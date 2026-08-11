The ABBA Tribute snýr aftur í Hörpu og Hof

Vegna mikillar eftirspurnar eftir miðum á Mania: The ABBA Tribute, sem kom fyrst til Íslands í september, mun sýningin snúa aftur í Hörpu þann 4. september næstkomandi og í Hof Akureyri þann 5. september.
Mania: The ABBA Tribute er vinsælasta ABBA sýning í heimi og hefur verið sýnd í yfir 35 löndum síðustu tvo áratugi. Milljónir gesta hafa skemmt sér konunglega á Mania: The ABBA Tribute. Uppselt var á sýninguna í Shaftesbury leikhúsinu í West End 2021 og á alls 80 sýningum um öll Bandaríkin 2022 og 2023.
Með einstökum hópi hæfileikaríkra tónlistarmanna og flytjenda býður Mania: The ABBA Tribute upp á ósvikna og ógleymanlega sýningu til heiðurs til þessarar goðsagnakenndu, sænsku hljómsveitar sem hefur heillað hjörtu aðdáenda í heilar kynslóðir.
Með stórkostlegum búningum, kraftmikilli danshöfundargerð og óaðfinnanlegum tónlistarhæfileikum endurskapar Mania: The ABBA Tribute töfra lokatónleika ABBA í allri sinni dýrð. Frá „Dancing Queen“ til „Waterloo“, „Mamma Mia“ til „Take a Chance on Me“ flytur hljómsveitin alla stærstu smelli ABBA af ástríðu og færir áhorfendur aftur til diskótímabilsins á áttunda áratugnum.
Taktu því fram stígvélin, dustaðu rykið af víðu buxunum og fáðu vini þína til að mæta með þér á The ABBA Tribute, í Hörpu og í Hofi á Akureyri.