Bylgjulestin fer norður á morgun Bylgjan 3. júlí 2026 10:59 Bylgjan verður í beinni frá Akureyri á morgun þar sem Bylgjulestin tekur púlsinn á Polla og N1 mótinu. Bylgjulestin brunar nú til Akureyrar og verður í beinni útsendingu á morgun milli klukkan 12 og 16 á Pollamótinu og N1 mótinu. Á þessum dögum fyllist Akureyri af ungum knattspyrnuiðkendum og fjölskyldum þeirra hvaðanæva af landinu en N1 mótið er eitt stærsta og vinsælasta knattspyrnumót landsins. Á Pollamótinu taka þátt kempur kvenna og karla í eldri kantinum sem rifja upp gamla takta í knattspyrnu. Bylgjulestin missir ekki af neinu og tekur púlsinn á gestum og þátttakendum. Það er alltaf mikið stuð þar sem lestin kemur við.Gotti Lukkkuhjól Bylgjulestarinnar verður á fleygiferð og geta heppnir gestir unnið gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld verða sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallar um umferðaröryggi. Gotti Næstu stopp Bylgulestarinnar: 11. júlí Kótelettan á Selfossi 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum Bmynd/Viktor Freyr. Bylgjan Bylgjulestin Akureyri Mest lesið Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Lífið Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Menning Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Lífið samstarf Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? Lífið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Lífið samstarf Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Lífið Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Lífið Muniz skilinn Lífið Fleiri fréttir Bylgjulestin fer norður á morgun Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Endurvekja límmiðaleik Bylgjunnar Celebrating George Michael kemur til Íslands Sjá meira