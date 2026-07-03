Lífið samstarf

Bylgjulestin fer norður á morgun

Bylgjan
Bylgjan verður í beinni frá Akureyri á morgun þar sem Bylgjulestin tekur púlsinn á Polla og N1 mótinu.
Bylgjan verður í beinni frá Akureyri á morgun þar sem Bylgjulestin tekur púlsinn á Polla og N1 mótinu.

Bylgjulestin brunar nú til Akureyrar og verður í beinni útsendingu á morgun milli klukkan 12 og 16 á Pollamótinu og N1 mótinu. 

Á þessum dögum fyllist Akureyri af ungum knattspyrnuiðkendum og fjölskyldum þeirra hvaðanæva af landinu en N1 mótið er eitt stærsta og vinsælasta knattspyrnumót landsins. Á Pollamótinu taka þátt kempur kvenna og karla í eldri kantinum sem rifja upp gamla takta í knattspyrnu. Bylgjulestin missir ekki af neinu og tekur púlsinn á gestum og þátttakendum.

Það er alltaf mikið stuð þar sem lestin kemur við.Gotti

Lukkkuhjól Bylgjulestarinnar verður á fleygiferð og geta heppnir gestir unnið gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld verða sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallar um umferðaröryggi.

Gotti

Næstu stopp Bylgulestarinnar:

  • 11. júlí Kótelettan á Selfossi
  • 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum
  • 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum
Bmynd/Viktor Freyr.
Bylgjan Bylgjulestin Akureyri


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.