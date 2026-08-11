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The ABBA Tribute snýr aftur í Hörpu og Hof

Jamboree Entertainment
„Gimme gimme gimme meiri Mania!“ The ABBA Tribute snýr aftur til Íslands.
„Gimme gimme gimme meiri Mania!“ The ABBA Tribute snýr aftur til Íslands.

Vegna mikillar eftirspurnar eftir miðum á Mania: The ABBA Tribute, sem kom fyrst til Íslands í september, mun sýningin snúa aftur í Hörpu þann 4. september næstkomandi og í Hof Akureyri þann 5. september.

Mania: The ABBA Tribute er vinsælasta ABBA sýning í heimi og hefur verið sýnd í yfir 35 löndum síðustu tvo áratugi. Milljónir gesta hafa skemmt sér konunglega á Mania: The ABBA Tribute. Uppselt var á sýninguna í Shaftesbury leikhúsinu í West End 2021 og á alls 80 sýningum um öll Bandaríkin 2022 og 2023.

Með einstökum hópi hæfileikaríkra tónlistarmanna og flytjenda býður Mania: The ABBA Tribute upp á ósvikna og ógleymanlega sýningu til heiðurs til þessarar goðsagnakenndu, sænsku hljómsveitar sem hefur heillað hjörtu aðdáenda í heilar kynslóðir. 

Með stórkostlegum búningum, kraftmikilli danshöfundargerð og óaðfinnanlegum tónlistarhæfileikum endurskapar Mania: The ABBA Tribute töfra lokatónleika ABBA í allri sinni dýrð. Frá „Dancing Queen“ til „Waterloo“, „Mamma Mia“ til „Take a Chance on Me“ flytur hljómsveitin alla stærstu smelli ABBA af ástríðu og færir áhorfendur aftur til diskótímabilsins á áttunda áratugnum.

Taktu því fram stígvélin, dustaðu rykið af víðu buxunum og fáðu vini þína til að mæta með þér á The ABBA Tribute, í Hörpu og  í Hofi á Akureyri.

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