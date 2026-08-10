Lífið

Raye og Jordan ást­fangin í rússíbana

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Breska tónlistarkonan Raye er að hitta Óskarsverðlaunaleikarann Michael B. Jordan
Breska tónlistarkonan Raye er að hitta Óskarsverðlaunaleikarann Michael B. Jordan EPA/Valentin Flauraud

Breska tónlistarbomban Raye virðist hafa fundið ástina í örmum leikarans Michael B. Jordan. Þau skelltu sér saman í rússíbanagarð í Los Angeles um helgina og virtust sannarlega njóta samveru hvors annars. 

Michael B. Jordan er 39 ára gamall og vann til Óskarsverðlauna í ár fyrir aðalhlutverk í vampíru-spennukvikmyndinni Sinners. Þar lék hann ekki eitt heldur tvö hlutverk, tvíburabræðurna Smoke og Stack Moore.

Raye er fædd árið 1997 og er því ellefu árum yngri en hún hefur fest sig í sessi sem ein öflugasta tónlistarkona Bretlands og víðar. Lög hennar á borð við Where is my husband og Escapism hafa notið gríðarlegra vinsælda og hún hefur selt upp á tónleika um allan heim. 

Aðdáandi parsins birti TikTok myndband af þeim í skemmtigarðinum Six Flags í Los Angeles. Þau voru óhrædd við stóru rússíbanana og eru mögulega tilbúin í rússíbanareið lífsins með hvort öðru. 

Ástin og lífið Hollywood


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