. Brjótið síðan súkkulaðið í skál. Hellið síðan rjómanum yfir súkkulaðið og leyfið því að bráðna, gott er að hræra aðeins í blöndunni. Blandið síðan rjóma- og súkkulaðiblöndunni við skyrið og kælið niður. Þeytið blönduna síðan upp og bætið smá rifnum sítrónuberki út í blönduna. Szechuan Szechuan-piparsíróp 500 g sykur 500 g vatn Szechuan-pipar eftir smekk 1 kanilstöng Aðferð: Piparsírópið má gera daginn áður ef vill. Setjið allt hráefnið saman í hæfilega stóran pott og sjóðið saman við vægan hita. Samsetning Finnið síðan til fallegar skálar sem þið viljið bera eftirréttinn fram í. Setjið grilluðu tómatana, jarðarberin og hindberin saman í skál ásamt skyrmúsinni og dreifið smá piparsírópi yfir. Berið fram og njótið. Grillað með Sjöfn Grillréttir Matur Uppskriftir Mest lesið Leiðir skilja hjá Ólafi Ragnari og Dorrit Lífið Sonur Mari og Njarðar fæddur Lífið Dregur sig í hlé: „Þessi aumingja kona er að deyja beint fyrir framan okkur“ Lífið Líkamlega lemstruð og fötin í rúst en vel þess virði Lífið Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti Tónlist „Ég vil vera bestur í öllu“ Lífið Opnar sig um þunglyndi og depurð Lífið Gummi Google selur glæsihús á Grímshaga Lífið Stjörnulífið: Heiðdís Rós komin heim Lífið Perez Hilton fluttur á spítala eftir sjálfsskaða í beinu streymi Lífið Fleiri fréttir Litavalið sem breytti öllu á nýja heimilinu Sbarro tekur næsta skref: Heitar pizzur allan sólarhringinn Myndaveisla: Bylgjulestin kvaddi sumarið á Flúðum Súrdeigsbrauðdrottningin breytti pítsadeigi í þriggja rétta grillveislu Ekki ofpeppast í áfenginu, plastpoka á táslurnar og forðast tjörnina Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Bylgjulestin brunar á Flúðir Í festival gír með Icewear Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Myndaveisla: Götubitinn í Hljómskálagarðinum Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Uppskriftir: Axel bauð í þriggja rétta grillveislu Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól? 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