Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Úrval Útsýn 1. júlí 2026 09:56 Hvort sem hugurinn stefnir á sólarströnd, í borgarferð, í golf, sérferð, siglingu eða bara í ævintýraferð á fjarlægum slóðum þá býður Úrval Útsýn upp á ótal spennandi möguleika fyrir fólk á öllum aldri. Nýr og glæsilegur vefur Úrvals Útsýnar leit nýlega dagsins ljós með nýrri bókunarvél og fjölda nýrra og skemmtilegra pakkaferða. Hvort sem hugurinn stefnir í borgarferð, á sólarströnd, í golf, sérferð, siglingu eða bara í ævintýraferð á fjarlægum slóðum þá býður Úrval Útsýn upp á ótal spennandi möguleika fyrir fólk á öllum aldri. „Nýja bókunarvélin býður upp á fjölda spennandi áfangastaða um heim,“ segir Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrvals Útsýnar. „Farþegar eru í öruggum höndum þar sem við erum ábyrgðaraðili ferðanna, hvort sem þú kaupir pakkaferð eða flug eingöngu. Landsmenn geta því alltaf stólað á fagmannleg vinnubrögð og úrvals þjónustu hjá okkur. Þórunn Reynisdóttir er forstjóri Úrvals Útsýnar. Hún nefnir sem dæmi áfangastaðina Miami og Orlando í Bandaríkjunum þar sem Úrval Útsýn og Icelandair bjóða upp á pakka þar sem hægt er að velja á milli um 40 hótela. „Aðrir vinsælir áfangastaðir í bókunarvél okkar eru vinsælir áfangastaðir á borð við Hawaii, Dubai, Balí og Hua Hin, Phuket og Koh Samaui í Taílandi.“ Fjöldi áfangastaði í leiguflugi Farþegar Úrvals Útsýnar geta valið um gott úrval gististaða á þeim áfangastöðum sem eru í leiguflugi. „Þetta á við um áfangastaði eins og Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Krít, Split, Veróna, Gardavatn á Ítalíu, Hurghada í Egyptalandi og Almeria og Benidorm, Calpe, Altea og Albir.“ Núna eru sérstök tilboð í gangi á þá sólarstaði Úrvals Útsýnar sem eru í beinu flugi. „Innifalið í öllum okkar sólarpökkum í leiguflugi er flug, gisting og farangur. Það borgar sig að fylgjast vel með pakkaverðum okkur því við erum stöðugt með ný tilboð í samstarfi við okkar bestu hótel á hverjum stað.“ Meðal góðra tilboða sem eru í gangi núna eru ferð til Tenerife frá 82.900 kr. m.v. 2 fullorðna, vikuferð til Garda vatns frá 123.900 kr., vikuferð fyrir fjölskylduna til Split frá 137.900 kr. (verð miðast við 2 fullorðna og 2 börn) og 11 daga ferð fyrir fjölskylduna til Almeria á 126.900 kr. (verð miðast við 2 fullorðna og 2 börn). Aldrei meira úrval spennandi borgarferða Úrval borgarferða og helgarferða til vinsælla borga um allan heim hefur sjaldan verið meira og fjölbreyttara. „Starfsfólk Úrvals Útsýnar áratuga reynslu af skipulagningu borgarferðalaga fyrir einstaklinga, fyrirtæki og hópa af öllum stærðum og gerðum,“ segir Þórunn. „Hægt er að velja á milli tilbúinna skipulagðar borgarferða og hópferða sem eru sniðnar að óskum og þörfum hvers hóps. Hvort sem um er að ræða vinaferðir, starfsmannaferðir, hvataferðir eða aðrar hópferðir leggjum við áherslu á persónulega, faglega og framúrskarandi þjónustu. Best er fyrir hópa að hafa samband við hopar@uu.is til að fá tilboð í næstu borgarferð.“ Þær borgir sem eru í boði í áætlunarflugi eru Amsterdam, Barcelona, Berlín, Dublin, Kaupmannahöfn, Lissabon, London, Mílanó, Nice, Prag, Ríga og Róm. „Allar þessar borgir bjóða upp lifandi og skemmtilega borgarstemningu, fjölda áhugaverðra staða til að skoða, úrval veitingastaða og litríka menningu. Ferðalangar geta síðan valið úr nokkrum gististöðum í ólíkum verðflokkum.“ Utan fyrrnefndra borga býður Úrval Útsýn upp nokkrar mjög spennandi borgarferðir í leiguflugi í haust og fyrri part vetrar. „Við bjóðum upp á ferð til Split í Króatíu í september og október þar sem blámi Adríahafsins og forn saga mætast í skemmtilegri blöndu. Í október bjóðum við svo upp á ferðir til Porto í Portúgal og Marrakesh í Marokkó. Porto er ein vinsælasta borg Evrópu um þessar mundir með sínum töfrandi gamla bæ og steinlagðar götur á meðan Marrakesh hefur notið sívaxandi vinsælda meðal Íslendinga undanfarin ár.” Í nóvember er boðið upp á þrjár skemmtilegar aðventuferðir til Berlínar, Kaupmannahafnar og Prag. „Á aðventunni breytist Berlín í sannkallaða jólaparadís með sínum fjölmörgu jólamörkuðum sem hver hefur sinn sjarma. Við mælum með því að heimsækja nokkra til að gera upplifunina sem besta. enda er alveg sérstök stemning að vera í borginni á þessum tíma. Jólaborgin Kaupmannahöfn er líka skemmtileg heim að sækja en dagan 4.–7. desember mun Kristín A. Árnadóttir leiða hópinn og þræða jólamarkaði þar sem lykt af ristuðum möndlum svífur yfir torgum og þröngum strætum, glögg ilmar úr bollum og jólaljósin skapa töfrandi stemningu. Dagana 4.-7. desember er boðið upp á spennandi aðventugleði í Prag. „Þessi fallega borg skiptir um ham á aðventunni þar sem jólamarkaðirnir á Gamla torginu og Václavstorgi standa upp úr. Fararstjóri er Marta Bartoskova sem hefur starfað sem leiðsögumaður og fararstjóri á Íslandi, Tékklandi, Króatíu, Ítalíu og Austurríki.“ Spennandi áfangastaðir í sérferðum Úrvals Útsýnar Sérferðir Úrvals Útsýnar njóta sívaxandi vinsælda þar sem boðið er upp á marga mjög spennandi áfangastaði. „Þetta eru ferðir fyrir þau sem vilja njóta fyrsta flokks þjónustu, vandaðrar gistingar og einstakrar ferðaupplifunar,“ segir Þórunn en í þeim er alltaf lögð mikil áhersla á góðan aðbúnað, minni hópa, þægilegar dagleiðir og framúrskarandi fararstjórn. Hægt er að kynna sér úrvalið á vef Úrvals Útsýnar en Þórunn segir okkur frá nokkrum þeirra hér. „Í upphafi vetrar munum við t.d. bjóða upp fjórar ferðir til Balí. Í september verður boðið upp á ævintýraferð kringum eyjuna og sólarstrandarferð þar sem dvalið verður í strandbænum Seminyak. Í október bjóðum við svo upp á jóga- og vellíðunarferð og sólarstrandarferð til Seminyak.“ Gullni þríhyrningur Indlands, Delí, Jaipur og Agra, auk borgarinnar Varanasi, verður skoðaður rækilega í ferðinni Eldar Indlands í september. Í október og nóvember verður boðið upp á tvær stórbrotnar ferðir til Asíu. „Í október bjóðum við upp á sautján nátta ferð til Japans og Suður-Kóreu sem er fullkomin blanda af stórborgarlífi, fallegri náttúru og þægindum. Í nóvember höldum við svo til Kína og Hong Kong og kynnum okkur ýmsa leyndardóma Austurlands.“ Í draumaferð til Kenía í nóvember upplifa ferðalangar safaríævintýri og draumaströnd í sömu ferðinni. „Í nóvember verða svo tvær spennandi ferðir í boði til Mexíkó. Önnur ferðin heitir Landkönnun í Mexíkó sem er litrík hringferð kringum Yucatán í suðaustur Mexíkó. Hin ferðin er heimsókn til Playa del Carmen sem þykir einn ljúfasti strandbær í heimi og gerólíkur þeim stöðum sem Íslendingar hafa kynnst í sólarlandaferðum sínum til Evrópu.“ Í nóvember er boðið upp á ævintýralega ferð til Jórdaníu sem er einn vinsælasti ferðamannastaður Mið-Austurlanda. „Þetta er frábær áfangastaður sem býður m.a. upp á stórkostlega matarmenningu, forna sögu og háþróaða innviði ferðaþjónustu,“ segir Þórunn. Í lok janúar á næsta ári er stefna sett á Myanmar með viðkomu í Bankok, höfuðborg Taílands. Þar munu ferðalangar upplifa töfra Bagan, Inle vatns og Mandalay í Maynmar og ljúka ferðinni í Bankok sem er svo sannarlega borg sem aldrei sefur. Að lokum nefnir Þórunn héraðið Kalabría á Ítalíu sem er staðsett næst Sikiley en svæðið er þekkt fyrir fallegar strendur, hrikalegt landslag, fornar grískar minjar og söguleg fjallaþorp. Ógleymanlegar siglingar Siglingaferðir njóta aukinna vinsælda meðal Íslendinga en sameinast lúxus og mikil þægindi. Úrval Útsýn býður upp á tvær spennandi ferðir á aðventunni, Jólaævintýra á Dóná með A-ROSA Donna en um er að ræða sjö daga ævintýraferð um hjarta Evrópu. Aðventusigling um Rín er einstök sex daga ferð sem sameinar það besta við evrópska aðventu: glæsilega jólamarkaði í fjórum sögufrægum borgum og afslappandi siglingu um árnar Main og Rín. Í haust er svo boðið upp á ógleymanlega lúxussiglingu um suðurhluta Karíbahafsins með viðkomu á Miami, Aruba, Bonaire og Curaçao. „Skipið Celebrity Xcel býður upp á frábæra aðstöðu þar sem hönnun og lúxus mætast í hverju horni.“ Auk þessara ferða verður fjöldi nýrra siglinga í boði á næsta ári. Skammdegið fær frí í skemmtilegum golf- og skíðaferðum Það er fátt betra en að lengja golftímabilið með golfferð á suðræna slóðir. Úrval Útsýn býður upp á fjölbreyttar golfferðir fyrir einstaklinga og hópa í haust og vetur m.a. til Alicante, Sikileyjar, Kanaríeyja og Tenerife Að lokum minnist Þórunn á vinsælu skíðaferðirnar til Madonna di Campiglio á Ítalíu sem Úrval Útsýn hefur boðið upp á í áratugi. „Í öllum skíðapökkunum er innifalið flug, gisting með morgunmat, farangur og skíðapoki. Fyrsta ferð vetrarins er 23. janúar en samtals eru fimm ferðir í boði í janúar og febrúar.“ Það er því ljóst að úrvalið hefur sjaldan verið meira hjá Úrval Útsýn og raunar hálfgert lúxusvandamál að finna réttu ferðina. „Nú er lítið mál að bóka flug um allan heim en við bjóðum eingöngu upp á flug sem eru tryggð í tengiflugi alla leið, sem er mjög mikilvæg að hafa í huga þegar bókað er flug með millilendingu. Einnig er hægt að bóka í gegnum söluver okkar í síma 585-4000 eða einfaldlega send okkur póst á info@uu.is. Það er t.d. mjög þægilegt fyrir stórfjölskydur sem vilja ferðast saman að hafa samband við okkur og þá setjum við upp góð tilboð. Við sérsníðum ferðir fyrir hópa og einstaklinga um allan heim og erum alltaf til þjónustu reiðubúin,“ segir Þórunn að lokum. 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