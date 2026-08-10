Ben Jones er látinn

Ben Jones, leikari og fyrrverandi þingmaður Demókrata, er látinn, 84 ára að aldri. Jones var þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Cooter Davenport í sjónvarpsþáttunum Dukes of Hazzard en var einnig þingmaður í fjögur ár í fulltrúadeild Bandaríkjaþings.
Eiginkona Jones til 33 ára, Alma Viator, greindi frá tíðindunum í Facebook-færslu í gær.
„Í dag missti ég ástina í lífi mínu,“ skrifaði Viator í færslunni og greindi frá því að Jones hefði fengið hjartaslag í sínum eftirlætis hægindastól heima hjá sér meðan hann beið eftir því að hafnaboltaleikur Atlanta Braves og New York Yankess byrjaði í sjónvarpinu.
„Ben lifði undraverðu og bráðskemmtilegu lífi. Hann elskaði og var elskaður af svo mörgum. Hans verður saknað. Ég elskaði hann svo svo mikið,“ skrifaði Viator í færslunni.
Jones fæddist í Edcecombe-sýslu í Norður-Karólínu 30. ágúst 1941 inn í mikla fjölskyldu lestarstarstarfsmanna og byrjaði ungur að vinna á lestarteinunum. Hann hóf nám við Háskólann í Norður-Karólínu árið 1961, kynntist þar leiklistinni og var fljótlega farinn að vinna sem leikari.
Jones var einnig virkur í réttindabaráttu svartra á sjöunda áratugnum, var handtekinn af lögreglu fyrir þáttöku mótmælum og var tvívegis fyrir barðinu á árásum hvítra öfgamanna í Ku Klux Klan.
Frumraun Jones á stóra skjánum var í blaxploitation-myndinni Together for Days (1972) og lék hann eftir það í þó nokkrum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Jones var hvað afkastamestur á áttunda áratugnum og undir loks hans fékk hann hlutverk bifvélavirkjans Cooter Davenport í gamanþáttunum Dukes of Hazzard. Þættirnir voru afar vinsælir og voru á dagskrá í sjö þáttaraðir frá 1979 til 1985.
Þegar tók að líða á seinni hluta leiklistarferilsins skipti hann um starfsvettvang og fór út í stjórnmál. Jones var kjörinn þingmaður Demókrata fyrir Georgíu-ríki í fulltrúadeild Bandaríkjaþings árið 1988 og sat í embætti frá ársbyrjun 1989 til ársbyrjunar 1993.
Jones var árið 1989 spurður hvernig þessi tvo störf hans spiluðu saman og sagði þá: „Fólk spyr mig í Washington hvort ég sé eitthvað að leika meira. Og ég geri það meira en nokkru sinni fyrr.“
„Færnin sem ég lærði á sviði og í kvikmyndum er ómetanleg í stjórnmálum, því við erum að tala um samskipti og það að vera öruggur fyrir framan myndavélina, fyrir framan áhorfendur og að finna þessi tengsl, þessa kemistríu og fyllast orku yfir því,“ sagði hann.
Jones sóttist í tvígang eftir kjöri, árið 1994 og 2002, en hafði ekki erindi sem erfiði en var þrátt fyrir það áfram virkur talsmaður Demókrataflokksins. Jones lætur eftir sig eiginkonuna Ölmu og tvö börn, Rachel og Walker.