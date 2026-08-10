Breska tónlistarbomban Raye virðist hafa fundið ástina í örmum leikarans Michael B. Jordan. Þau skelltu sér saman í rússíbanagarð í Los Angeles um helgina og virtust sannarlega njóta samveru hvors annars.
Michael B. Jordan er 39 ára gamall og vann til Óskarsverðlauna í ár fyrir aðalhlutverk í vampíru-spennukvikmyndinni Sinners. Þar lék hann ekki eitt heldur tvö hlutverk, tvíburabræðurna Smoke og Stack Moore.
View this post on Instagram A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan)
A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan)
Raye er fædd árið 1997 og er því ellefu árum yngri en hún hefur fest sig í sessi sem ein öflugasta tónlistarkona Bretlands og víðar. Lög hennar á borð við Where is my husband og Escapism hafa notið gríðarlegra vinsælda og hún hefur selt upp á tónleika um allan heim.
View this post on Instagram A post shared by RAYE 🇬🇧🇨🇭🇬🇭 (@raye)
A post shared by RAYE 🇬🇧🇨🇭🇬🇭 (@raye)
Aðdáandi parsins birti TikTok myndband af þeim í skemmtigarðinum Six Flags í Los Angeles. Þau voru óhrædd við stóru rússíbanana og eru mögulega tilbúin í rússíbanareið lífsins með hvort öðru.