Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“

Hollywood-stjarnan Brad Pitt segist byrjaður að drekka áfengi á ný eftir að hafa verið edrú síðustu sjö ár. Hann nýtti sér tólf spora kerfið í kjölfar skilnaðar við leikkonuna Angelinu Jolie fyrir um tíu árum og hefur reglulega talað opinberlega um edrúmennskuna. Hann reyni að gæta hófs í drykkjunni.
Brad Pitt var í stóru viðtali hjá tímaritinu Esquire sem birtist á mánudaginn og ræddi þar um nýjustu kvikmynd sína, Heart of the Beast, og feril sinn til þessa.
Í viðtalinu kemur fram að Pitt hafi boðið blaðamanni Esquire vínglas sem spurði á móti hvort vínið væri bara fyrir gesti. Pitt greindi þá frá því að hann væri byrjaður að drekka aftur „í hófi“.
„Ég var edrú í sjö ár. Svo fór ég aftur af vagninum,“ sagði Pitt í viðtalinu.
„Ég varð aðeins of borubrattur nokkru sinnum, sagði: „Já, nei, þetta er ekki gott fyrir mig.“ Ekki í stórum skömmtum,“ sagði leikarinn.
Hann var síðan spurður hvort þetta þýddi að hann gæti fengið sér vínglas og svaraði Pitt þá: „Já. Tja... ég get fengið mér nokkur. En ég get ekki fengið mér mörg. Ég þarf að passa mig með það.“
Brad Pitt hætti að drekka eftir að hann skildi við Angelinu Jolie árið 2016. Jolie sótti um skilnað nokkrum dögum eftir að þau lentu í orðaskaki um borð í einkaþotu á leið frá Frakklandi til Bandaríkjanna. Ekki er ljóst hvað fór nákvæmlega fram þar en sagan segir að Pitt hafi verið ölvaður og hreytt fúkyrðum í bæði Jolie og börnin þeirra sex.
Hatrömmu skilnaðarferli Jolie og Pitt lauk ekki fyrr en árið 2024 eftir að þau höfðu deilt um hvernig skipta ætti eignum. Á sama tíma virðast flestöll börn þeirra hafa fjarlægst föður sinn og mörg hver ákveðið að losa sig við Pitt-nafnið.
Pitt hefur talað mikið um edrúmennsku sína í gegnum tíðina og sagði í viðtali árið 2017 að ári fyrr hefði hann misst sig í drykkjunni. Í þakkarræðu eftir að hafa unnið til verðlauna fyrir besta leik í aukahlutverki árið 2020 þá þakkaði Pitt leikaranum Bradley Cooper sérstaklega fyrir edrúmennskuna.
„Ég varð edrú út af þessum gaur og hver dagur hefur verið betri síðan,“ sagði Pitt um Cooper sem færði honum verðlaunin.