Hjónin Helena Björk Magnúsdóttir og Jason Kristinn Ólafsson fasteignasali hafa sett 250 fermetra einbýlishús sitt að Tunguási 1 í Garðabænum á sölu. Ásett verð er 235 milljónir króna.
Um er að ræða stórglæsilegt og sérstætt einbýlishús teiknað af Orra Árnasyni arkitekt og byggt árið 2000 í Ásahverfinu í Garðabæ. Húsið er staðsett á hornlóð með glæsilegt útsýni í átt að Bessastöðum og Snæfellsjökli og fallega hannaðan garð með lýsingu, timburverönd og heitum potti.
Eignin er með fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi, plássmikið eldhús, stóra stofu með miklu útsýni og gasarin, þvottahús og bílskúr sem er 38,7 fermetrar að stærð auk tíu fermetra geymsluskúrs á lóðinni. Þá eru gólfhiti og ofnar í húsinu.
Eldhúsið er hannað af Thelmu Friðriksdóttur innanhússarkitekt og vel útbúið af tækjum. Í eldhúsinu er löng eldhúseyja með vaski, eldhúsinnrétting með gott skápapláss og ljósan stein á borðum, gashelluborð með fallegum háfi, nýlegur Miele-of og innfelld uppþvottavél. Gólfið er flísalagt með sömu flísum og í anddyri og á gestasnyrtingu.
Garðurinn er gróðursæll með fallegri lýsingu og afgirtri timburverönd með heitum potti á neðri palli. Þá er rúmgóður tíu fermetra geymsluskúr með rafmagni í garðinum.
Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og svo eru myndir af henni hér að neðan: